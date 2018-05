Efter derbyvinsten - AIK tappar poäng

Onsdagens höjdare - 1. Häcken - AIK

Säsongens första förlust för AIK?

Det är dags för den näst sista omgången innan Allsvenskan går på VM-uppehåll. Onsdagen bjuder på ett mycket intressant möte när AIK beger sig till västkusten och Göteborg för match mot Häcken.

AIK kommer stärkta till detta möte efter att ha vunnit seriefinalen mot Hammarby. 1-0 slutade derbyt efter att nyförvärvet Tarik Elyounoussi avgjort på straff i den 80:e minuten. Gnaget var utan tvekan det bättre laget i den tillställningen och även om ett oavgjort resultat kanske speglat matchen bäst var det långt ifrån oförtjänt med tre poäng för de gulsvarta.

Vinsten innebär att Solnalaget nu bara har tre poäng upp till Hammarby i den allsvenska toppen. I och med segern är dessutom AIK det enda lag som ännu är obesegrade. Med tanke på Malmös katastrofala öppning ska Rikard Norlings lag nu gälla som guldfavoriter.

Här väntar dock ett tufft möte mot Häcken på Bravida Arena. Där har göteborgarna gått som tåget under våren och plockat tio poäng på fyra matcher. Senast besegrades Elfsborg här med klara 5-0 efter propagandafotboll.

Intressant är också det faktum att Andreas Alm numera tränar Hisingslaget. Det lär knappast vara en nackdel. Alm, som var huvudtränare i AIK mellan 2011-2016, känner onsdagens motståndare utan och innan. Han bör kunna hitta en taktiskt smart strategi som sårar Solnalaget.

Häcken får här klara sig utan anfallaren Moestafa El Kabir som drog på sig sin andra varning från bänken i 0-2 förlusten mot Malmö FF. Den forne skyttekungen har dock inte varit i form under våren och det är inget kännbart avbräck, särskilt inte som Alhassan Kamara finns att tillgå.

AIK har däremot tuffare förutsättningar, inte minst i de bakre leden. Alexander Milosevic drog nämligen på sig sin tredje varning för säsongen mot Bajen och är således avstängd. Den givna ersättaren Joel Ekstrand dras dessutom fortsatt med en skada och är indisponibel. Troligt är att Daniel Sundgren flyttas ner och bildar trebackslinje med Per Karlsson och Robin Jansson. Det är ingen dålig sådan men en kraftigt försvagad jämfört med om Milosevic funnits tillgänglig.

Krysset känns på förhand allra troligast i detta möte men därefter håller jag Häcken som knappa favoriter. Spelvärdet finns också på hemmalaget och då streckas guldfavoriterna bort på veckans kupong. 1X spelas!

Missar matchen

Moestafa El Kabir, Häcken (avstängd)

Alexander Milosevic, AIK (avstängd)

Jesper Nyholm, AIK (brutet ben)

Joel Ekstrand, AIK (underkroppsskada)

Robert Lundström, AIK (korsbandsskada)

Osäker till spel

Juhani Ojala, Häcken (lårskada)

Christoffer Källqvist, Häcken (höftskada)

Mervan Celik, Häcken (oklart)

Stefan Silva, AIK (ljumskskada)

Varningen - 2. IFK Norrköping - GIF Sundsvall

Ingen säker trepoängare för Peking

Det har inte snackats speciellt mycket om IFK Norrköping under våren men faktum är att östgötarna tassar med den allsvenska toppen. Upp till serieledande Bajen skiljer det faktiskt bara sex poäng inför veckans omgång, dessutom med en match mindre spelad.

Peking ska nog heller inte räknas bort. Jens Gustafsson förfogar över ett starkt lag med en härlig mix av spelare. Rutinen finns med Andreas Johansson och Daniel Sjölund som var med och vann SM-guld 2015. Dessutom finns ungdomlig entusiasm med spelare som Jordan Larsson, Linus Wahlqvist, målvakten Isak Pettersson och islänningen Arnór Sigurdsson. Lägg därtill förra årets skytteligavinnare Kalle Holmberg som spjutspets så har Norrköping ett lag som kan gå hela vägen.

