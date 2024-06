Efter drömstarten - Tyskland fortsätter att glänsa

Att tänka på

Kupongen sträcker sig över fem dagar och innehåller 4 miljoner i jackpot.

Ukraina hade problem som spelförande lag mot Rumänien och går inte heller säkra mot Slovakien.

Frankrike saknar högst troligt Mbappé i matchen mot Nederländerna.

Tjeckien förtjänar inte den överdrivna procenten mot Georgien. Gardera.

Belgien spikas på denna analys men över 80 procent på ettan borgar för garderingar på andelssystemet.

Beroende på hur det går i matcherna dessförinnan känns Tyskland som en vettig favorit att ta bort i match 12.

Övriga spikförslag

England - Särskilt övertygande var inte Englands premiärinsats mot Serbien. The Three Lions tappade kommandot om matchen i den andra halvleken och tillät serberna att etablera sig på offensiv planhalva. Med det sagt är premiären ur världen och det krävs inte jättemycket för att höja nivån när Danmark väntar i den andra omgången. Samma visa gäller för Kasper Hjulmands mannar som fick nöja sig med 1-1 mot Slovenien. Det ska bli spännande att se hur danskarna väljer att ta sig an den här uppgiften med tanke på att de slår ur underläge, men jag tror hur som helst att det blir tufft emot i Frankfurt. Tvåan är en av få sunt streckade favoriter att luta sig mot.

Österrike - Trots att Österrike gick på pumpen med 0-1 mot Frankrike behöver de inte skämmas över sin insats. Ralf Rangnicks välcoachade alpland stod upp bra i spelets samtliga delar och när nivån på motståndet lättar mot Polen är jag övertygad om att Österrike hämtar inspiration ur sin revanschlusta. Sabitzer, Baumgartner och Laimer är bara några av lirarna som kan se till att polackerna får det hett om öronen. Polen tappade ledning till förlust mot Nederländerna och står och faller med Lewandowskis vara eller inte vara i EM. Missar anfallaren även denna uppgift gillar jag Österrikes segerchans ännu mer. Tvåan spikas.

Avstängningar på tipset

Ryan Porteous (Skottland)