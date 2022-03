"Derby - seger för Kulusevski och Spurs"

Londonderbyt! - 1. Tottenham - West Ham Tottenham besegrar tröttkört West Ham West Ham stod för en mycket fin insats i torsdags när Sevilla besegrades med 1-0 efter 90 minuter och 2-0 efter ytterligare en halvtimme. Tomas Soucek nickade då in ettan medan Yarmolenko petade in en retur i förlängningen. Ukrainaren nätade för andra matchen i rad som inhoppare och det är viktigt för David Moyes att större delen av truppen levererar. Han kör nämligen väldigt hårt på sina bästa spelare. Då The Hammers tränare inte är något fan av rotation lär vi få se samma elva igen med Antonio längst fram och den kreativa trion Fornals, Benrahma och Lanzini strax bakom. Rice och Soucek är ett fysiskt mittfältspar som dessutom är starka i luftrummet medan Dawson och Zouma fungerar allt bättre tillsammans i försvaret. West Ham har hög högstanivå, men har nu tre raka ligamatcher på bortaplan utan seger och lär vara sega i benen efter 120 minuters fotboll så sent som i torsdags. Tottenham får en dags längre vila sedan de besegrade Brighton och då spelade de inte heller de där tunga 30 minuterna extra. Dejan Kulusevski var återigen i händelsernas centrum då han låg bakom 1-0 även om det ska sägas att det var ett riktigt turmål. Svensken sköt ett ganska löst skott rätt på medspelaren Romero som inte hann undan. Bollen styrdes dock väldigt lyckosamt in i nät. Den andra baljan stod Harry Kane för och 28-åringen har nätat i sina fyra senaste ligamatcher. I dagsläget ser han helt ostoppbar ut och med Son och Kulusevski vid sin sida kommer Spurs alltid till chanser. I övrigt lär Conte köra samma formation som mot Brighton med Bentancur och Höjbjerg på mitten och Reguilón samt Doherty på kanterna. Det har fungerat bra mot slutet, Tottenham har tre segrar på sina fyra senaste och har smällt in 13 strutar på dessa matcher. Inför helgens matcher är Tottenham bara tre poäng bakom ärkerivalen Arsenal även om det ska sägas att de rödvita har en match mindre spelad. Topp 4 finns med andra ord i sikte, men då måste de vitklädda stapla segrar på rad. Samma sak gäller visserligen West Ham som står på samma poäng som Tottenham, men med en match mer spelad än Spurs. Här tror jag dock tröttheten tar ut sin rätt för The Hammers. Ett starkt Tottenham vinner detta och ettan kan gott spikas trots den höga streckningen. Missar matchen Ryan Sessegnon, Tottenham (muskelskada)

Oliver Skipp, Tottenham (ljumskskada)

Japhet Tanganga, Tottenham (knäskada)

Jarrod Bowen, West Ham (hälskada)

Vladimir Coufal, West Ham (oklart)

Angelo Ogbonna, West Ham (knäskada)

Romderbyt! - 5. Roma - Lazio Roma överskattas José Mourinho har haft svårt att få sitt Roma att prestera med någon slags jämnhet och då är det inte konstigt att Vargarna ligger så dåligt till som på en sjätteplats i Serie A. Visst har de åtta raka ligamatcher utan förlust i bagaget, men förra helgens prestation mot Udinese (1-1) var inget vidare. Då räddades Mourinho av en straff i den 94:e minuten som Pellegrini förvaltade på bästa sätt. Även i torsdags hade Roma marginalerna med sig. Då väntade returmöte mot Vitesse på Stadio Olimpico och det var faktiskt holländarna som tog ledningen. Det dröjde fram till den 91:a minuten innan Tammy Abraham kunde trycka dit 1-1 (totalt 2-1) och skicka Roma vidare. Något att glädjas åt, men prestationen i sig var usel. Lilla Vitesse hade faktiskt över 60 procent av bollinnehavet i den italienska huvudstaden. Lazio är ute ur Europaspelet sedan tidigare efter att Porto blev för svåra och därmed har de ljusblåa fått vila sedan i måndags. Då tog Örnarna emot Venezia på hemmaplan och vann med 1-0 efter att Ciro Immobile satt dit en straff. Ingen sprudlande insats offensivt kanske, men Venezia hade bara 0,40 i xG så bakåt var det stabilt. Luiz Felipe och Acerbi startade i försvaret då och det känns alltid tryggt när den duon finns tillgänglig. Framåt flankerades Immobile av Zaccagni och Anderson. Den förstnämnde drog på sig säsongens femte gula kort och kommer därför inte finnas med här, men med Pedro tillgänglig finns det en fullgod ersättare. På mittfältet ska Milinkovic-Savic och Alberto smeka fram bollar till den kvicka topptrion medan Lucas Leiva tar ett större defensivt ansvar. Det är ett ganska komplett lag som Sarri förfogar över. Höstderbyt mellan lagen slutade med en 3-2-seger för Lazio och faktum är att Örnarna bara har förlorat ett av de sex senaste mötena mellan lagen. När de nu dessutom får tre dagars längre vila tror jag att de kommer ta tag i taktpinnen mot ett slitet Roma. Värdet sitter till höger och då är tvåan första tecken att rita ned. Med kryss som komplement är vi helt i hamn. Missar matchen Leonardo Spinazzola, Roma (hälseneskada)