GIF Sundsvall är dock ingen lätt motståndare och norrlänningarna har minst sagt imponerat under våren. Senast blev det förvisso förlust i derbyt mot Östersund (2-3), men tolv inspelade poäng på åtta matcher är mer än godkänt.

Satsningen på spanjorer har minst sagt varit lyckad med David Batanero som den klart mest lysande stjärnan hittills. Här får dock Giffarna klara sig utan innermittfältaren Juanjo Ciércoles som är avstängd.

Även om IFK Norrköping självfallet ska gälla som favoriter har norrlänningarna visat att de kan ställa till med problem för alla lag i Allsvenskan den här säsongen. 75 procent på ettan köps inte alls och här ska det garderas illa kvickt. Sundsvall tog poäng på Östgötaporten i fjol och kan mycket väl göra det igen. Alla tecken så tidigt som möjligt!

Missar matchen

David Mitov Nilsson, IFK Norrköping (vristskada)

Marwan Bazi, IFK Norrköping (korsbandsskada)

Andreas Blomqvist, IFK Norrköping (korsbandsskada)

Juanjo Ciércoles, GIF Sundsvall (avstängd)

Maic Sema, GIF Sundsvall (bruten arm)

Chidi Omeje, GIF Sundsvall (knäskada)

Osäker till spel

Jón Gudni Fjóluson, IFK Norrköping (ljumskskada)

Torsdagens höjdare - 10. IFK Göteborg - Djurgården

Delad poäng i tungviktsmötet?

Även under torsdagen ska det spelas högoktanig fotboll i Göteborg, denna gång på Gamla Ullevi där klassikermötet mellan IFK Göteborg och Djurgården väntar.

Blåvitt var i spel så sent som i måndags i El Västico mot Elfsborg. I en relativt tempofattig tillställning kunde det georgiska nyförvärvet Giorgi Kharaishvili ge göteborgarna ledningen i mitten av den andra halvleken. Änglarna såg därefter ut att kontrollera tillställningen och gå mot tre poäng. Per Frick ville dock annat och nickade in 1-1 på frispark i matchens sista sekund. Tunga tappade poäng för unga IFK Göteborg.

Djurgården har däremot gått starkt den senaste tiden. Cupguldet har följts upp med två raka segrar mot Örebro och Dalkurd. Det ska dock sägas att Blåränderna spelmässigt inte imponerat i de allsvenska matcherna och att segrarna tagits hemma på Tele2 Arena.

På resande fot har DIF haft det betydligt tuffare under säsongen. De fyra senaste bortamatcherna har enbart gett en poäng. Till stockholmarnas försvar har två av de tre förlusterna kommit mot tuffaste möjliga motstånd i form av AIK och Malmö FF.

Blåvitt är ett lag Djurgården generellt haft svårt för på Gamla Ullevi. Fram till i fjol hade Blåränderna bara vunnit en bortamatch sedan 2005 mot Göteborg. I höstas kom dock möjligen ett trendbrott. DIF vann fullt rättvist med 3-1 efter att Kerim Mrabti haft stor show med två mål.

Det brukar vara mer kamp än skönspel när dessa två rivaler möts. Frågan är dock om det kommer se annorlunda ut i och med att IFK Göteborg förändrat sin spelfilosofi under Poya Asbaghi. Inte helt omöjligt men troligt är att detta blir målmässigt jämnt. Krysset ligger klart närmast till hands här. Den klassiska chansspiken testas!

Missar matchen

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (knäskada)

Osäker till spel

Andreas Isaksson, Djurgården (illamående)

Haris Radetinac, Djurgården (axelskada)

Jonathan Augustinsson, Djurgården (bråck)

Yura Movsisyan, Djurgården (knäskada)

Johan Andersson, Djurgården (fotskada)

