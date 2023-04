Efter bakslaget - Manchester United slår till

Pollen stiger rakt in i luktreceptorerna denna söndag när ett av vårens saftigaste Europatips tornar upp på Valborgsmässoafton. Brasan tänds i Premier League och Allsvenskan innan Serie A, La Liga och Bundesliga håller elden levande. Avslutningen eskalerar sedan med ett Istanbulderby samt finalen av KNVB Beker. Haffa en andel via länken nedan så avslutar vi april på bästa sätt!

Målfesten! - 1. Liverpool - Tottenham Målrikt på Anfield (till Europatipset) Liverpools säsong har i stort sett varit en enda lång pina där enstaka fullträffar mot topplag varit ljusglimtar i ett annars becksvart mörker. Jürgen Klopp har med en dåres envishet låtit sin backlinje stå alldeles för högt trots att mittfältet inte längre erbjuder samma skydd och som en frukt av detta har flertalet poängtapp mot normalt sett överkomliga opponenter rasslat in på kontot. Med det sagt förtjänar tysken och hans adepter beröm för hur de slutit samman mot slutet. Sedan halvtidsvisslan mot Arsenal – där Liverpool låg under med 0-2 – tycker jag att de rödklädda höjt sig markant. På de sju halvlekarna som genomförts står Pool noterade för totalt 13-4 vilket vittnar om att Klopp funnit en väg som trots allt tidigare elände kan leda till en vass avslutning. Alexander-Arnolds vassa högerfot är ett vapen mot lågt sittande försvar och jag gillar verkligen högerbackens nya roll som en sorts “hybridsexa”. Salah och Gakpo blir nu matade med bollar av yppersta snitt och jag vill även fortsätta slå ett slag för Curtis Jones återkomst i startelvan. 22-åringen gör kanske inte de mest spektakulära sakerna men med honom på plan får Liverpool en helt annan kontroll i sitt anfallsspel. Så som Jones presterar just nu är det inte konstigt att Thiago hålls utanför startelvan. Här finns med det sagt frågetecken för Jotas medverkan då portugisen fick en stygg smäll mot West Ham och är det något Liverpool har fortsatta problem att freda sig mot är det defensiva omställningar. Att det, mer eller mindre, är Tottenhams enda väg till nätrassel gör att jag drar mig för att lita blint på den betrodda ettan. Spurs stod för en förskräcklig första halvlek mot Manchester United men visade sedan prov på moral i den andra akten. Där hämtades 0-2 upp till 2-2 efter att Harry Kane – vem annars? – legat bakom bägge målen. Anfallaren gör en säsong utan dess like och med honom i storform får Liverpool se upp. Jag spår en böljande och målrik fight på Anfield där båda lagen behöver segern i jakten på respektive Europaplatser. “Gubben” (etta-tvåa) är således ett passande val. Notabla avbräck Stefan Bajcetic, Liverpool (lårskada)

Emerson Royal, Tottenham (knäskada)

Ryan Sessegnon, Tottenham (knäseneskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (knäskada)

Yves Bissouma, Tottenham (ankelskada) Osäker till spel Naby Keïta, Liverpool (matchotränad)

Diogo Jota, Liverpool (ryggskada)

Roberto Firmino, Liverpool (muskelskada)

Hugo Lloris, Tottenham (muskelskada)

