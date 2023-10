Derby - tungt skadeläge för Hammarby

Söndagen är fylld med underhållning från hela kontinenten vilket onekligen färgar Europatipset. Milan - Juventus, Stockholmsderbyt, The Rhine Derby och “Mother of all battles” är bara några av karamellerna som tar plats på kupongen. Det gör även 3 miljoner i jackpot. Vilken söndag vi har framför oss! Häng på en andel så tar vi sikte mot storkovan!