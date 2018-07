Djurgården favoriter i fartfylld tillställning

Höjdaren - 1. Djurgården - IFK Norrköping

DIF favoriter i fartfylld tillställning

Det bjuds på en riktig godbit när Allsvenskan är tillbaka efter sommaruppehållet. Ligafyran Djurgården ställs mot tredjeplacerade IFK Norrköping i ett härligt toppmöte på Tele2 Arena. Två lag som dessutom avslutande vårsäsongen otroligt starkt.

Djurgården plockade hem Svenska Cupen för första gången sedan 2005. Det gav en rejäl boost i Allsvenskan. Våren avslutades med fyra raka triumfer i ligaspelet, varav den sista med en 5-1 överkörning mot Sirius.

I det mötet stod Tino Kadewere för inte mindre än fyra baljor och gick upp i skytteligaledning. Han ådrog dock sig en skada i genrepet mot Århus och blir borta i två månader. Det innebär med största sannolikhet att Aliou Badji tar plats i anfallet tillsammans med giftiga Kerim Mrabti.

I de bakre leden har Djurgården stått för en mycket tung värvning under uppehållet. Landslagsmeriterade Erik Johansson tillkommer från FC Köpenhamn. Han är dock inte spelklar förrän till nästa helg. En annan mittback, Jacob Une Larsson, är avstängd här. Trots det kan Djurgården mönstra ett centralt mittbackslås med Jonas Olsson och Marcus Danielsson. Starka papper!

IFK Norrköping får sägas ha gått under radarn men tassar med i den allsvenska toppen. Spelmässigt såg det också allt bättre och bättre ut under våren för Peking. De sista fem matcherna gav 13 poäng, varav avslutande 3-3 borta mot AIK var ett styrkebesked. Allsvenskans förmodligen mest sevärda drabbning så här långt under 2018.

Även Peking har värvat starkt då guldmakaren från 2015, Alexander Fransson, återvänder till den östgötska pärlan efter drygt två säsonger i Basel. Det är ett riktigt fint tillskott men även innermittfältaren får vänta på sin debut till nästa vecka. Centralt på mittfältet är även Simon Thern avstängd. Det innebär lite bekymmer för Jens Gustafsson och möjligen att meriterade Daniel Sjölund får göra sina andra start för säsongen mot sina gamla adepter.

En fartfylld tillställning mellan två offensivt lagda lag är att vänta. Jag håller Djurgården aningen högre, särskilt i kraft av hemmaplan. Även om en helgardering lockar nöjer jag mig med 1X. Utgå från delad pott!

Missar matchen

Jacob Une Larsson, Djurgården (avstängd)

Erik Johansson, Djurgården (ej spelklar)

Tino Kadewere, Djurgården (knäskada)

Simon Thern, IFK Norrköping (avstängd)

Alexander Fransson, IFK Norrköping (ej spelklar)

David Mitov Nilsson, IFK Norrköping (vristskada)

Skrällen? - 2. IFK Göteborg - Kalmar FF

Spelvärdet på Kalmar!

IFK Göteborg har stått för en av de största förändringarna inför den här säsongen. Poya Asbaghi plockades in som tränare i föreningen med ett nytt tänk. Den gamla klassiska 4-4-2 modellen har skrotats och Blåvitt satsar på att bli mer spelförande.

Även om Göteborg börjat säsongen förtroendeingivande har det än så länge inte fallit speciellt väl ut. Vårsäsongen avslutades svagt med ynka en poäng på de fyra sista matcherna. Det gör att kvalstrecket bara är tre poäng bort. Flera blåvita supportrar bävar för en jobbig höst.

Inte har det blivit bättre av att tre tongivande spelare lämnat i uppehållet. Lagkaptenen Sebastian Eriksson valde att inte förnya kontraktet och gick till grekiska Panetolikos. Samtidigt lämnade målvakten Pontus Dahlberg för Watford och Gustav Engvall för Mechelen.

