"Efter cupguldet - mätt MFF kan få problem"

Helgarderingen! - 1. Degerfors - Malmö FF Mätt Malmö kan få problem Det tog 33 år men nu kan Malmö FF äntligen titulera sig cupmästare igen. Det var en rafflande final mot Hammarby i torsdags som fick avgöras från straffpunkten. De himmelsblå har säkerligen firat en del med sina 7000 tillresta supportrar sedan dess och det var snack om Stureplan efter matchen. Ingen optimal uppladdning till en tuff bortamatch i Allsvenskan direkt. Oscar Lewicki skadade sig igen i finalen och ersattes av Hugo Larsson. 17-åringen är en jättetalang, men han är kanske inte riktigt mogen att dominera mittfältet för de mesta mästarna än. Sergio Pena finns också att tillgå på den positionen. I övrigt startade Toivonen, Abubakari och Eric Larsson på bänken. Tänkbara startmän nu om Milojevic väljer att rotera lite. Dahlin och Christiansen fanns inte med alls och är osäkra kort igen. Degerfors hade två raka segrar i ryggen och kändes på gång när de reste till Halland. Där blev det stryk med 1-2 mot Jocke Perssons grönsvarta gäng. En bitter förlust för Degen som spelade med en man mer i 40 minuter och släppte in det avgörande målet i den 93:e minuten. Några minuter innan dess hade Sebastian Ohlsson visats ut och han är därmed avstängd här. Sean Sabetkar bör ersätta honom. Framåt satte Diego Campos dit säsongens andra mål och det är viktigt för de rödvita att costaricanen kommer igång. Tillsammans med Bertilsson och Saidi bildar han en intressant trio längst fram. Dessutom finns Vukojevic och Rajamohan att tillgå. På mittfältet måste Carlén och Gravius stå för starka insatser om Degerfors ska ha någon chans att stå emot mäktiga Malmö FF. I fjol vann MFF med totalt 8-0 i de två mötena mot Degerfors och visst ska skåningarna gälla som relativt klara favoriter igen. Samtidigt får de bara två dagars vila sedan de lirade 120 minuters fotboll på konstgräs och ett firande har säkerligen skett på det. Då lockas jag inte av en streckning kring 80 procent på tvåan. Plocka med alla tecken på Stora Valla och håll en extra tumme för skrällen. Missar matchen Sebastian Ohlsson, Degerfors (avstängd)

Jakob Andersson, Degerfors (oklart)

Joseph-Claude Gyau, Degerfors (oklart)

Ronald Mukiibi, Degerfors (oklart)

Oscar Wallin, Degerfors (oklart)

Adi Nalic, Malmö FF (knäskada)

David Edvardsson, Malmö FF (knäskada) Osäker till spel Niklas Moisander, Malmö FF (oklart)

Johan Dahlin, Malmö FF (oklart)

Anders Christiansen, Malmö FF (lårskada)

Spiken! - 4. IFK Norrköping - Elfsborg Elfsborg är starkast i Östergötland Två lag som har inlett serien oerhört ojämnt ställs mot varandra på Platinumcars Arena. IFK Norrköping hade fyra raka segrar i ryggen när de reste upp till huvudstaden för match mot Hammarby i den senaste omgången. Då fick Peking stryk med 0-3 och självförtroendet lär ha fått sig en törn. Möjligen var Kamraterna lite överskattade efter sin segersvit för förutom 5-1 mot GIF Sundsvall var det inga jätteinsatser Norrköping stod för mot vare sig Kalmar, Värnamo eller Helsingborg. Jag har sagt förut att jag är tveksam till om Norling är rätt man för jobbet och den tveksamheten har inte direkt försvunnit. Spelmässigt borde det gå att få ut mer av detta IFK. Framåt finns det ordentligt med spets i form av Nyman, Levi och Markovic medan Abdulrazak och Ortmark kan fylla på från mittfältet. Det finns dock ingen metodik i spelet utan Norrköping är för utelämnade till individuella prestationer. Elfsborg har visat upp en skyhög högstanivå, kanske hela seriens högsta, under våren men för många bottennapp gör att de inte riktigt har kontakt med täten. Det är ett ungt lag Jimmy Thelin förfogar över och då får man räkna med ojämna prestationer. Närmast kommer dock boråsarna från en minst sagt moralhöjande derbyseger mot IFK Göteborg. 3-1 slutade den matchen och den första halvleken var riktigt bra. I den andra akten sjönk Elfsborg tillbaka lite väl mycket och gav Blåvitt chansen att trycka ner dem och det kunde ha straffat sig. De gulsvarta var dock hela tiden farliga i sina omställningar med speedkulorna Ondrejka och Alm. I backlinjen hade Maudo Jarjué en sämre dag och han var nära att skänka bort ett par mål, men normalt sett är det en stark mittback som fungerar bra tillsammans med Väisänen. Av det jag har sett av båda lagen så långt håller jag Elfsborg klart högre och jag skulle bli förvånad om inte västgötarna slutar före östgötarna i tabellen när serien summeras i höst. Här ställs värdarna ut som favoriter av både spelbolag och tippare vilket jag ställer mig något frågande till. Värdet på tvåan blir därför fint och då är det en utmärkt spik att bygga systemet kring. Missar matchen Ahmed Qasem, Elfsborg (oklart)

