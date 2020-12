"Dunderspiken - Liverpool befäster sig i serieledningen"

När krutröken lagt sig efter Boxing Day är det dags att sikta in sig på ett spännande Europatips med matcher från fyra olika länder. De tre Premier League-fajterna ådrar sig störst intresse men visst är tillställningarna från Belgien, Portugal och Italien också något att se fram emot. Fint värde på sina håll gör att utdelningen mycket väl kan skjuta i höjden denna söndag. Köp andelar via länken här nedan och luta dig tillbaka i TV-soffan så löser vi 13 rätt tillsammans!

Dunderspiken! - 1. Liverpool - West Bromwich

Liverpool befäster serieledningen

Liverpool har stundtals varit ifrågasatta under säsongen men tvivlarna har tystnat. 7-0 mot Crystal Palace var ett ordentligt statement och The Reds slog en del rekord i och med de stora siffrorna. Det var den största segern i Premier League för The Reds och dessutom var det den största bortavinsten på 106 år! Inte dåligt av ett lag som många trodde skulle falla ihop när Van Dijk skadade sig.

Nu är det match på Anfield Road som gäller igen och här är det nästintill omöjligt att tas med Liverpool. Värdarna vann 18 av 19 hemmafajter i ligaspelet förra säsongen och har sju segrar på sju försök denna höst med 20-7 i målskillnad. Senast Klopps mannar fick stryk på Anfield i ligasammanhang var mot Crystal Palace i april 2017. Vem som var tränare för Palace då? Sam Allardyce.

Big Sam har tagit över West Bromwich och ska alltså leda Liverpools kombattanter denna söndag. Det är med andra ord en tränare som vet hur man hanterar Liverpool. Samtidigt har han en trupp som egentligen inte räcker till på den här nivån. Närmast kommer de från en 0-3-förlust i derbyt mot Aston Villa i Allardyces första match som ansvarig.

En tidig utvisning på Jake Livermore förstörde den dagen för The Baggies. Ska de ha någon chans alls nu krävs det att gästerna inte drar på sig några onödiga röda kort. O’Shea och Ajayi framför Johnstone är en okej uppställning och rutin finns i serben Ivanovic. Det var trots allt knappt två veckor sedan som WBA chockade England genom att lösa en poäng på Etihad.

West Bromwich kommer försöka dra styrka från insatsen borta mot City medan Allardyce försöker förstärka de positiva minnena från när han var här med Palace i april 2017. Det kommer dock inte räcka till. Även om WBA säkerligen kan stå upp bra och göra en hyfsat jämn match av det hela räcker det inte till några poäng. Ettan är bara att spika av.

Missar matchen

Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Thiago, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Konstantinos Tsimikas, Liverpool (knäskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

Xherdan Shaqiri, Liverpool (muskelskada)

James Milner, Liverpool (knäseneskada)

Jake Livermore, West Bromwich (avstängd)

Conor Townsend, West Bromwich (knäskada)

Hal Robson-Kanu, West Bromwich (handledsskada)

Kyle Bartley, West Bromwich (oklart)

Höjdaren! - 2. Wolverhampton - Tottenham

Tottenham tillbaka på vinnarspåret

Det har varit ett par tunga veckor för Tottenham som via en poäng på de tre senaste omgångarna tappat i titelstriden. Insatsen borta mot Liverpool var det inget fel på, åtminstone inte i den andra halvleken, men både mot Leicester och mot Crystal Palace har det saknats intensitet hos Spurs. Känslan är att Mourinho har kört lite väl hårt med sina bästa spelare.

Med det i åtanke var det lite oväntat att spelare som Kane, Son och Höjbjerg alla figurerade i kvartsfinalen av Ligacupen mot Stoke dagen innan julafton. Det slutade med en 3-1-triumf för Spurs men prestationen var inte perfekt. Nu bör dock de vitklädda få en perfekt matchbild mot ett Wolverhampton som gärna har mycket boll. Räkna med ett Tottenham som ligger lågt och kommer i pilsnabba omställningar.