Spiken! - 3. Manchester United - Aston Villa United är numret större på Old Trafford (till Europatipset) Så sent som i torsdags reste Erik ten Hag och dennes Manchester United till norra London för att mer eller mindre säkra sin plats i nästa säsongs upplaga av Champions League. Allt var frid och fröjd i den första halvleken där The Red Devils ledde med 2-0, men trots flertalet lägen att begrava tillställningen misslyckades de rödklädda med att ro skutan i hamn. 2-0 tappades till 2-2 och med tanke på hur den andra halvleken såg ut ska United vara nöjda som inte lämnade huvudstaden tomhänta. Med det sagt finns inget fog för panik då det trots allt skiljer sex poäng ner till Tottenham och Aston Villa som är närmaste lag i tabellen. Då ska det också nämnas att Manchester United har två matcher färre spelade än sina konkurrenter. Under söndagen ges ett ypperligt tillfälle att hänga av Aston Villa i kampen om topp 4 då Emerys gäng står på andra sidan Old Trafford. Martínez och Varane är fortfarande tunga avbräck i de bakre leden, men jag känner mig relativt trygg i tron att firma Lindelöf/Shaw ska kunna hantera Watkins och övriga i gästernas offensiv. Åt andra hållet finns dessutom betydligt mer spets i “De röda djävlarnas” front. Rashford bidrog med ett mål och en assist mot Tottenham och tillsammans med Fernandes, Eriksen och Antony har engelsmannen alla förutsättningar för att lyckas med produktionen även här. Aston Villa har en förmåga att släppa till mängder av målchanser på resande fot, något som inte minst syntes i den senaste bortamatchen mot Brentford. The Bees var då snubblande nära 3,0 xG och lyckas Emery inte täta till sin defensiv bättre än så denna eftermiddag kommer de tillresta att få enorma problem. Watkins och Ramsey är hot som United får se upp med, men över 90 minuter har jag svårt att se gästerna få med sig något från en arena där motståndarna varit väldigt starka över hela säsongen. Så länge ettan inte rusar över 60 procent kan den gott lämnas allena. Notabla avbräck Lisandro Martínez, Manchester United (fotskada)

Raphaël Varane, Manchester United (smäll)

Alejandro Garnacho, Manchester United (ankelskada)

Donny Van de Beek, Manchester United (knäskada)

Philippe Coutinho, Aston Villa (knäseneskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (ankelskada)

Leon Bailey, Aston Villa (knäseneskada) Osäker till spel Harry Maguire, Manchester United (smäll)

Scott McTominay, Manchester United (smäll)

Matty Cash, Aston Villa (vadskada)

Höjdaren! - 7. Malmö FF - Hammarby Hammarby får det tufft i Skåne (till Europatipset) Det blåser upp till ett riktigt klassikermöte i Skåne där Malmö FF och Hammarby går i klinch under söndagen. De sistnämnda kommer närmast från en relativt stabil 2-0-viktoria mot Varberg, men känslan är ändå inte att Bajen är nära att prestera på ansenlig nivå. Totalt 5-1 hemma mot Degerfors och BoIS är resultat jag förväntar mig av Cifuentes och company, men samma siffror i brakan borta mot Häcken och AIK är samtidigt kvitton på att gästerna har en del att jobba på. Backlinjen och mittfältet med Sadiku, Tekie och Besara känns självskrivna men längst fram tror jag inte att Cifuentes har en go to-uppställning att luta sig mot. Djukanovic har visat höga berg och djupa dalar sedan sin ankomst och varken Erabi, Madjed, Mikkelsen eller Nalic har gjort tillräckligt för att förtjäna en given plats i startelvan. Bäst av anfallarna anser jag att Boudah varit men hittills har han inte slutfört en enda 90-minutare. Det finns såklart spets för att hota Malmö FF men här blir jag inte förvånad om stockholmarna får ägna merparten av matchen åt att försöka freda det egna målet. Efter den behagliga 1-0-segern mot IFK Göteborg följde MFF upp det med att slå tillbaka Norrköping med 3-0 i måndags. De inledande 20 minuterna var något i hästväg från “Di Blåe” som en annan dag kunde avgjort matchen redan där. Istället bjöds Peking in i matchen över en period i den andra halvleken, men när Vecchia och Ali satte varsin pärla med bara sex minuters mellanrum hade Norrköping inget motgift. Scenerna som utspelades efter matchen tydde på ett MFF i harmoni och vikten av detta ska inte underskattas trots att säsongen ännu är i sin linda. Fortsätter Rydströms gäng att sakta men säkert ta steg i rätt riktning blir detta kämpigt för Bajen. I kraft av hemmaplan och hittills bättre prestationer lockas jag mest av ettan på Eleda Stadion. Skulle den sjunka under 70 procent närmare spelstopp är det en högaktuell spik men det finns samtidigt risk att svenska folket väljer att anförtro sig än hårdare till de hemmahörande. Jag kommer att följa streck och odds med lupp närmare spelstopp, men på denna analys lämnas MFF allena. Notabla avbräck Ismael Diawara, Malmö FF (vadskada) Osäker till spel Anton Tinnerholm, Malmö FF (ljumskskada)