Kristoffer Khazeni, IFK Norrköping (sjukdom) Osäker till spel Gustav Henriksson, Elfsborg (axelskada)

Viktor Agardius, IFK Norrköping (oklart)

Miljardmatchen! - 7. Huddersfield - Nottingham Fördel Nottingham i kvalfinalen Under söndagen ska den ekonomiskt sett kanske viktigaste matchen i hela fotbollsvärlden spelas. Jag pratar såklart om kvalfinalen mot Premier League. Det är en enorm skillnad i intäkter om man tar sig till det engelska finrummet eller fortsatt får spela i The Championship. Huddersfield har tagit sig hit mot alla odds. De sprang rejält över förväntan i serien och även i playoff-semin hade de marginalerna på sin sida i dubbelmötet mot Luton. I returmötet mot Luton tvingades Danny Ward av redan i den första halvleken och ersattes då av Jordan Rhodes. Det var just Rhodes som sedan avgjorde det mötet med tio minuter kvar att spela. Offensivt är bredden ganska bra och under veckans träningsläger i Portugal har Ward dessutom tränat med sina lagkamrater igen. Bakåt ställer jag mig däremot frågande till om Colwill, Hogg och Lees håller måttet i denna match. Nottingham höll på att slarva bort sitt drömläge i semifinalen mot Sheffield United. Forest vann med 2-1 på bortaplan efter att ha släppt in en onödig reducering på övertid och sedan tog de stryk med samma siffror hemma efter att ha tappat en 1-0-ledning. Det hela fick avgöras på straffar där målvakten Brice Samba blev stor hjälte efter att ha haft en fusklapp klistrad på sin vattenflaska som hjälp. Han visste vart straffarna skulle komma och räddade tre stycken. Nottinghams lag ser riktigt bra ut och ingen saknar längre skadade Lewis Grabban. Sam Surridge och Brennan Johnson gör det strålande tillsammans på topp och nu är dessutom Villa-lånet Keinan Davis skadefri. Bakom dessa herrar huserar dansken Zinckernagel som har gått från klarhet till klarhet. Mittfältet och försvaret håller också hög klass och ett extra omnämnande ska ges till wingbacken Djed Spence som har fått sitt stora genombrott denna säsong. Nottingham slog ut Huddersfield ur FA-cupen tidigare under våren och i den turneringen har de även besegrat Arsenal och Leicester. Det säger det mesta om de rödkläddas styrka och jag håller helt klart Forest som det bättre laget. Tvåan är första tecken att rita ner på Wembley, men jag vågar inte låta den stå ensam. Det är trots allt en kvalfinal med enormt mycket på spel och då finns det risk att Nottingham blir lite försiktiga. Krysset ska därför plockas med omgående. Missar matchen Matty Pearson, Huddersfield (knäskada)

Álex Vallejo, Huddersfield (knäskada)

Ryan Schofield, Huddersfield (axelskada)

Rolando Aarons, Huddersfield (oklart)

Lewis Grabban, Nottingham (knäseneskada)

Max Lowe, Nottingham (ljumskskada)