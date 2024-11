"Efter drömstarten - Manchester United förlorar stormötet"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Chelsea

Målfest på Old Trafford

Efter Erik ten Hags sorti från tränarbänken blev ketchupeffekten omedelbar för Manchester United. 5-2 i veckans Ligacupmatch mot Leicester var något slags besked för både laget och den tillfällige tränaren, Ruud van Nistelrooy. Holländaren ser ut att leda The Red Devils även i söndagens ligamatch mot Chelsea, men sedan talar mycket för att Rúben Amorim träder in vid sidlinjen.

Hur det påverkar värdarna i längden blir spännande att följa och jag tror att United har fått en välbehövlig boost inför söndagens tungviktsmöte. Van Nistelrooy fick offensiven att glänsa när han basade över PSV Eindhoven och ser den gamla anfallaren till att Rashford, Garnacho, Fernandes och Höjlund får ut kunnandet som kvartetten besitter blir det åka av för Chelsea.

Med det sagt fanns det också otaliga tillfällen som PSV hamnade fel i sin balans under Van Nistelrooys vingar – likt Manchester United under Ten Hag – och jag sätter ett varningens finger för att Chelsea är kanske hela Premier Leagues bästa kontringslag just nu. Det syntes inte i Ligacupen mot Newcastle där The Blues fick respass med 0-2, men å andra sidan luftade Maresca reservlaget i onsdags.

Här kommer Palmer, Jackson och Madueke att ta plats från start vilket ger en helt annan spets i de främre leden. Noterbart är att Sancho inte får spela då han som bekant är utlånad från Manchester United, men i engelsmannens frånvaro kan antingen Nkunku eller Mudryk fylla luckan. Jag tycker också att Chelsea fungerar bättre som lag just nu vilket gör tvåan kittlande.

Till runt 30 procent är Chelsea ett givet streck på kupongen. Den vågade kan till och med ta sig mod att spika gästerna på Old Trafford, men jag tillhör inte den skaran. På större systembyggen tar jag höjd för att detta mynnar ut i en sluggerfest där herrskapen ständigt utbyter målchanser med varandra. Ettan får således hänga med när plånboken ger klartecken. Krysset lämnas utanför.

Notabla avbräck

Kobbie Mainoo, Manchester United (muskelskada)

Harry Maguire, Manchester United (muskelskada)

Leny Yoro, Manchester United (fotskada)

Luke Shaw, Manchester United (vadskada)

Mason Mount, Manchester United (smäll)

Antony, Manchester United (fotskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (knäskada)

Jadon Sancho, Chelsea (utlånad från Manchester United)

Draget! - 2. Tottenham - Aston Villa

Spurs spinner vidare på segern mot City

I veckan blev Tottenham det första laget att besegra Manchester City i någon tävling den här säsongen. Spurs kom ut som ett gäng arga jordgetingar i början av Ligacupens första halvlek där Ange Postecoglous manskap blåste över Pep Guardiolas kompani. Inom loppet av 25 minuter hade de liljevita gått upp till 2-0 efter två assist från en vansinnigt formstark Dejan Kulusevski.

Där och då såg Tottenham övermäktiga ut, men som så många gånger förr tog energidepåerna slut efter en tidig urladdning. Manchester City tog sig in i matchen och strax innan halvtid kunde den nyblivna yttern Nunes slå in reduceringen. Den andra halvleken blev sedan något av ett lidande för Londonlaget, men med en stor portion mentalitet kunde Kulusevski och company ro avancemanget i hamn.

Jag är övertygad om att viktorian har stärkt Spurs inför vintern, men den blev samtidigt dyrköpt då både Van de Ven och Werner tvingades utgå med skador. Den förstnämnda lämnade planen i tårar och även om Son sägs vara redo för spel är den eventuella skadan på Werner ett aber som tar bort möjlig rotation på spelare i de främre leden.

På tal om rotation valde Unai Emery att mer eller mindre vaska Ligacupen mot Crystal Palace. Spanjorens kraftigt reservbetonade startelva gick på pumpen med 1-2 där spelare som Martínez, Torres, Konsa, Rogers och Watkins vilades helt och hållet. Nyckelpjäserna har således fräscha ben till söndagens uppgift i norra London, men jag tror samtidigt att Villa kan ha inlett en vandring på en mörkare väg.

Förra helgens tappade gästerna poäng i slutskedet mot Bournemouth och det ska sägas att Emerys gäng överpresterat sina underliggande siffror i Premier League. När verkligheten tycks ha hunnit ikapp besökarna är jag intresserad av att ta ställning för Tottenham. Risken för slitna ben är uppenbar, men på sin hemmaplan är värdföreningen likväl att räkna med. Ettan är en godkänd spik trots viss överstreckning.

Notabla avbräck

Micky van de Ven, Tottenham (knäseneskada)

Wilson Odobert, Tottenham (knäseneskada)

Osäker till spel

Son Heung-min, Tottenham (muskelskada)

Djed Spence, Tottenham (ljumskskada)

Timo Werner, Tottenham (smäll)

Skrällen! - 12. Halmstad - Djurgården

Perfekta förutsättningar för HBK

Allsvenskans näst sista omgång står för dörren den här helgen. Malmö FF lade beslag på sitt 24:e SM-guld i måndags och samma kväll blev det även klart att Västerås trillar ur finrummet. I övrigt finns det fortfarande gott om spänning runt de olika strecken i tabellen. Kampen om Europaplatserna blir ett tight race mellan de tre stora Stockholmslagen där Djurgården för närvarande placerar sig som tabellfyra.

Tre poäng skiljer upp till Hammarby men bara en pinne framför Blåränderna parkerar AIK. Det är således Gnaget som gästerna i första hand får rikta in sig på att knuffa ned från topptrion. Måndagens 2-1-seger mot Västerås gav en boost inför resan till Halland, men här tycker jag inte att förutsättningarna talar för de tillresta. En kall söndag på Örjans Vall vars gräsmatta har sett bättre dagar bjuder inte in till skönspel.

Det bjuder snarare in till mängder av dueller och en fight som kommer att avgöras via små marginaler. Något som Halmstad knappast har någonting emot. Efter 3-1 mot Sirius och senast 1-0 mot Häcken råder gryende storform hos hallänningarna som har gott om rutin från sammanhanget från tidigare säsonger. Att ligga lågt och kontra på ett desperat Djurgården passar HBK alldeles utmärkt.

En annan faktor som jag tror kan bli betydande är att stockholmarna matchas tufft just nu. Förra torsdagen gick gästerna på pumpen med 1-2 mot Vitória Guimarães och i veckan väntar en riktig höjdare när Panathinaikos kommer på besök till Tele2 Arena. Även om det är ett tag dit blir jag inte förvånad om mötet med grekerna redan sitter på Djurgårdens näthinna.

Jag har därför svårt att backa tvåan som troligen kommer att målas upp över 60 procent. Vilken annan söndag som helst är det här en match som Djurgården bara ska vinna, men till rådande förutsättningar ger jag istället Halmstad god poängchans framför sin publik. På mindre system intresseras jag mest av den spelvärda vänstersidan. På de större använder jag mig av samtliga tecken.

Notabla avbräck

Tim Erlandsson, Halmstad (höftskada)

Naeem Mohammed, Halmstad (knäskada)

Piotr Johansson, Djurgården (knäskada)

Osäker till spel

Malkolm Nilsson Säfqvist, Djurgården (muskelskada)