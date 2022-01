"Derby - tröttkört Arsenal får problem"

Derbyt! - 1. Tottenham - Arsenal

Tröttkört Arsenal får problem

Endast Sergio Ramos har fått fler röda kort i alla tävlingar än Granit Xhaka under de senaste tio åren av spelare som hör hemma i de fem största ligorna. Under torsdagen var det dags igen när den minst sagt klumpige schweizaren hoppsparkade ner Jota, Cantona-style. Ett fullständigt idiotiskt beslut från Xhaka och det är inte direkt första gången denna säsong han förstör matcher för The Gunners. Borta mot Manchester City visades han ut för en vansinnestackling och hemma mot samma motstånd drog han på sig en löjligt onödig straff.

Med en man mindre i 60 minuter och med flera viktiga kuggar borta på grund av skador, sjukdom och afrikanska mästerskapen lyckades ändå Arsenal hålla nollan på Anfield Road och spela 0-0 mot Liverpool i första mötet av två i Ligacupens semifinal. En heroisk insats av bortaspelarna som verkligen fick slita. När domaren blåste av matchen såg lirare som Saka, Martinelli och Lacazette helt färdiga ut. Något som mycket väl kan kosta under söndagen.

Tottenham brände inte lika mycket krut i hemmamatchen mot Chelsea som dessutom spelades en dag tidigare. Det blev förlust (0-1) för Spurs som därmed är ute ur Ligacupen. Målet var snöpligt och Contes mannar släppte in konstiga mål i dubbelmötet. Framåt såg det däremot ganska bra ut och med normal utdelning hade Harry Kane satt dit minst en boll. Han sparar krutet till derbyt istället.

Kane trivs nämligen väldigt bra mot Arsenal och även om han saknar sin lekkamrat Son finns det även bra kemi med Lucas Moura. Mittfältet är hårdfört med Winks och Höjbjerg medan Tanganga, Sánchez och Davies troligen startar i försvaret. En stabil uppställning. Hemma var det dessutom snart åtta år sedan som Tottenham tog stryk av Arsenal i en ligamatch och på den här arenan har de aldrig förlorat mot sina ärkerivaler.

Detta är två av de lag som slåss om en Champions League-plats och dessutom är det ett av hela Englands största rivalmöten. Väldigt mycket står på spel således. Då krävs det en stabil ryggrad och Arsenal kommer hit utan mittfältare då Xhaka är avstängd medan både Partey och Elneny spelar AFCON. Lokonga är given på mitten och frågan är om Arteta flyttar upp White eller Chambers som komplement till belgaren. Många frågetecken hos gästerna där Arteta knappt kan få ihop fullt lag, medan värdarna i stort sett kan mönstra sin starkaste elva, minus Son och Romero. Då får The Gunners svårt att orka hela matchen. Trolig etta i norra London.

Missar matchen

Christian Romero, Tottenham (knäseneskada)

Heung-Min Son, Tottenham (muskelskada)

Granit Xhaka, Arsenal (avstängd)

Nicolas Pépé, Arsenal (landslagsuppdrag)

Mohamed Elneny, Arsenal (landslagsuppdrag)

Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal (landslagsuppdrag)

Thomas Partey, Arsenal (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Dane Scarlett, Tottenham (corona)

Steven Bergwijn, Tottenham (vadskada)

Eric Dier, Tottenham (sjuk)

Martin Ödegaard, Arsenal (corona)

Emile Smith Rowe, Arsenal (ljumskskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (vadskada)

Bukayo Saka, Arsenal (muskelskada)

Cedric Soares, Arsenal (höftskada)

Toppmötet! - 4. Atalanta - Inter

Regionsderby i Bergamo med viktiga poäng på spel

Bergamo ligger bara några mil utanför Milano och det är därför alltid speciella matcher när lag från modestaden ställs mot Atalanta. Inter kommer på besök med raka ryggar efter att ha vunnit åtta raka seriematcher, senast med 2-1 mot Lazio. Dessutom fick de tidigare i veckan lyfta en buckla efter att ha besegrat Juventus i Supercupen. En match som gick hela vägen till förlängning.

Alexis Sánchez avgjorde då med bara sekunder kvar att spela och chilenaren har fått en nytändning på sin karriär denna säsong. Han agerade dock inhoppare i matchen då Dzeko och Martínez startade på topp. Bredden hos Milano-klubben går inte att klaga på. Inga skador finns att rapportera hos gästerna, men möjligen kan 120 minuters fotboll för bara några dagar sedan med efterhörande segerfest ha kostat en del kraft för de regerande mästarna.

