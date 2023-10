Efter derbysegern - Liverpool slår till igen

Som en blixt från ovan dundras ytterligare ett Europatips ut under torsdagen. Europa League och Europa Conference League står för hela underhållningen där lag som Liverpool, Roma, Besiktas och Dinamo Zagreb ska in i leken. Jag ser kanske allra mest fram emot mötet mellan Brighton och Ajax. Häng med!

Spiken! - 1. Liverpool - Toulouse

Liverpool vinner igen (till Europatipset)

Efter uppehållet tinades Liverpool upp med ett glödhett Merseyside-derby mot Everton. Trots ett massivt spelövertag åstadkom de rödklädda i princip ingenting av glädje i den första halvleken, men när Young sparkade ned Díaz gavs en nedförsbacke inför den andra akten. Trots det numerära överläget krävdes det dock en straff och en omställning för att Salah skulle avgöra derbyt med två pytsar.

Prestationen var en typisk ringrostig sådan efter två veckors vila, men hade jag sympatiserat med Pool hade jag inte känt någon större oro. Klopps mannar gjorde precis vad som krävdes för att bärga alla tre poäng och både torsdagens Europa League-match mot Toulouse samt kommande Premier League-match mot Nottingham äger båda rum på Anfield.

När matcherna duggar tätt är hemmaplan alltid en faktor att luta sig mot och även om tysken skulle rotera på ett par positioner är Liverpool ett klart bättre lag än Toulouse. Spelare som Salah, Szoboszlai, Núnez och Jota har alla spelat mer eller mindre sporadiskt i Europa League så här långt, men å andra sidan behöver dessa spetsspelare inte särskilt många minuter på sig för att avgöra matcher på denna nivå.

Toulouse innehar för närvarande andraplatsen bakom Liverpool, men efter dubbelmötet med engelsmännen finns risk att Royale Union SG eller LASK Linz har gått förbi fransmännen. Zakaria Aboukhlal är en spelare vars spetsegenskaper hade behövts i omställningsspelet på Anfield, men yttern dras med en skada som gör att han missar denna tillställning. Det gör även Oliver Zandén och nyförvärvet Cissoko.

De regerande Coupe de France-mästarna kan möjligen störa Liverpool hemma i Haute-Garonne, men i hamnstaden har de lilavita ingenting att säga till om. Spelare för spelare skiljer det alldeles för mycket mellan dessa aktörer för att jag ska känna mig nödgad att blicka mot garderingar. Jag spikar av ettan och letar istället skrälldrag på andra håll.

Notabla avbräck

Andy Robertson, Liverpool (axelskada)

Thiago, Liverpool (höftskada)

Stefan Bajcetic, Liverpool (vadskada)

Zakaria Aboukhlal, Toulouse (ankelskada)

Oliver Zandén, Toulouse (höftskada)

Ibrahim Cissoko, Toulouse (fotskada)

Osäker till spel

Ben Doak, Liverpool (muskelskada)

Cody Gakpo, Liverpool (knäskada)

Höjdaren! - 2. Brighton - Ajax

Upplagt för målfest på sydkusten (till Europatipset)

Ajax är normalt ett lag som förknippas med Champions League, men ända sedan Erik ten Hag lämnade den nederländska jätten är det inte mycket som är normalt. Den svala tredjeplatsen från fjolåret sades vara ett mörkt undantag, men den här säsongen har Ajax tagit lidandet till en helt ny nivå. Med bara fem(!) inspelade poäng parkerar de rödvita in som nästjumbo i Eredivisie.

I dagarna fick Maurice Steijn föga förvånande lämna tränarposten och istället kommer den gamla Ajax-spelaren, Hedwiges Maduro, att leda gästerna mot Brighton. Han saknar dock licensen som krävs och jobbet med en permanent ersättare pågår för fullt. Som om inte tränarfrågan vore nog dras Ajax även med problem på målvaktssidan. Förstaslipsen Rulli är skadad och i 3-4-förlusten mot Utrecht tvingades ersättaren, Gorter, lämna planen med en skada.

