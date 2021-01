"Dramatik i prestigemötet mellan United - Liverpool"

Söndagens Europatips inleds med att Manchester United och Liverpool ska drabba samman för andra gången på en vecka, denna gång på Old Trafford. Det är en av fyra matcher från FA-cupen som tar plats. I övrigt ska vi titta till ligamatcher från Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna. En ruggigt lurig rad där 13 rätt mycket väl kan ge hög utdelning. Vill ni jobba in miljonerna tillsammans med mig är det bara att köpa en andel via länken här nedan. Vi kör!

Höjdaren! - 1. Manchester United - Liverpool Prestigemöte på Old Trafford Manchester United blev sågade av Jürgen Klopp för sin defensiva inställning när dessa två lag möttes för en vecka sedan på Anfield Road. Solskjaer har dock inget att skämmas för, matchen slutade 0-0 och det var en fin poäng för United. Då de sen gick och vann sin veckomatch mot Fulham medan Liverpool torskade sin mot Burnley skiljer det nu sex poäng mellan lagen i Premier League till Uniteds fördel. Nu ska de mötas i den fjärde omgången av FA-cupen. De röda djävlarna valde en något mer offensiv uppställning mot Fulham där Pogba tog plats centralt bredvid Fred istället för McTominay som spelade där mot Liverpool. Solskjaer går troligen tillbaka till det mer defensiva blockat “McFred” när ett lag av Liverpools kaliber väntar. Det kan också bli Matic och McTominay från start om Fred behöver vila. En del rotation är att vänta men då United har en ganska enkel veckomatch hemma mot Sheffield United kan de bränna ordentligt med krut här. Liverpool är inne i en smärre kris. Fem raka ligamatcher utan seger är inte bra nog. Mot Burnley valde Klopp att vila spelare som Salah och Firmino från start medan Henderson inte ens var med i truppen på grund av problem med en muskel. Origi och Oxlade-Chamberlain tog knappast chansen att glänsa, bland annat missade belgaren ett friläge i den första halvleken. Det slutade till sist 0-1 efter ett straffmål av Barnes, Liverpools första hemmaförlust i ligan sedan april 2017! Nu får Liverpool en dags kortare vila till denna match än United och på torsdag väntar en betydligt svårare uppgift än vad söndagens kombattanter har i veckan då The Reds ställs mot Tottenham på bortaplan. Samtidigt är det enorm prestige mellan dessa klubbar och jag tror knappast att Klopp vaskar en cupmatch mot Manchester United. Att Salah och Firmino började på bänken mot Burnley tyder på att de kommer starta här. Jag håller fortfarande Liverpool som ett bättre lag än Manchester United i grunden men för tillfället fungerar det inte för gästerna, speciellt inte framåt. Liverpool har inte gjort ett enda mål på sina fyra senaste i ligan och Salah ser ut att vara helt tömd på självförtroende. Fyra av de fem senaste gångerna lagen ställts mot varandra på Old Trafford har det slutat oavgjort och jag tror vi kan få se förlängning här. Ska det garderas med något tecken är det med ettan då Liverpool inte vunnit här på snart sju år. Missar matchen Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada) Osäker till spel Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (ryggskada)

Marcos Rojo, Manchester United (vadskada)

Brandon Williams, Manchester United (mjukdelsskada)

Jordan Henderson, Liverpool (muskelskada)

Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

Helgarderingen! - 9. Atlético Madrid - Valencia Atlético streckas för högt Atlético Madrid har verkligen alla marginaler på sin sida denna säsong. I torsdagens ligamatch mot Eibar låg de rödvita under med 0-1 efter att baskernas målvakt (!) Dmitrovic satt dit matchens första mål på straff. Eibar fortsatte att skapa chanser och var väl så bra som Atlético. Luis Suárez kunde dock kvittera precis innan paus och i slutminuterna fixade anfallaren själv en mjukt dömd straff som han säkert chippade in. Med de två målen gick uruguayanen upp på elva fullträffar, lika många som Lionel Messi i toppen av La Ligas skytteliga. Diego Simeone kan vara nöjd med sitt lags karaktär då det var andra gången på de tre senaste omgångarna som huvudstadslaget avgjorde sent, men prestationen lämnade en del i övrigt att önska. Om inte de rödvita kommer upp i högre nivå spelmässigt åker de snart på en smäll. Valencia har som bekant haft en stökig säsong. De flesta stjärnor lämnade skeppet i somras och de som finns kvar ryktas bort i januari. Det har ändå börjat stabilisera sig för Los Che som tagit poäng i tre raka fajter. Diakhaby, Gabriel och Guillamón är alla skickliga försvarare och mittfältet med Soler, Wass och Cheryshev är inte så pjåkigt. Dessutom är talangerna Racic och Musah två väldigt spännande spelare. Framåt finns det också en bredd hos bortalaget sedan Kevin Gameiro repat sig från sin skada. Fransmannen vet vart målet är beläget och med Goncalo Guedes, Maxi Gómez och Kang-In Lee som tre andra alternativ längst fram är det inte helt enkelt att sätta stopp för Valencia. 25 gjorda mål hittills under säsongen är faktiskt sjätte bäst i ligan, något som inte ska förringas. Atlético ställs ut som enorma favoriter men när lagen möttes på den här arenan sist slutade det oavgjort. Visst är det ett annat Valencia nu än vad det var då men det känns som att pendeln har slagit över och att gästerna nu börjar underskattas. Ettan ser ut att hamna i trakterna av 80 procent och då slår jag bakut. Plocka med alla tecken och håll en tumme för Valencia. Missar matchen Kieran Trippier, Atlético Madrid (avstängd)

Mario Hermoso, Atlético Madrid (vristskada)

Jasper Cillessen, Valencia (muskelskada) Osäker till spel Hector Herrera, Atlético Madrid (muskelskada)

Chansspiken! - 11. Rennes - Lille Viktigt toppmöte i Frankrike Ligue 1 är jämnare än på länge och efter 20 spelade omgångar ligger Lille på lika många poäng som PSG. Spelmässigt har det sett något knackigt ut mot slutet men ändå har gästerna lyckats få med sig resultat. Tre uddamålssegrar på de fyra senaste omgångarna mot sämre motstånd är inget som skrämmer, men det är ett topplags signum att plocka poäng även när inte spelet fungerar fullt ut. I den senaste omgången besegrades Reims med 2-1. Då låg Lille under i paus efter att den före detta elfsborgaren Arber Zeneli nätat. Två stycken Jonathan vände på steken. Bamba satte dit 1-1 direkt efter paus och på övertid hittade David dit med den avgörande baljan. Skönt för kanadensaren som haft det svårt sedan han kom till klubben från Gent. Detta var hans blott tredje ligamål att jämföra med de 18 han gjorde på 27 matcher i den belgiska ligan förra säsongen. Rennes hade problem med dubbelspelandet under hösten. Truppen var inte bred nog för att klara av både Champions League och ligan. Nu är dock Europaäventyret över och då har det börjat se bättre ut. Efter den sista CL-matchen har Rennes fem segrar och två oavgjorda på sju ligafajter. Därmed har de rödsvarta närmat sig toppen och befinner sig nu sex pinnar bakom Lille. Det finns flera intressanta spelare i Rennes där 18-årige Eduardo Camavinga såklart sticker ut. En av världens hetaste talanger. Han bör som vanligt få sällskap av Nzonzi på mitten men däremot saknas viktiga Benjamin Bourigeaud. Han är nämligen avstängd. Offensivt finns Doku, Grenier och Terrier att tillgå. Skickliga spelare men de ställs mot ett av seriens bästa mittbackspar i Fonte och Botman. Spelare för spelare håller jag Lille högre än Rennes, speciellt när värdarna har en del skador samt avstängningen på Bourigeaud att ta hänsyn till. Det finns så många matchvinnare i bortalaget som kan kliva fram. Har David och Bamba en sämre dag kan Ikoné, Yazici eller Weah istället bli tungan på vågen. En jämnstreckad match där det är läge att ta ställning. Jag tror på Lille och väljer att spika tvåan. Missar matchen Benjamin Bourigeaud, Rennes (avstängd)

Damian Da Silva, Rennes (muskelskada)

Daniele Rugani, Rennes (lårskada)

Flavien Tait, Rennes (vristskada)

Sehrou Guirassy, Rennes (vristskada)

Georginio Rutter, Rennes (corona)

Jérémy Pied, Lille (lårskada)

Zeki Celik, Lille (vadskada)