Mattia Zaccagni, Lazio (avstängd)

Danilo Cataldi, Lazio (knäseneskada)

El Clásico! - 8. Real Madrid - Barcelona Real är kungar av Spanien Real Madrids supportrar mår ganska bra för tillfället. De leder La Liga med tio poäng ner till tvåan Sevilla och allt annat än att de vitklädda får lyfta bucklan om några månader känns helt otänkbart. Dessutom rider Los Blancos fortfarande på den fantastiska returen mot PSG i Champions League där 0-1 förvandlades till 3-1 under en magisk kvart på Bernabéu när precis allt stämde. I centrum för vändningen stod såklart Karim Benzema som i dagsläget är en av världens absolut bästa anfallare. Fransmannen noterades för samtliga mål och är en oerhört viktig pjäs för Ancelottis gäng. Nu dras Benzema med en vadskada och är ett litet frågetecken inför denna match. Viktigt därför att ta del av de senaste rapporterna inför bataljen. I övrigt kan värdarna starta med sitt starkaste lag och då är Casemiro, Modric och Kroos givna på mitten. En trio som fungerar perfekt tillsammans. Barcelona är helt klart på uppgång och nästa säsong kan de möjligen vara med och utmana om ligatiteln på allvar. Nu får katalanerna istället fokusera på att säkra en plats i Champions League och det kan de göra både genom att sluta topp 4 i La Liga eller genom att vinna Europa League. I den sistnämnda tävlingen besegrade katalanerna Galatasaray med 2-1 i Istanbul under torsdagen efter en stabil insats. Xavi har hittat en stark uppställning på mitten med Pedri, Busquets och Frenkie de Jong som alla är oerhört spelskickliga. Däremot saknar de den där tuffheten som Real Madrids trio besitter. Offensivt finns det nuförtiden mängder av alternativ i Barcelona som kan välja och vraka bland Dembélé, Torres, Depay, Aubameyang, Traoré och De Jong. Svagheten hittas istället i försvaret som är mer än lovligt trögt. De får svårt att hänga med när Vinícius Júnior sätter fart. Barcelona spelade alltså match så sent som i torsdags. Både Sergino Dest och Gerard Piqué haltade av planen i den tillställningen och är tveksamma till spel här. Real Madrid har vunnit de fyra senaste ligamötena mellan lagen och vann även mot Barca i Supercupen efter förlängning i början av januari. De vitklädda hänger ihop bättre och ska gälla som ganska klara favoriter i huvudstaden. Här är det läge att ta ställning för att spara garderingar till andra ställen och då är ettan en vettig spik. Missar matchen Eden Hazard, Real Madrid (vristskada)

Ferland Mendy, Real Madrid (muskelskada)

Álex Balde, Barcelona (vristskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäseneskada)

Samuel Umtiti, Barcelona (fotskada)

Sergi Roberto, Barcelona (oklart)

Abde Ezzalzouli, Barcelona (knäskada) Osäker till spel Karim Benzema, Real Madrid (vadskada)

Gerard Piqué, Barcelona (oklart)

Sergino Dest, Barcelona (oklart)