"Efter den efterlängtade kicken - Manchester United flyger nu"

Att tänka på

Arsenals tuffa truppläge till trots har jag svårt att se hur The Gunners ska gå bort sig i Ligacupen mot Preston. Ytterst trolig tvåa.

Aston Villa tappade i helgen poäng mot Bournemouth och jag ser inte The Villans – som överpresterat så här långt – som någon given vinnare i Ligacupen mot Crystal Palace.

Parma är en pigg nykomling i Serie A och jag vill inte räkna bort gästerna mot Juventus som knappast imponerat mot slutet.

Över 85 procent är ett dyrt pris att betala för Atalanta. Jag gör även plats för krysset när ett förbättrat Monza kommer på besök.

Hearts har bara vunnit en av sina tio inledande ligamatcher.

Övriga spikförslag

Manchester United - Efter vad som känts som en evighet med ytterst varierande prestationer och svårtydda bortförklaringar är Erik ten Hag inte längre tränare för Manchester United. Under måndagen gick klubben ut med att holländaren lämnat sin roll och istället är det Ruud van Nistelrooy som leder The Red Devils i Ligacupen mot Leicester. Vad det får för effekt i det långa loppet återstår att se, men denna afton tror jag att United får ett lyft i rätt riktning. Leicester har tagit för många poäng i Premier League sett till sina prestationer och när ett pånyttfött Old Trafford sluter upp bakom ett troligen pånyttfött Manchester United kan det bli åka av i Ligacupen. Jag förväntar mig en stark startelva från Van Nistelrooy som lär vilja inleda på bästa sätt och då ska ettan ses som väldigt trolig. United spikas.

Rangers - Jimmy Thelin har fått en flygande start på sitt tränarjobb i Aberdeen. Sedan flytten från Elfsborg står Thelins nya gäng noterade för 14-1-0(!) på sina 15 första tävlingsmatcher. Fansen har börjat drömma tillbaka till storhetstiden under Sir Alex Fergusons ledning, men trots att självförtroendet är orubbligt vill jag påpeka att de underliggande siffrorna skvallrar om en annan verklighet. Thelins fäbless för den psykologiska aspekten i fotboll är intressant och uppenbarligen vägvinnande, men när Expected Points säger att Aberdeen snarare borde vara ett lag för den undre halvan än ett topplag är det dags att dra öronen åt sig. Rangers är en minst sagt tuff motståndare som kan bräcka värdarnas långa förlustfria svit. Gästerna från Glasgow är stärkta efter 4-0 mot Steaua Bukarest samt 2-1 i helgens ligamöte med St. Mirren. Färre dagars vila inför denna uppgift är en nackdel, men jag anser likväl att Rangers segerchans är god. Vettig spiktvåa.

Avstängningar på tipset

Milutin Osmajic (Preston)

Paul Pogba (Juventus)

Warren Bondo (Monza)

Liam Gordon (Motherwell)

Liam Donnelly (Kilmarnock)