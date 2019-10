"Derby - fint läge att plocka tre poäng för Malmö"

Vilken match det är som ska spelas på Stadion under torsdagen. Skandinaviskt derby mellan Malmö FF och FC Köpenhamn, två klubbar som rent historiskt inte tycker speciellt bra om varandra. Den tillställningen inleder Europatipset som helt och hållet består av matcher från Europa League. 3,5 miljoner kronor i jackpot gör raden ännu mer attraktiv. Glöm inte att hänga med i bolaget i jakten på 13 rätt!

Derbyt! - 1. Malmö FF - FC Köpenhamn

Fint läge för Malmö att plocka en trea

När lottningen till Europa League var färdigdragen var det denna match de flesta supportrarna till Malmö och Köpenhamn såg fram mest emot. För Malmös del är det faktiskt kortare avstånd till den danska huvudstaden än vad det är till något annat lag i Allsvenskan. Det förklarar en del av den stora rivalitet som finns mellan klubbarna.

En annan förklaring är kaoset som uppstod när de möttes på Parken 2005 och dansk civilpolis hamnade i slagsmål med Malmö-fansen i något som såg ut som ett ganska klart fall av övervåld. Lägg därtill att det finns en del danskar i Malmö FF och några svenskar i FCK så förstår ni att detta är ett möte utöver det vanliga.

Malmö FF kommer till spel med endast Brorsson på skadelistan och kan därmed ställa i stort sett ordinarie manskap på banan. Då är det ett i grunden otroligt skickligt lag med storstjärnor som Rosenberg, Antonsson och Christiansen. Hemma på Stadion brukar de himmelsblå vara väldigt bra i Europamatcher. Chelsea är det enda europeiska lag som vunnit här sedan 2015.

FCK vann den danska ligan i fjol men hamnade i Europa League efter att ha förlorat mot Crvena Zvezda i kvalet till Champions League. På senare tid har gästerna agerat ganska ojämnt och bland annat torskat borta mot Hobro, Ålborg och Riga. Dame N’Doye är fortsatt småskadad och ett stort frågetecken och dessutom saknas Jonas Wind.

Räkna med lapp på luckan och ett ordentligt pådrag på stan. Det kommer vara två fulla kortsidor och en enorm atmosfär. Räkna med att det spiller ner på plan och att det smäller rejält. De som kan hålla huvudet kallast har störst chans att ta hem detta. Med tanke på hur bra Malmö brukar vara på Stadion ska de gälla som knappa favoriter. Ettan först!

Missar matchen

Stephan Andersen, FCK (hälseneskada)

Nicolai Boilesen, FCK (knäskada)

Nicolaj Thomsen, FCK (oklart)

Jonas Wind, FCK (knäskada)

Osäker till spel

Franz Brorsson, Malmö FF (lårskada)

Sten Grytebust, FCK (oklart)

Dame N’Doye, FCK (oklart)

Viktor Fischer, FCK (lårskada)

Jens Dalsgaard Stage, FCK (knäskada)

Höjdaren! - 2. AZ Alkmaar - Manchester United

Nya problem för United

I måndags var Manchester United inblandade i en ganska dålig tillställning mot Arsenal. Trots att United tog ledningen slutade matchen till sist 1-1, tredje gången denna säsong som “The Red Devils” lett med 1-0 i paus och ändå inte lyckats vinna matchen. Ett tungt poängtapp helt klart. Nu lär Solskjaer rotera sin skadedrabbade trupp för att ge nyckelspelare lite välbehövlig vila.

Gästerna har plockat nio poäng på de inledande sju omgångarna av serien vilket faktiskt är klubbens sämsta start någonsin i Premier League. Europa League började dock med en hemmaseger mot FC Astana, även om den satt väldigt långt inne. Då startade spelare som Mason Greenwood, Tabitha Chong och Marcos Rojo. Även denna gång lär den norske tränaren gräva djupt i sin trupp för att spara spelare till söndagens ligamatch i Newcastle.

