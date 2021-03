"Efter chockförlusten - Juventus vänder och avancerar"

Redan under tisdagen är Europatipset tillbaka och till störst del består raden av fajter från de lägre engelska divisionerna. Både The Championship och League One ska analyseras i jakten på 13 rätt. Dessutom tittar vi till en spännande tillställning från Portugal. Först ut är dock två stekheta returer från Champions League. En lurig rad där vi såklart ska spela tillsammans för att maximera chanserna till vinst. Köp era andelar via länken här nedan!