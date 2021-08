"Derbi della Kane - Manchester City vinner mot Spurs"

Nu börjar Europatipset verkligen göra skäl för sitt namn. Söndagens kupong består av fajter från Premier League, La Liga, Allsvenskan, Ligue 1 och Bundesliga och värde finns det att hämta på alla håll och kanter. Stormatcher från London och Barcelona kittlar lite extra och dessutom ska de svenska Europalagen Hammarby och Elfsborg göra upp i Stockholm. Detta är således inget som får missas och andelar till kalaset finns via länken här nedan.

Höjdaren! - 1. Tottenham - Manchester City

Derbi della Kane

Tottenham har ett intressant nyförvärv i vänsterspringaren Bryan Gil. I övrigt har Spurs suttit lugna i båten och truppen är i praktiken samma som i fjol. Alderweireld har dock lämnat för att casha in i Qatar och framförallt verkar Harry Kane vara på väg bort från klubben. Det hade varit ett lika hårt slag för Tottenham att tappa Kane som det är för Barcelona att Messi har lämnat.

Den engelske landslagsstrikern har burit klubben på sina axlar enda sedan han kom fram för åtta år sedan och är den spelaren som fansen kan identifiera sig med. I skrivande stund är inget klart, men det ryktas alltmer intensivt om att Manchester City blir nästa anhalt och med tanke på att det är City som väntar i premiären ger det matchen lite extra krydda. I vilket fall som helst är det ytterst tveksamt om Harry spelar denna match då han inte har deltagit i någon försäsongsmatch under sommaren.

Manchester City torskade Community Shield mot Leicester med 0-1, men det var ett rejält reservbetonat City vi fick se i den matchen. Phil Foden och Kevin De Bruyne är fortfarande skadade och kommer inte delta här, men däremot bör de ljusblå ta med Walker, Sterling, Stones, Gabriel Jesus och Ederson igen. Det är en kvintett som minst sagt höjer kvalitén på laget.

Jack Grealish är en annan spelare som blir superintressant att följa. Nyförvärvet från Aston Villa hoppade in mot Leicester och visade i fjol att han i sina bästa stunder är en av ligans allra bästa spelare. Mahrez, Torres och Bernardo Silva är tre andra lirare som ska kunna öppna upp Tottenhams försvar. Trots bortaplan lär det vara The Citizens som dominerar matchbilden i London.

Tottenham har faktiskt vunnit sina tre senaste hemmamöten mot Manchester City och lär inte känna sig slagna på förhand. Det finns dock betydligt mycket mer kvalité hos besökarna och så länge inte de ljusblå stjärnorna har rostat igen fullständigt under sommaren ska de gälla som klara favoriter i huvudstaden. Stannar tvåan i närheten av 60 procent är det en vettig spik på denna luriga kupong.

Missar matchen

Ryan Sessegnon, Tottenham (knäseneskada)

Kevin De Bruyne, Manchester City (vristskada)

Phil Foden, Manchester City (fotskada)

Liam Delap, Manchester City (muskelskada)

Yangel Herrera, Manchester City (benskada)

Osäker till spel

Harry Kane, Tottenham (ryktas bort)

Tanguy Ndombélé, Tottenham (oklart)

Cristian Romero, Tottenham (knäskada)

Samuel Edozie, Manchester City (oklart)

Spiken! - 7. Hammarby - Elfsborg

Europalagen möts i Stockholm

Hammarby spände musklerna rejält i torsdags när de körde över Cukaricki med hela 5-1 hemma på Tele2. Därmed tog de sig vidare till playoff mot Europa Conference League där Basel väntar på torsdag. Innan dess ska en viktig seriematch spelas och med fyra poäng upp till trean AIK har de grönvita inte råd att tappa fler poäng. Hammarby behöver rotera en del, men med Swedberg, Sandberg, Ouattara, Khalili och Accam redo att kliva in från start kommer stockholmarna vara slagkraftiga ändå.

Mot Cukaricki startade Ludwigson, Amoo och Selmani på topp och det är en trio som är väldigt jobbig att möta. Även om tränare Milojevic väljer att vila någon i den kedjan blir det tufft för Elfsborg att stå emot. Mot serberna var det dock Mohanad Jeahze som var planens gigant. Vänsterspringaren visar magnifik form. Hammarby har spelat åtta ligamatcher på Tele2 under säsongen och ännu inte förlorat. Dessutom har de då krossat Cukaricki och besegrat Maribor framför hemmafansen.

