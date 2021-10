"Efter den bedrövliga insatsen - United vinner"

Champions League rullar vidare under onsdagen med sex nya matcher som tar plats på Europatipset. Bland annat ska Malmö resa till London och allt annat än en klar förlust där hade varit en monumental skräll. Engelska The Championship står för övriga sju tillställningar på tipset som har en jackpot på 5 miljoner kronor. Den siktar jag givetvis på och vill du vara med mig i kampen om storkovan går det bra att köpa andelar via länken här nedan. Dags att sätta igång!