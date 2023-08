"Efter euforin - Sverige åker ut"

Att tänka på

Breidablik visade stundtals fina offensiva tendenser mot FC Köpenhamn. Jag vill inte räkna bort islänningarna mot Zrinjski Mostar. X2 dryper av spelvärde.

Maribor har hela kupongens tuffaste bortamatch mot Fenerbahce. Given etta.

Jag får huvudvärk av match 5 där känslan är att matchbilden kan svänga åt vilket håll som helst.

Dynamo Kievs trupp är försvagad och någon given segrare är ukrainarna inte i Thessaloniki.

Brann bröt en negativ trend mot Ham-Kam (2-0) och jag gillar norrmännens skrälläge i Portugal. Arouca är en favorit i fara.

Övriga spikförslag

Nordsjälland - Nordsjälland har massakrerat motståndet under inledningen av Superligaen. Totalt 10-3(!) mot Viborg, Århus och Bröndby är verkligen respektingivande siffror. Ernest Nuamah är i min bok ligans bästa spelare och tillsammans med Nygren och Ingvartsen bör ghananen kunna sätta griller i huvudet även på Steaua Bukarest. Rumänerna har inlett det inhemska ligaspelet storstilat men jag spår en illa passande matchbild mot Nordsjälland. Danskarna behärskar flera olika spelstilar och ges, enligt mig, rättmätigt favoritskap i Bukarest. När tipparna säger annat uppstår sagolikt värde längst ut till höger. Tvåan är ett fynd!

Legia Warszawa - Efter fjolårets missade ligatitel är Legia Warszawa på jakt efter revansch den här säsongen. Polackerna har inlett precis lagom bra där titeln i Supercupen mot Raków Czestochowa gav en tidig boost inför fortsättningen. Under torsdagen är det dags att ta sig an Europa Conference League-kvalet mot Austria Wien och jag gillar värdarnas förutsättningar. Pekhart öser in mål längst fram och mot ett notoriskt svajigt försvar på andra sidan bör tjecken kunna fira stora triumfer. Austria Wien hade vissa problem med Borac Banja Luka i föregående vända och får det flera resor tuffare emot i Polen. Jag tror att gästerna åker hem med ett underläge inför returen. Spikad etta.

Avstängningar på tipset

Douglas Augusto (PAOK)

Danielle van de Donk (Nederländerna)