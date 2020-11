"Derby - AIK:s positiva svit bryts"

1. Att tänka på

Raden innehåller en jackpot på 4 miljoner kronor.

Wolverhampton har fyra raka matcher mot Leicester utan att ha förlorat efter 90 minuter.

Milan leder Serie A efter sex omgångar men blir lite väl stora favoriter nu. Verona kryssade på San Siro i fjol och har bara släppt in tre mål hittills. Bland annat har Hellas spelat oavgjort borta mot Juventus i inledningen av säsongen.

Atalanta har släppt in elva mål på sina fyra senaste tävlingsmatcher och ställs nu mot ett offensivt skickligt Inter. Bergamo-klubben får svårt att stå emot.

Granada är ordentligt skadedrabbat och får svårt mot ett formstarkt Real Sociedad.

2. Övriga spikförslag

Arsenal - Mikel Arteta har infört en helt annan disciplin i Arsenal och det syntes mot Manchester United. Försvaret var riktigt bra och både Gabriel och Holding imponerade stort. Dessutom var mittfältet med Partey och Elneny fantastiskt. Inför helgens matcher så är faktiskt Arsenal det lag i ligan som släppt in minst antal mål, knappast något man brukar förknippa med The Gunners. Aston Villa har börjat falla tillbaka efter sin fina start på säsongen och har två raka förluster i bagaget där de släppt in sju baljor. Det blir knappast enklare här. Ettan överstreckas, men det finns bättre skrällar på annat håll. Spik!

Real Madrid - Valencia är verkligen en klubb i fritt fall. Efter sommarens spelarflykt är Kondogbia den senaste i raden att lämna Mestalla. Wass, Soler, Gayà och Gabriel är hyfsade spelare, men mycket mer än så finns inte. Nu är dessutom Correia avstängd när de regerande mästarna kommer på besök. Real Madrid besegrade Inter med 3-2 i veckan och återigen spelade Eden Hazard från start. Belgaren har enorm potential och kan han komma igång för fullt är mycket vunnet för Zidane. De vitklädda har tagit tio poäng på sina fyra bortamatcher hittills och vinner igen. Precis som med Arsenal väljer jag att spika trots överstreckning.

3. Avstängningar på tipset

André Calisir (IFK Göteborg)

Romario (Kalmar FF)

Lukas Jonsson (Sirius)

Thierry Correia (Valencia)

Maxime Gonalons (Granada)