Diant Ramaj, normalt i Jong Ajax i andraligan, fick hoppa in i Gorters frånvaro och det är givetvis inte optimalt att ta sig an Brighton med tredjekvasten mellan stolparna. Roberto De Zerbis filosofi innebär att The Seagulls radar upp målchanser i parti och minut och efter att ha blivit överkörda i 45 minuter av Manchester City stod italienarens adepter för en mäktig scenförändring i den andra akten.

Närmare än en 1-2-reducering kom de blåvita inte, men att ha Manchester City i gungning på Etihad är något som förtjänar respekt. De Zerbi tvingades notera Solly March och Danny Welbeck på skadelistan tillsammans med bland andra Enciso och Estupinán, men det innebär inte att Brighton saknar eldkraft i offensiven. Mitoma, Fati, Adingra och Joao Pedro är alla spelare som kan lirka upp Ajax på egen hand.

Innan gästerna hittat tillbaka från källaren har jag svårt att se hur de ska hålla jämna steg med Brighton på sydkusten. Det går absolut att störa “Fiskmåsarna” via omställningar, men för dagen är engelsmännen det klart bättre laget. Jag tror att Brighton gör flest mål i en förmodat målrik akt och är stormförtjust i ettan. De Zerbis gäng spikas hela vägen upp till 75 procent.

Notabla avbräck

Solly March, Brighton (knäskada)

Julio Enciso, Brighton (knäskada)

Jakub Moder, Brighton (knäskada)

Pervis Estupinán, Brighton (knäseneskada)

Gerónimo Rulli, Ajax (axelskada)

Osäker till spel

Tariq Lamptey, Brighton (smäll)

Danny Welbeck, Brighton (muskelskada)

Sivert Mannsverk, Ajax (benskada)

Jay Gorter, Ajax (smäll)

Favoriten! - 6. Bayer Leverkusen - Qarabag

Leverkusen streckas hårt (till Europatipset)

Både Häcken och Molde har så här långt fått finna sig i att spela tredje- och fjärdefiol bakom Bayer Leverkusen och Qarabag i Grupp H. Tyskarnas kusliga offensiv har bäddat för förstaplatsen medan Qarabag krattat manegen för andraplatsen via en ramstark defensiv. 1-0 mot både Molde och Häcken är inga resultat som får hakan att slå i köksbordet, men azeriernas prestationer har i princip varit fläckfria.

Under torsdagen krävs en mer än fläckfri insats för att få med sig något från BayArena. Qarabag går i vanlig ordning starkt i Premier League i Azerbajdzjan, men mot ligaledarna i Bundesliga slår Gurbanovs mannar ur underläge. Ett inte så litet underläge. Bayer Leverkusen har samlat ihop 22 av 24 möjliga poäng i det tyska finrummet och spelar en vansinnigt sevärd fotboll.

Xabi Alonso har lyckats kombinera kontroll och fart i en skön mix där rollfördelningen inte kunde gjorts på ett bättre sätt. Xhaka och Palacios bildar ett innermittfält som hör hemma i Champions League och bakom duon är Tapsoba, Tah och den gamla bajaren Odilon en reslig försvarstrio som inte tar några fångar. Med fem så defensivt stabila spelare är det inte konstigt att offensiven flyger.

Grimaldo och Frimpong forsar fram längs kanterna medan Wirtz och Hofmann ges ganska fria roller bakom kometen Boniface. Schick, Tella och Adli finns dessutom att kasta in från bänken vilket skapar mängder av olika sätt att vinna matcher på. Jag blir inte förvånad om Xabi Alonso flyttar till en större klubb i sommar och det går i princip att peka på en handfull spelare som också är redo för större uppdrag.

Med det sagt vill jag ändå inte lita på ettan till vilket pris som helst. Större under har skett än att det råkar knyta sig för Leverkusen och Qarabags mångåriga rutin från dessa sammanhang ska inte skojas bort hur som helst. Jag tycker dessutom att kupongen erbjuder andra spikalternativ som är mer intressanta än “Kusarna”. Det rensande krysset får därför hänga med i leken.

Notabla avbräck

Arthur, Bayer Leverkusen (knäskada)

Osäker till spel

Marko Vesovic, Qarabag (smäll)

TILL EUROPATIPSET