Även Atalanta var i farten i onsdags. De ställdes mot Venezia i Coppa Italia och trots att insatsen inte var den allra bästa vann Gasperinis mannar med 2-0. Zapata och Gosens fanns inte med då på grund av skador och är tveksamma till spel nu också. Däremot bör Ilicic, Malinovskyi och Toloi komma tillbaka till truppen och det är välkomna tillskott för hemmalaget.

Luis Muriel nätade mot Venezia och ska ses med bra chans att behålla sin plats på topp medan Pessina, Pasalic, Miranchuk, Ilicic och Malinovskyi slåss om de två platserna strax bakom. Det är en vass uppställning. Freuler är given på mitten och bör få sällskap av De Roon där även om Koopmeiners har gjort en fin första säsong i Atalanta. Med Hateboer och Maehle på kanterna ser Atalanta starka ut där också.

När lagen möttes på San Siro i september månad slutade det 2-2 och fem av de åtta senaste inbördes mötena har faktiskt slutat med delad pott. Inter blir klara favoriter här, men har bara vunnit en bortamatch mot Atalanta under de senaste sju åren. När de dessutom har en tung förlängning i benen kan detta bli väldigt tufft för de regerande mästarna. 1X lockar mest i Bergamo.

Missar matchen

Duván Zapata, Atalanta (ljumskskada)

Robin Gosens, Atalanta (knäseneskada)

Osäker till spel

Marco Sportiello, Atalanta (oklart)

Europajakten! - 8. Marseille - Lille

Sexpoängsmatch på Stade Vélodrome

De regerande franska mästarna Lille hade en tung höst och ligger därmed en bit ner i tabellen. Formen är dock finfin och Les Dogues kommer närmast från sju raka ligamatcher utan förlust. Detta trots att lag som Lyon, Rennes och Monaco har stått för motståndet under den perioden. De åkte dock ur Coupe de France efter en straff-förlust mot Lens för snart två veckor sedan.

Jonathan David, Domagoj Bradaric och Xeka saknades alla då på grund av corona medan Burak Yilmaz var avstängd. Den kvartetten kommer troligen in i truppen nu vilket såklart stärker Lille. Weah ser däremot ut att återigen saknas på grund av en muskelskada och dessutom har gästerna tappat Ikoné till Fiorentina. Det är en något tunn trupp Lille kommer med till södra Frankrike.

Marseille ligger trea i tabellen, men har två matcher färre spelade än ligatvåan Nice. Närmast kommer de från en 1-0-seger över Bordeaux där Cengiz Ünder satte dit matchens enda mål. Viktigt för Marseille att turken fortsätter att leverera, speciellt nu när Milik har testat positivt för corona och är tveksam till spel. Samma sak gäller González och Gerson. Dessutom är Bamba Dieng fortfarande avstängd men då han spelar AFCON spelar det mindre roll. Även Gueye är i Afrika och spelar mästerskap.

En del att fundera på för Sampaoli således, men argentinaren kan ändå ställa en vass elva på benen. Payet och Luis Henrique sällskapar troligen Ünder längst fram, precis som mot Bordeaux, och på mittfältet har Harit, Kamara och Guendouzi hittat ett spännande samarbete. Backlinjen styrs av Saliba och rutinerade kroaten Caleta-Car. En svårpasserad duo som Lilles offensiva pjäser får svårt att tas med.

Lille har vunnit de två senaste mötena mellan lagen, men de triumferna plockades hemma i norra Frankrike. På Stade Vélodrome är Marseille betydligt tuffare att ställas mot och på den här arenan har Lille bara vunnit en gång på de elva senaste åren. Knapp fördel hemmalaget, men ettan bör inte lämnas ensam. Gardera efter storleken på plånboken.

Missar matchen

Papa Gueye, Marseille (landslagsuppdrag)

Bamba Dieng, Marseille (landslagsuppdrag)

Steve Mandanda, Marseille (vristskada)

Valentin Rongier, Marseille (fotskada)

Léo Jardim, Lille (nackskada)

Timothy Weah, Lille (muskelskada)

Osäker till spel

Arkadiusz Milik, Marseille (corona)

Gerson, Marseille (corona)

Álvaro González, Marseille (corona)

Domagoj Bradaric, Lille (corona)

Xeka, Lille (corona)