Djurgården - svenskhoppet ute i Europa

Svenskhoppet! - 1. Gent - Djurgården

Djurgården underskattas i Belgien

Djurgården stod för en riktigt svag insats på Stora Valla i helgen då det blev storstryk mot Degerfors i Allsvenskan. Desto bättre har det gått i Europa Conference League där stockholmarna står på fyra poäng efter två omgångar. Offensivt ser det väldigt bra ut för Järnkaminerna som kan starta med Edvardsen, Asoro och Radetinac.

På mittfältet är det inget snack om att Schüller, Finndell och Eriksson ska starta och den trion känner varandra väl efter en lyckosam säsong tillsammans. Vissa frågetecken finns angående försvarsspelet där Danielson stod för ett ordentligt självmål mot Degerfors. Hjalmar Ekdal ska dock vara redo att starta i denna match och det betyder massor för Blåränderna. Pierre Bengtsson kommer troligen också in och bidrar med viktig rutin.

Gent står precis som Djurgården på fyra poäng efter två omgångar och har ännu inte släppt in något mål i gruppspelet. Det gjorde de blåklädda däremot i helgens ligamatch mot Cercle Brugge som förlorades med 3-4. Roef hade ingen bra dag mellan stolparna då och det hade inte heller Ngadeu och Okumu i backlinjen. Okumu som vi för övrigt känner igen från hans tid i Elfsborg.

Defensivt finns det alltså en del luckor att utnyttja för stockholmarna. Gent har å andra sidan ett starkt anfall där Hugo Cuypers är det största hotet. 25-åringen är ny från Mechelen och har nätat sju gånger på tio ligamatcher. Troligen får han Laurent Depoitre bredvid sig och det är en tung anfallsduo. Det gäller att se till att det paret inte får så mycket bollar att jobba med och då måste framför allt den skicklige mittfältaren Sven Kums skäras av.

Gent blir klara favoriter i denna match och värdet ser dessutom att bli helt okej på ettan. Ändå känner jag mig inte alls bekväm med att spika det tecknet. Djurgården har varit starka i Europaspelet och under kvalet besegrade DIF både Sepsi och Rijeka på bortaplan. Visst är detta ett snäpp högre upp i kvalité, men jag räknar inte bort vårt svenska hopp i denna tillställning. Alla tecken åker med från start.

Missar matchen

Tarik Tissoudali, Gent (knäskada)

Elliot Käck, Djurgården (knäskada)

Osäker till spel

Julien De Sart, Gent (muskelskada)

Ibrahim Salah, Gent (oklart)

Jordan Torunarigha, Gent (oklart)

Darko Lemajic, Gent (oklart)

Storfavoriten! - 2. Arsenal - Bodö/Glimt

Reservbetonat Arsenal streckas hårt

Arsenal gör sin blott andra match i gruppspelet efter att ha missat mötet mot PSV på grund av drottningens död. Här kommer de rödvita till spel fullpumpade av självförtroende efter en magisk lördag där ärkerivalen Tottenham kördes över ordentligt. Redan på söndag väntar nästa stormöte då Liverpool kommer på besök till norra London och Arteta har garanterat en del tankar på den matchen redan nu.

Vi bör därför få se nyckelspelare som Thomas Partey, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, William Saliba, Aaron Ramsdale och Martin Ödegaard vila. En tänkbar uppställning är Turner i mål framför en fyrbackslinje med Tomiyasu, Holding, Gabriel och Tierney. På mittfältet lär Lokonga ersätta Partey medan Xhaka kanske får spela kvar och längre fram i banan bör kvartetten Marquinhos, Nelson, Nketiah och Vieira få speltid. Samtliga elva hade såklart tagit plats i Bodö/Glimts startelva, men samspelta är de inte.

