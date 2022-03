"Det skiljer en mil emellan rivalernas högstanivåer"

Derbyt! - 1. Manchester City - Manchester United

Stekhet match på Etihad

Manchester City såg för några veckor sedan ut att kunna segla fram till ligatiteln i sakta mak, men nu har Liverpool börjat närma sig ordentligt. Det skiljer bara sex poäng mellan lagen där Klopps mannar dessutom har en match mindre spelad inför helgens matcher. Spelet ser inte heller lika självklart ut som det gjorde för någon månad sedan. De tre senaste matcherna har slutat med förlust mot Tottenham samt knappa segrar över Everton (ligan) och Peterborough (FA-cupen).

Mot Peterborough är de ljusblåa förlåtna då underlaget inte inbjöd till något skönlir, men i bortamatchen mot Everton gick det inte att känna igen City. Matchens enda fullträff var då ett riktigt slumpmål signerat Foden. Dessutom borde nog Everton ha tilldelats en straff i slutskedet när bollen studsade upp på Rodris arm. Skadeläget är dock nästintill optimalt och då har Guardiola såklart världsstjärnor på alla positioner. Har De Bruyne, Sterling, Mahrez, Silva och de andra en bra dag blir det åka av.

Manchester United jagar förtvivlat en fjärdeplats i tabellen som skulle betyda spel i nästa upplaga av Champions League, men då de har två poäng ner till Arsenal som har tre matcher färre spelade ser inte läget superljust ut. Ralf Rangnicks gäng måste få ihop en rad trepoängare för att ge sig själva chansen och då måste tysken ta en del obekväma beslut. Bland annat borde lagkaptenen Harry Maguire, som varit totalt usel under säsongen, petas.

När Victor Nilsson Lindelöf och Raphaël Varane har fått chansen ihop ser det desto bättre ut men frågan är om Rangnick vågar peta lagets kapten som köptes in för närmare en miljard en gång i tiden. Framåt finns det enormt med individuell klass i spelare som Ronaldo, Bruno Fernandes, Jadon Sancho och Paul Pogba. Dessutom får Elanga en hel del speltid när Marcus Rashford är en skugga av sitt forna jag.

Sett till namnen i trupperna är detta två ganska jämna lag, men spelmässigt skiljer det mil mellan högstanivåerna. United har ingen metodik i sitt spel utan hoppas enbart att individuella prestationer ska ge poäng. Det har faktiskt fungerat ganska okej mot stadsrivalerna på senare år – Man U har tre segrar, ett kryss och två förluster på de sex senaste inbördes. Med det i åtanke kopplas krysset på den givna utgångsettan.

Missar matchen

Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben)

Cole Palmer, Manchester City (muskelskada)

Mason Greenwood, Manchester United (avstängd av klubben)

Osäker till spel

Zack Steffen, Manchester City (ryggskada)

Rúben Dias, Manchester City (fotskada)

Edinson Cavani, Manchester United (ljumskskada)

Överstreckningen! - 2. Watford - Arsenal

CL-jagande Arsenal övervärderas

Arsenal-fansen vädrar morgonluft igen efter flera jobbiga år. Efter de fina resultaten under februari är fjärdeplatsen deras att förlora, så är känslan. The Gunners har ett luftigt spelschema då de är ute ur alla cuper och inte spelar i Europa vilket gör att de har fått vila sedan förra torsdagen när Wolverhampton stod för motståndet. En match som de rödvita vann med 2-1 efter en sen vändning.

Pépé, som knappt fått spela den senaste tiden, hade fått barn natten innan, men kunde ändå hoppa in under slutkvarten. Han tackade för förtroendet med både mål och assist och knackar på dörren till startelvan. Med Saka, Smith Rowe och Martinelli som övriga alternativ på kanterna ser det väldigt spännande ut offensivt. Bakåt såg Gabriel direkt darrig ut mot Wolves och han gav bort Vargarnas mål samtidigt som Cedric, som ersätter skadade Tomiyasu på högerbacken, är bättre på motståndarnas planhalva än på den egna.

Watford tog en tung poäng på Old Trafford förra helgen efter att på något sätt ha lyckats hålla nollan. The Hornets förlorade dock xG med 2,41 - 0,44 vilket tyder på att det var mer tur än skicklighet att de lyckades stå emot i 90 minuter. Då Roy Hodgsons mannar ligger under strecket behöver de börja vinna fotbollsmatcher och visst finns det kvalité hos de gulröda från Londons utkanter.