AZ Alkmaar har inte alls samma besvär med skador. Här är det egentligen bara Jonas Svensson, avstängd efter sitt röda kort mot Partizan, som saknas. Närmast kommer AZ från tre raka ligavinster där de dessutom hållit nollan i varje match. Det är ett väldigt talangfullt lag värdarna förfogar över där Calvin Stengs kanske är allra mest intressant. Den 20-årige mittfältaren har redan tryckt in sex baljor denna säsong.

Alkmaar tog sig till Europa League genom att i kvalet slå ut Mariupol, Antwerp och inte minst Häcken. På grund av kvalet började deras säsong i slutet av juli och sedan dess har “The Cheeseheads”, som laget kallas för, spelat 15 tävlingsmatcher. Endast en har slutat med förlust. Den sviten kan mycket väl hålla mot ett United som inte vunnit en bortamatch sedan i mars då PSG besegrades i den franska huvudstaden.

Sergio Romero lär vakta gästernas mål här och han var faktiskt målvakt i AZ senast de vann den holländska ligan, 2009. Spännande match för argentinaren. Det rödklädda bortalaget behöver inte gå för vinst här och då de som sagt kommer rotera kraftigt kommer ett kryss kännas helt okej. Alkmaar behöver segern desto mer. 1X blir då valet!

Missar matchen

Jonas Svensson, AZ (avstängd)

Eric Bailly, Manchester United (knäskada)

Phil Jones, Manchester United (oklart)

Osäker till spel

Albert Gudmundsson, AZ (oklart)

Anthony Martial, Manchester United (lårskada)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (sjukdom)

Timothy Fosu-Mensah, Manchester United (knäskada)

Luke Shaw, Manchester United (knäseneskada)

Skrällchansen! - 5. Rosenborg - PSV Eindhoven

Överstreckat PSV får en svår uppgift

PSV stöter på norskt motstånd för andra gången denna säsong. I kvalet mot Europa League ställdes de nämligen mot Haugesund, som för övrigt gör en svag säsong i norska Eliteserien. Då vann PSV med totalt 1-0 i ett dubbelmöte där holländarna inte alls imponerade. Dessutom fick de stryk mot Basel i kvalet mot Champions League.

Sedan dubbelmötet med Haugesund har PSV spelat nio tävlingsmatcher och vunnit åtta av dessa. Det ska dock sägas att där rymmer en hel del matcher som Van Bommels manskap avgjort väldigt sent. Spelmässigt har det sett ganska hackigt ut men flera gånger har de rödvita räddats av den fantastiska ynglingen Donyell Malen som fullständigt vräker in mål.

Han får oftast samsas med Bergwijn och Bruma på topp och det är en stark trio. På det stora hela känns dock gästerna sämre än i fjol. Stjärnor som Hirving Lozano, Luuk de Jong och Angelino har alla lämnat klubben. Europa League inleddes med en 3-2-seger på hemmaplan mot Sporting och därmed är en vinst inget måste här.

Rosenborg är i desto större behov av en trepoängare efter att ha förlorat borta mot LASK Linz för ett par veckor sedan. RBK är tolv poäng från serieledning i Eliteserien och därför kommer de fokusera fullt ut på Europaspelet. Med anfallare som Alexander Söderlund och Björn Johnsen framför Lundemo, Konradsen och Jensen ska inte värdarna räknas bort.

Rosenborg har under kvalsommaren slagit Bate Borisov och Maribor hemma på Lerkendal. Dessutom spelade de oavgjort här mot Dinamo Zagreb, samma Dinamo som inlett Champions League strålande med seger mot Atalanta och en stabil insats på Etihad under tisdagen. Det säger en del om kapaciteten hos Rosenborg. Tvåan streckas stenhårt och då kan den aldrig stå ensam. Plocka med samtliga tecken och jobba in skrällen!

Missar matchen

Gastón Pereira, PSV (nyckelbensskada)

Osäker till spel

Yann-Erik de Lanlay, Rosenborg (benskada)

Sam Lammers, PSV (knäskada)