David Boo Wiklander, som nött bänk under större delen av våren, tar över kaptensbindeln och väntas gå in som mittback tillsammans med André Calisir och Carl Starfelt. Erik Dahlin ersätter Dahlberg mellan stolparna och längst fram väntas Tobias Hysén eller Elias Mar Omarsson få mer speltid efter Engvalls flytt. Inga kraftiga försvagningar i startelvan, men truppens bredd ser riktigt klen ut vid eventuella skador.

Kalmar FF stod för en betydligt bättre vår och återfinns i mitten av tabellen. Framförallt är det hemmaspelet och försvaret som imponerat. På Guldfågeln Arena är de ännu obesegrade och med elva insläppta mål är det bara AIK som är bättre i serien.

Framåt har brassen Hiago gjort det bra med tre strutar så här långt. Han ådrog sig dock sin tredje varning för säsongen mot Hammarby senast (1-1) och är således avstängd här. Även talangfulle Filip Sachpekidis och den meriterade ytterbacken Emin Nouri är osäkra till spel.

Detta blir troligtvis jämnt och målsnålt. Det svenska folket har dock streckat upp IFK Göteborg till klara favoriter. Allt spelvärde finns på bortalaget här. X2 är således de två tecken som först ska plockas ut. En helgardering rekommenderas dock om plånboken tillåter.

Missar matchen

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (knäskada)

Hiago, Kalmar FF (avstängd)

Osäker till spel

Vajebah Sakor, IFK Göteborg (lårskada)

Emin Nouri, Kalmar FF (lårskada)

Filip Sachpekidis, Kalmar FF (höftskada)

Draget - 3. Örebro - Elfsborg

Fin poängchans för Elfsborg!

Två klassiska allsvenska konstgräslag, Örebro och Elfsborg, drabbar under söndagseftermiddagen samman på Behrn Arena. Förvånande skiljer det sju poäng till hemmalagets fördel lagen emellan efter att vårsäsongen summerats.

Elfsborg hade nämligen en otroligt tung vår. Trots spelare som Samuel Holmén, Simon Lundevall och Issam Jebali lyckades boråsarna bara skrapa ihop sex poäng de inledande nio omgångarna. Nya tränaren Jimmy Thelin var troligtvis inte långt ifrån att få sparken. Då lyckades de gulsvarta ta två viktiga segrar före uppehållet, som också tog dem upp över kvalstrecket.

Med tanke på den trupp som finns hos Elfsborg bör detta ha varit startskottet för ett avancemang i tabellen. Det bör bara vara en tidsfråga innan mästarna från 2012 lämnar bottenstriden bakom sig och blir ett stabilt mittenlag.

Örebro har stått för en strålande start på säsongen. Tillsammans med GIF Sundsvall och Hammarby har de svartvita varit den stora överraskningen i årets allsvenska. Närkingarna placerar sig på en fin femteplats efter elva spelade omgångar.

Offensiven är stark med Kennedy Igboananike, Filip Rogic, Michael Omoh och Nahir Besara. De har tillsammans stått för 13 av lagets 16 mål så här långt. Dock sågs en tendens till att Örebro skulle börja mattas i slutet av maj. På de fyra sista matcherna innan uppehållet blev det bara fyra poäng.

Detta är två jämna lag där jag trots allt håller Elfsborg snäppet högre. Kan boråsarna bara komma upp i den kapacitet de besitter ska de ha strålande chanser att kunna norpa åt sig samtliga poäng från Behrn Arena. 50 procent på ettan är definitivt inte befogat. Jag går emot och spelar X2 till fint värde!

Missar matchen

Arvid Brorsson, Örebro (bruten fot)

Christopher McVey, Elfsborg (ligamentskada)

Osäker till spel

Jörgen Horn, Elfsborg (vadskada)

Emir Bajrami, Elfsborg (illamående)

Arian Kabashi, Elfsborg (illamående)