"Efter fiaskot - England slår tillbaka"

Spiken! - 1. Finland - England

The Three Lions steppar upp - till Europatipset

Efter två planenliga vinster mot Irland och Finland skulle England bara spinna vidare på Lee Carsleys inslagna väg mot Grekland. Bara och bara. En sömnig första halvlek slutade 0-0 varpå britterna blev tagna på sängen i begynnelsen av den andra. Pavlidis gjorde 1-0 för grekerna som sedan stretade emot väldigt bra innan Bellingham kunde slå in 1-1 med bara ett fåtal minuter kvar till slutsignal.

När det kändes som att orken till slut skulle tryta för Europamästarna från 2004 slog Pavlidis till igen. Anfallaren – som även gjorde ett offsidemål precis innan Bellinghams kvittering – pangade in 2-1 som tystade den engelska nationalarenan och såg till att Lee Carsley sitter sömnlös på flyget till Helsingfors. Det var ju inte så här det skulle fortsätta efter den pigga inledningen.

Brittiska medier kommer som vanligt inte att vara nådiga i sin kritik mot förbundskaptenen, fråga bara Gareth Southgate, men jag är inte särskilt orolig över vilken prestationsnivå som kommer råda i den finländska huvudstaden. England blev väl desperata i sin jakt mot Grekland, men när gästerna får 90 långa minuter på sig att bryta ned Finland tror jag inte att spelarna sviker sin förbundskapten.

Varken Kane eller Grealish fanns med i torsdags medan Saka tvingades utgå med en skada, men det går samtidigt ingen nöd på Carsleys ersättare. Palmer, Foden, Bellingham, Watkins och Gordon är bara ett axplock av arsenalen som kan ta plats i de främre leden. Samma spets finns inte i Markku Kanervas trupp. Samma kväll som England föll mot Grekland lyckades Finland med konststycket att tappa 1-0 till 1-2 mot ett inte märkvärdigt Irland.

Bortsett från Pohjanpalos 1-0-mål åstadkom “Berguvarna” inte särskilt mycket i sin offensiv som riskerar att se tam ut även under söndagen. England besitter alla nödvändiga förutsättningar för att kunna studsa tillbaka och jag räknar med en betydligt mer påkopplad insats från The Three Lions. Om så blir fallet torde det räcka gott och väl till tre poäng. Tvåan singlas trots hård streckning.

Osäker till spel

Harry Kane, England (smäll)

Jack Grealish, England (smäll)

Bukayo Saka, England (knäseneskada)

Draget! - 2. Grekland - Irland

Grekland streckas väl hårt - till Europatipset

Vad trumfar att vända 0-1 till 2-1 mot Finland i ett kylslaget Helsingfors? Inte mycket, men kanske en 2-1-seger mot självaste England på Wembley. Efter Greklands kanonfina inledning på Nations League med 3-0 mot Finland samt 2-0 mot Irland trodde jag att Jovanovic kompani skulle styra in i en brittisk vägg på nationalarenan. Så blev verkligen inte fallet.

De taktiskt väloljade grekerna lyckades neutralisera engelsmännen som inte hittade nätet förrän strax före slutsignalen. Då ledde Grekland redan med 1-0 och målskytten, Vangelis Pavlidis, nöjde sig inte förrän han även gjorde 2-1 långt in på tilläggstiden. Vinsten var den största i grekisk fotbollshistoria sedan EM-guldet 2004 och samtidigt hjärtskärande vacker efter George Baldocks tragiska bortgång.

Pavlidis visade att avsaknaden av Ioannidis inte var så stor som först befarat medan Mavropanos, Siopis och Koulierakis tornade upp som grekiska gudar i de bakre leden. Den sistnämnda får inte deltaga mot Irland då han synade sin andra ostskiva – att två varningar ger avstängning är klent – i turneringen, men sköter sig Grekland på samma sätt denna söndag är mycket vunnet.

Irland kommer med det sagt från en moralhöjande viktoria mot Finland. Pågarna från den gröna ön sträckte händerna i skyn när Brady assisterade Scales 1-1-mål och den förstnämnda passade sedan på att bli matchvinnare när han skickade in 2-1 strax innan full tid. Heimir Hallgrímssons första trepoängare som bas för The Boys in Green var förlösande och boosten kan ge fart åt irländarna i Pireus.

Grekland är notoriskt svårspelade på mäktiga Karaiskakis-stadion, men föga förvånande drar tipparna en lite för stor lans av segern mot England. En helt annan matchbild ligger i korten mot Irland där jag tror att de hemmahörande kan få smaka på medicinen som fällde engelsmännen. Åtminstone till en viss grad. Krysset får gärna ta plats bredvid ettan. På andelssystemet kan hela spannet kopplas på.

Notabla avbräck

Konstantinos Koulierakis, Grekland (avstängd)

Höjdaren! - 3. Österrike - Norge

Fartfyllt i Linz - till Europatipset

Det sägs att man aldrig ska visa en jämbördig motståndare hur bra man är i en match som leder fram till huvudnumret. Det struntade både Norge och Österrike i under torsdagen. Baggarna körde över Slovenien med 3-0 i en av de bästa prestationerna under Solbakkens styre medan Österrike gjorde precis vad de ville med stackars Kazakstan på Raiffeisen Arena.

4-0 var siffror i underkant när Rangnicks trimmade kompani bombarderade kazakerna med 30(!) avslut över 90 minuter. När alplandet får grepp om sina motståndare är rävsaxen läskig att komma ur och Solbakken behöver fundera både en och tre gånger på hur matchplanen ska läggas upp i Linz. Som tur är har den norske förbundskaptenen en ljushårig terminator att förlita sig till längst fram.

I Ödegaards frånvaro tog Erling Haaland Slovenien i egna händer när han med sin doppietta såg till att succélaget från sommarens EM fick lämna Ullevål tomhänta. Tillåts Haaland fritt spelrum under söndagen kommer det att bli åka av för Rangnick och dennes Österrike, men Red Bull-fadern är ingen dumsnut. Jag är full av beundran för hur Rangnick utvecklat Das Team och blir inte förvånad om värdarna kopplar ett grepp om finalen i Grupp B3.

I anfallsväg slår norrmännen söndagens kombattanter på fingrarna, men som helhet håller jag Österrike ett snäpp högre än våra grannar i väst. Sabitzer, Laimer, Seiwald, Baumgartner och Posch är en kvintett med många spetsegenskaper som på sätt och vis saknas i Norge och de tre förstnämnda har en förmåga att kunna täcka flera hektar som gynnar Rangnicks fäbless för presspel.

Jag tror att österrikarnas aggressiva försvar kan käka upp norrmännen som har en tendens att bli trubbiga med bollen i sin ägo. Det har de inte råd med i Linz där Österrike är erkänt starka och jag är beredd att dubba värdnationens segerchans som god på egen mark. Kanske till och med mycket god. Stannar ettan inom spelvänliga gränser när det vankas spelstopp åker hammaren fram. Spiketta.

Notabla avbräck

Alexander Prass, Österrike (avstängd)