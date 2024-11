"Drömdebut för Amorim i Manchester United"

Att tänka på

Stockholm Internazionale torskade den första akten mot Sundsvall med 0-1. Jag spår en mer öppen retur i Medelpad.

Lazios trupp är fylld med olika typer av matchvinnare som Bologna får svårt att hantera.

Enligt oddsmarknaden tar Como poäng i över hälften av mötena med Fiorentina. När tipparna säger att poängchansen är under 30 procent blir valet enkelt. 1X!

Torino har ett jobbigt truppläge inför matchen mot Monza. Jag prioriterar därför spelvärda X2 i Piemonte.

Real Madrid saknar flera tunga pjäser borta mot Leganés och är ingen favorit jag vill hålla i handen till över 80 procent. Garderingstvång!

Strasbourg har en skyhög höjd i sitt spel och jag missar inte den värdemässigt fina tvåan borta mot Nice.

Övriga spikförslag

Leeds - Hade Swansea bara haft en notorisk målskytt tror jag att walesarna hade varit en outsider i kampen om playoff-platserna i The Championship. Luke Williams manskap skapar drygt 1,3 xG per match, men när värdarna samtidigt bara snittar 0,7 faktiska mål per match blir det svårt att göra anspråk på en framskjuten tabellplacering. När ligans kanske bästa lag i defensiv riktning kommer på besök är jag rädd för att Swansea får svårt att hitta nätet. Leeds släpper till under 0,6 xGA per 90 minuter vilket är överlägset bäst i klassen. Det må stundtals hacka i det egna spelet för Farkes kompani, men här ges en tacksam matchbild mot ett Swansea som inte sällan bjuder på gratischanser via misstag i sin ibland naiva speluppbyggnad. Behåller The Peacocks lugnet vänder de hem med tre poäng från draklandet.

Spikad tvåa.

Värnamo - Jag förutspådde en tight och tillknäppt matchbild mellan Landskrona och Värnamo, men efter Grozdanic utvisning kastades förutsättningarna omkull i Skåne. Grozdanic – som innan utvisningen givit smålänningarna ledningen – sorti gav Landskrona en behaglig väg in i matchen, men trots ledning med 2-1 tappade skåningarna till delad pott. Jag tyckte stundtals att det blev tydligt att Värnamo besitter en växel som BoIS inte kan matcha och så länge värdarnas prestation är ansenlig i söndagens returmöte är detta en uppgift som de hemmahörande ska lösa. Landskrona har inte samma organisatoriska förmåga i sin defensiv som Värnamo vilket blir gästernas fall på Borås Arena. Ettan singlas till vettig procent.

Avstängningar på tipset

Kalvin Phillips (Ipswich)

Júnior Firpo (Leeds)

Emin Grozdanic (Värnamo)

Lucien Agoumé (Sevilla)

Habib Diarra (Strasbourg)