Även Elfsborg spelade i Europa under torsdagen och precis som Hammarby gjorde boråsarna stor succé. Det var Per Frick-show när de gulsvarta körde över Velez Mostar med 4-1 i Bosnien. För Elfsborg väntar Feyenoord i nästa veckas playoff och det är såklart en enormt tuff uppgift för Jimmy Thelin och hans mannar. Okkels, Alm och Frick behöver vara fräscha då om det ska finnas någon chans att rubba holländarna.

Alexander Bernhardsson, Marokhy Ndione och Simon Olsson är tre spelare som skulle kunna kliva in om Thelin väljer att lufta truppen. Dessutom finns Samuel Holmén i truppen och även om han kanske har sett sina bästa dagar är det fortfarande en spelare som alltid gör jobbet. Truppen är helt skadefri, men innehåller kanske ändå inte lika många spelare av hög klass som Hammarbys.

Elfsborg har bara vunnit två av sina fem senaste bortamatcher i Allsvenskan och har dessutom en tung resa till Bosnien i benen, medan Hammarby lirade sin retur mot Cukaricki hemma i huvudstaden. Dessutom har Bajen fyra raka inbördes möten mot Elfsborg utan förlust och det är en svit som håller i sig. Ettan är troligast och spikas hela vägen upp till 50 procent.

Missar matchen

Richard Magyar, Hammarby (lårskada)

Paulinho, Hammarby (lårskada)

Överstreckningen! - 8. Mjällby - Djurgården

Favorittippat Djurgården streckas för högt

Djurgården har totalt sett stått för en grym vårsäsong och är med i titelstriden av Allsvenskan. Derbyt mot AIK blev dock en rejäl plump i protokollet för Järnkaminerna, precis som det blivit så många gånger de senaste åren. Det fick fansen att gå i taket och flera olika supportergrupperingar skrev ett öppet brev där de proklamerade att från och med nu är derbyförluster helt oacceptabla. Om det hjälper eller stjälper återstår att se.

Jesper Löfgren och Jacob Une Larsson bildade mittbackspar i den tillställningen och de hade svårt att hantera Stefanelli och Goitom. Nu är Une Larsson avstängd och då lär Hjalmar Ekdal kliva in med sin ansiktsmask. Det är knappast någon försämring. Nu gäller det att mittfältstrion med Finndell, Eriksson och Schüller kan ta tag i spelet och de springer på ett bekant ansikte på den andra sidan.

Mjällby har nämligen lånat in Elias Andersson som på grund av skador har haft problem att få speltid hos Djurgården. Kapaciteten är dock odiskutabel, i Sirius var Andersson en av Allsvenskans allra bästa mittfältare. Det är inte alls otänkbart att han kliver in från start direkt då Enock Kofi Adu är avstängd. Jesper Gustavsson är samtidigt tillbaka från botbänken och både Blomqvist och Löfquist är duktiga fältare.

Det har överhuvudtaget hänt mycket med Mjällby under sommaren. Tränare Järdler har fått foten och lirare som Moro och Sarr har plockats in. Den sistnämnda, som är på lån från Malmö FF, visade tidigare under sommaren mot IFK Göteborg vilken kapacitet han har. Sarr lär ta plats på topp bredvid murbräckan Jacob Bergström som har gått mållös från åtta raka matcher.

Djurgården är ett bättre fotbollslag och visst bör Blåränderna komma heltaggade till denna match för att revanschera sig för den pinsamma derbyförlusten. Naturgräs ska inte vara något problem heller då två av DIF:s tre bortasegrar har kommit på det underlaget. Samtidigt går det inte att att backa Djurgården till vilka procent som helst. När tvåan sticker iväg som en raket behöver det garderas med åtminstone krysset.

Missar matchen

Enock Kofi Adu, Mjällby (avstängd)

Adam Pettersson, Mjällby (knäskada)

Jacob Une Larsson, Djurgården (avstängd)

Aleksandr Vasyutin, Djurgården (knäskada)