Speciellt offensivt hittas flera intressanta pjäser. King och Dennis har kapacitet att måla på i stort sett vilket motstånd som helst och de lär få sina chanser även mot ett Arsenal som enligt expected goals against har släppt in färre mål än vad de borde ha gjort under säsongen. Nyckeln för värdarna blir om Samir och Cathcart lyckas hålla emot Arsenals virvlande offensiv samtidigt som före detta Tottenham-spelaren Sissoko kan vinna slaget på mitten mot Xhaka och Partey.

Arsenal har tre raka segrar, men det ska sägas att samtliga har tagits med uddamålet och det är sällan Artetas mannar kör över sina motståndare helt, åtminstone resultatmässigt. Bortaspelet har dessutom varit ett problem under säsongen med endast fem triumfer på elva resor. Det går inte att gå emot Arsenal helt och hållet när de spelar så bra som de gör för tillfället, men när ettan är uppe kring 80 procent och snurrar måste det garderas. På mitt andelssystem lär samtliga tecken hängas på, men här nöjer jag mig med X2.

Missar matchen

Nicolas N’Koulou, Watford (knäseneskada)

Osäker till spel

Kiko Femenia, Watford (mjukdelsskada)

Oghenekaro Etebo, Watford (lårskada)

Ismaïla Sarr, Watford (knäseneskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (vadskada)

Toppmötet! - 3. Napoli - Milan

Napoli klättrar upp i topp

Vilket möte det är som väntar i Neapel under söndagen. Napoli och Milan står båda på 57 poäng medan Inter leder Serie A med 58 inspelade pinnar. Det står med andra ord extremt viktiga poäng på spel och det är Napoli som kommer in med bäst känsla. I sin senaste ligamatch borta mot Lazio släppte Spallettis mannar in 1-1 i den 88:e minuten, men på övertid placerade Fabián Ruiz mycket vackert in 2-1. En blytung seger för napolitanarna.

Skadeläget har ljusnat betänkligt för värdarna som i stort sett bara saknar Lozano medan Anguissa är osäker till spel. Det bör innebära att Victor Osimhen tar plats på topp med Insigne, Zielinski och Politano strax bakom. Fabián och Demme bildar ett spelskickligt och hårt arbetande mittfält medan Koulibaly och Rrahmani har fungerat väldigt bra tillsammans i mittförsvaret. Med totalt 19 insläppta baljor är Napoli seriens tätaste lag.

Milan har släppt in tio mål fler än Napoli och saknar alltjämt sin bästa försvarare Simon Kjaer som är långtidsskadad. Utan dansken ser det inte lika tryggt ut i de bakre leden. I cupmatchen mot Inter (0-0) gick dessutom Romagnoli sönder vilket innebär att Tomori troligen får bilda mittbackspar med unge fransmannen Pierre Kalulu om inte Romagnoli läker ihop snabbt. Den duon känns inte helt trygg. Ytterbackarna Florenzi och Hernández håller däremot hög klass och får hjälpa till lite mer centralt.

Det rödsvarta mittfältet är starkt med Kessié som given ledarfigur och Tonali bredvid. Den duon ska kunna mäta sig med Demme och Fabián. Leao och Saelemaekers är luriga spelare på kanterna, men längst fram ser det lite trubbigt ut. Olivier Giroud är fortfarande nyttig i huvudspelet, men här får han stångas mot Koulibaly som är minst lika stark i det spelet. Fransmannen har inte samma magiska fötter som Zlatan Ibrahimovic och svensken är knappast återställd efter sin skada.

Milans två senaste ligamatcher har slutat oavgjort mot Udinese och Salernitana och Rossoneri har sprungit bra under säsongen. Enligt xPTS är Piolis mannar det lag i hela serien som gått bäst jämfört med hur många poäng de borde ha tagit. Enligt den statistiken ligger MIlan inte bättre än femma. Napoli vann höstens möte mellan lagen och är normalt sett urstarka på hemmagräset. Här återtar de serieledningen från Inter. Ettan spikas!

Missar matchen

Hirving Lozano, Napoli (axelskada)

Simon Kjaer, Milan (knäskada)

Osäker till spel

André-Frank Anguissa, Napoli (ljumskskada)

Kevin Malcuit, Napoli (vadskada)

Axel Tuanzebe, Napoli (ryggskada)

Alessio Romagnoli, Milan (ljumskskada)

Zlatan Ibrahimovic, Milan (hälseneskada)