Bodö/Glimt leder tabellen för tillfället. Krysset mot PSV följdes upp med en seger mot Zürich, det finns onekligen kvalité i det norska laget. Att formen finns där visade de gulsvarta också med eftertryck när det norska topplaget Lilleström krossades med 4-1 på bortaplan för några dagar sedan. Amahl Pellegrino låg bakom det mesta då och noterades för ett mål och två assist.

Det är en gänglig anfallare som är ganska svår att få grepp om. Han bör starta bredvid Mvuka och Espefjord i fören. Lagets starkaste lagdel är dock mittfältet där Ulrik Saltnes och den norska landslagsspelaren Patrick Berg tar plats bredvid rekordvärvningen Albert Grönbaek. En trio som definitivt kan mäta sig med Lokonga och company i hemmalaget. Frågan är dock om Moe och de andra försvararna klarar av att hålla tätt i norra London.

Arsenal ska såklart gälla som solklara favoriter på hemmaplan och hade de spelat sin starkaste elva hade detta kunnat sluta med stora siffror. Nu förväntar jag mig dock att se rotation på nästan alla positioner och The Gunners andraelva är inte så mycket bättre än Bodös bästa lag. Det finns flera stora favoriter på kupongen och detta är en som skulle kunna fallera. Jag väljer därför att gardera och försöka jobba in bortaskrällen.

Missar matchen

Emile Smith Rowe, Arsenal (ljumskskada)

Mohamed Elneny, Arsenal (mjukdelsskada)

Osäker till spel

Cedric Soares, Arsenal (mjukdelsskada)

Spiken! - 3. Roma - Real Betis

Roma passerar Real Betis i gruppen

Roma, som tog hem Europa Conference League i fjol, är nu på jakt efter framgång ett snäpp högre upp. Det började illa med förlust borta mot Ludogorets, men senast togs en enkel 3-0-seger över finska HJK. Sedan dess har Mourinhos gäng gjort årets kanske bästa insats mot Atalanta, trots att det blev förlust, och dessutom besegrat Inter på bortaplan. Visst känns det som att Roma är på gång!

Dybala och Pellegrini dras med små skadekänningar och troligen väljer Mourinho att vila den duon här, åtminstone från start. Det finns gott om offensiv kraft ändå. Belotti gjorde sitt första mål för Roma i mötet med HJK och kan starta tillsammans med Abraham och Zaniolo på de offensiva positionerna. Det är verkligen ingen dålig trio. Med Spinazzola och Celik på kanterna har Roma hot även därifrån.

Real Betis har stått för en riktigt fin start på säsongen och leder gruppen i Europa League efter två raka segrar. I helgen gick de grönvita dock på pumpen borta mot Celta Vigo i en match där de inte alls kom upp i nivå. Juanmi är skadad, men Nabil Fekir är tillbaka efter sin korta tid vid sidlinjen och kan mycket väl starta här som komplement till Borja Iglesias. En stark offensiv duo.

Dessutom lär vi få se Joaquín under matchen. 41-åringen har bara fyra framträdanden kvar till att ha lirat 100 Europamatcher under karriären och det är något han troligen kommer nå upp till under detta gruppspel. En klubblegendar i ordets rätta bemärkelse, men det går inte att komma ifrån att veteranen har sina bästa dagar bakom sig. Betis hade varit starkare med Rodri från start.

Roma har sett riktigt starka ut mot slutet och bortasegern mot Inter imponerade stort. Skulle italienarna åka på stryk här ligger de pyrt till i gruppen och jag tror därför vi får se en fullt fokuserad insats från värdarna. Då ska de gälla som relativt klara favoriter. Upp till 55 procent är ettan en vettig spik.

Missar matchen

Rick Karsdorp, Roma (knäskada)

Georginio Wijnaldum, Roma (benbrott)

Víctor Camarasa, Real Betis (oklart)

Juanmi, Real Betis (vristskada)

Osäker till spel

Ebrima Darboe, Roma (knäskada)

Paulo Dybala, Roma (vadskada)

Lorenzo Pellegrini, Roma (muskelskada)