"Derbysöndag - AIK knappa favoriter"

Londonderbyt! - 1. Arsenal - Tottenham

Arsenal kungar över norra London

En av de allra hetaste matcherna i Premier League är tveklöst det stora rivalmötet mellan Arsenal och Tottenham. Detta är två klubbar med fanskaror som inte direkt tycker speciellt bra om varandra. I fjol möttes de tre gånger (två i ligan och en i Ligacupen) och vann då varsin gång medan den tredje kampen slutade oavgjort.

Arsenal har som bekant haft ganska stor ruljans under sommaren där bland andra David Luiz, Dani Ceballos och Nicolas Pépé hämtats in. Tre spelare som bör gå rakt in i startelvan återigen. Samtidigt har ynglingarna Reiss Nelson och Joe Willock visat framfötterna ordentligt. När Bellerín och Tierney kommer tillbaka från sina skador ser truppen faktiskt riktigt vass ut.

Senast blev det dock stryk mot Liverpool. Emery satsade då på en defensiv taktik med snabba kontringar på Pépé och Aubameyang. Det höll nästan i en halvlek. Räkna med ett mer framtungt Arsenal nu som tar tag i taktpinnen från start. Det ska väldigt mycket till om de rödklädda inte ska hitta målet. Svagheten finns istället som vanligt i det defensiva mittfältet och i försvaret.

Tottenham har dock inte sett speciellt vassa ut framåt i inledningen av säsongen. Visserligen stod de för tre mål i premiären mot Villa och två i bortamötet mot Manchester City. Det har dock varit mycket tillfälligheter inblandat. Senast mot Newcastle såg Spurs riktigt trubbiga ut. Christian Eriksen, som omgärdas av flyttrykten, började på bänken då. Han behövs verkligen för det saknas kreativitet längst fram.

Tottenhams stora hopp är som vanligt Harry Kane. Han brukar göra mål mot Arsenal och har tryckt in två bollar hittills denna säsong. Samtidigt har inte Tottenham lyckats vinna mot Arsenal på bortaplan i Premier League-sammanhang sedan 2010! Värdarna ser snäppet vassare ut och på denna mycket svåra rad är ettan en möjlig spik.

Missar matchen

Héctor Bellerín, Arsenal (knäskada)

Rob Holding, Arsenal (knäskada)

Kieran Tierney, Arsenal (höftskada)

Konstantinos Mavropanos, Arsenal (ljumskskada)

Ryan Sessegnon, Tottenham (knäseneskada)

Juan Foyth, Tottenham (vristskada)

Osäker till spel

Mesut Özil, Arsenal (säkerhetsläge)

Tanguy Ndombélé, Tottenham (lårskada)

Kyle Walker-Peters, Tottenham (knäseneskada)

Dele Alli, Tottenham (knäseneskada)

Stockholmsderbyt! - 3. AIK - Djurgården

Kopplar Djurgården greppet om guldet?

Jag trodde knappt en allsvensk match kunde vara hetare än förra helgens tillställning mellan Malmö FF och Djurgården. Den seriefinalen vann Djurgården och nu väntar en om möjligt ännu hetare fajt, ett derby mot AIK som dessutom har tagit över andraplatsen i tabellen. Skulle Blåränderna gå segrande även från den här drabbningen är Lennart Johanssons pokal nära.

Järnkaminerna får klara sig utan avstängda Elliot Käck och skadade Erik Berg. Truppen är ändå bred och fin, inte minst efter att Curtis Edwards och Emir Kujovic hämtades in under sommaren. De har en matchvinnare i Mohamed Buya Turay längst fram och i de bakre leden finns Marcus Danielsson, som kanske har varit seriens allra bästa spelare under säsongen. Dessa två kommer spela huvudroller igen.

DIF har dock inte haft någon större lycka i allsvenska derbyn för att uttala sig försiktigt. De senaste åtta åren har de bara lyckats besegra en Stockholmsrival en enda gång i seriesammanhang och det var Hammarby. AIK har inte besegrats sedan 2011. Nu är visserligen gästerna i fruktansvärt fin form men traditionens makt är stor. AIK går alltid in som favoriter i detta möte.

Gnaget blev utslagna av Celtic i kvalet till Europa League under torsdagen. Mest anmärkningsvärt från den tillställningen var Oscar Linnérs sanslösa tavla vid ställningen 1-1. AIK försökte sedan men ju längre matchen led, ju mer tankar började nog vandra iväg mot söndagens derbyfest. Tarik Elyounoussi saknades på grund av skada då och är ett tveksamt kort även här.

Tungt för AIK om norrmannen skulle missa seriefinalen men med offensiva pjäser som Sigthorsson, Goitom och Obasi finns det kvalité framåt ändå. Dessutom finns alltid Sebastian Larssons högerfot att tillgå. Detta känns otroligt ovisst på förhand men med tanke på historiken mellan dessa två lag är 1X en vettig utgång.

Missar matchen

Elliot Käck, Djurgården (avstängd)

Erik Berg, Djurgården (knäskada)

Osäker till spel

Tarik Elyounoussi, AIK (knäskada)

Romderby! - 8. Lazio - Roma

Fördel Lazio i Derby della Capitale

Lazio har sett riktigt spännande ut under försäsongen och i bortapremiären i Genua mot Albin Ekdals Sampdoria fungerade allt för Örnarna. Balkan-duon Lulic och Milinkovic-Savic lekte fotboll och längst fram sprang Ciro Immobile på allt. Anfallaren hade något av en mellansäsong i fjol men nu inledde han med att stänka dit två pytsar och ta ledningen i skytteligan. 3-0 slutade matchen till sist och det var absolut inte siffror i överkant.

Vid sin sida hade Immobile Joaquin Correa och även argentinaren hittade nätet mot Sampdoria. Samtidigt satt Caicedo på bänken och där har de ljusblå ett riktigt sparkapital. Truppen ser fräsch ut och det är egentligen bara Jordan Lukaku som kommer saknas när det vankas derby i den eviga staden.

Roma stötte också på motstånd från Genua i sin premiär. För deras del var det hemmamatch mot Genoa och även Giallorossi lyckades stänka dit tre bollar. De släppte dock in lika många och fick nöja sig med en pinne. Samma problem som i fjol, framåt är Roma frejdiga och roliga att titta på men de läcker som ett såll i de bakre leden.

Juan Jesus och Federico Fazio har svårt att hålla koncentrationen uppe i 90 minuter och allra längst bak fick nye burväktaren Pau López alltså vittja nätet tre gånger. Noterbart är att två målvakter fick plats på Romas bänk och att Robin Olsen inte var en av dessa. Den svenska landslagsmålisen verkar istället lånas ut till Cagliari.

Edin Dzeko och Cengiz Ünder nätade båda för Roma mot Genoa och den duon kommer vara de vinrödas stora hopp även denna säsong. Här stöter de dock på patrull. Lazio såg bättre ut i premiären och ska ses med bra chans att ta tre poäng även här. Ettan spikas.

Missar matchen

Diego Perotti, Roma (lårskada)

Osäker till spel

Jordan Lukaku, Lazio (knäskada)

Leonardo Spinazzola, Roma (lårskada)