Wolverhampton har svårt att bryta ner sådana försvar vilket vi fick se prov på i 1-2-förlusten mot Burnley. En rakt igenom usel insats från Wolverhamptons sida som reducerade på straff i slutet av matchen. Fábio Silva fick äran att slå den elvametaren och det var portugisens första mål för klubben. Det hade varit väldigt viktigt för Espírito Santo om tonåringen kunde blomma ut under våren.

Framåt ser det annars tunt ut när Raúl Jiménez är skadad. Podence och Neto är skickliga spelare men det är knappast några centertankar. Traoré är alltid farlig en mot en men så länge han inte får upp farten är det ingen omöjlig spelare att stoppa. Defensivt har det läckt betänkligt mot slutet, Wolves har sju raka fajter utan att hålla nollan.

Matchbilden är inte speciellt svår att sia om. Ett bollskickligt Wolverhampton kommer ta tag i bollinnehavet och rulla runt. Utan Jiménez tror jag dock att de orangesvarta får väldigt svårt att ta sig förbi Mourinhos buss. Samtidigt gör Kane och Son alltid mål oavsett vilket lag de möter. Tvåan är således troligast och hamnar den i trakterna kring 50 procent väljer jag att spika.

Missar matchen

Johny, Wolverhampton (knäskada)

Raúl Jiménez, Wolverhampton (huvudskada)

Japhet Tanganga, Tottenham (axelskada)

Giovani Lo Celso, Tottenham (knäseneskada)

Osäker till spel

Leander Dendoncker, Wolverhampton (mjukdelsskada)

Gareth Bale, Tottenham (mjukdelsskada)

Skrällen! - 3. West Ham - Brighton

West Ham har fortsatt svårt mot Brighton

Brighton var ett av de lag som gick sämst i Premier League förra säsongen i jämförelse med expected goals. Den underliggande statistiken visade helt enkelt att Graham Potters fiskmåsar stod för bättre prestationer än vad resultaten påvisade. Det har varit samma sak under hösten och frågan är hur mycket tålamod styrelsen har med Potter. Efter 14 spelade omgångar skiljer det trots allt bara två pinnar ner till nedflyttning.

Närmast kommer Brighton från en 1-1-match mot jumbon Sheffield United. Ett dåligt resultat med tanke på att de blåvita var en man mer under mer än halva matchen. Danny Welbeck räddade poängen då med ett mål i 87:e minuten och är en spelare med hög kapacitet. Maupay, Lallana och Connolly är andra offensiva pjäser som finns till förfogande. Succéspelaren Tariq Lamptey går en kamp mot klockan då han har problem med en knäsena. Skulle han kunna ta sin plats på högerkanten blir Brighton betydligt giftigare.

West Ham har fått klara sig utan Michail Antonio under de senaste månaderna och det är såklart ett stort avbräck. Ivorianen Haller har glimtat till på topp, men visst är det en försämring jämfört med Antonio. Engelsmannen är dock på bättringsvägen och kan möjligen delta här. Isåfall bildar han en intressant topptrio tillsammans med Fornals och Bowen som det gäller att hålla ögonen på.

Närmast kommer West Ham från en klar derbyförlust mot Chelsea. 0-3 slutade det då och West ham hade faktiskt inte ett enda skott på mål. David Moyes testade då att spela med Rice, Soucek och Noble på det centrala mittfältet och det fungerade mindre bra. Det blir en bättre balans om Benrahma tar hand om den offensiva mittfältspositionen, Rice och Soucek räcker som sköld framför backlinjen.

Detta är på pappret två väldigt jämbördiga lag och borde streckas som sådana. Svenska folket ser dock ut att stirra sig blinda på tabellen och ettan har rusat iväg. West Ham har faktiskt inte besegrat Brighton på de sex senaste inbördes mötena och när lagen möttes här i februari slutade det 3-3. Skippa den överstreckade ettan helt. Spela X2!

Missar matchen

Manuel Lanzini, West Ham (knäseneskada)

Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Florin Andone, Brighton (knäskada)

José Izquierdo, Brighton (knäseneskada)

Osäker till spel

Michail Antonio, West Ham (knäseneskada)

Tariq Lamptey, Brighton (knäseneskada)