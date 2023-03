Efter fiaskot - United tar revansch

Svenskhoppet! - 1. Lech Poznan - Djurgården Bra värde på Lech Poznan (till Europatipset) Djurgården stod för ett mäktigt gruppspel i Europa Conference League i höstas och vann sin grupp före lag som Gent och Molde. Imponerande minst sagt och Blåränderna verkar ha konserverat formen då Svenska Cupen inletts med tre segrar som ger en plats i kvartsfinalspelet. Så här långt har Djurgården aldrig tidigare tagit sig i Europa och det är således något speciellt som är på väg att hända. Oliver Berg fanns inte med när BP besegrades med 2-1 för några dagar sedan och kan inte nyförvärvet från Kalmar delta bör det bli Edvardsen, Wikheim och Asoro som tar plats längst fram. En kvick trio med näsa för mål. Den stora nyckeln är dock mittfältaren Magnus Eriksson som stod för båda målen mot BP, varav en riktig pärla. Han måste ta ett extra stort ansvar nu när finska landslagsmannen Rasmus Schüller är avstängd. Lech Poznan kom visserligen “bara” tvåa i sin Europagrupp, men det var bakom Villarreal, ett lag som polackerna slog på hemmaplan med 3-0. Efter det besegrades Bodö/Glimt i den förra rundan av slutspelet. Det enda målet som gjordes i det dubbelmötet prickades in av Mikael Ishak som är lagets klart största anfallshot. Räkna med att han kommer vara taggad till tänderna mot svenskt motstånd. Det är inte den enda blågula hjälten som huserar i Lech Poznan. Filip Dagerstål lär starta i försvaret och på mittfältet ställs Jesper Karlström mot sin gamla klubb. En speciell stund för honom och främst är det en mittfältare av väldigt hög klass. En annan spelare att hålla ögonen på är 23-årige Michael Skoras som fått chansen i det polska landslaget och som troligen flyttar till en större liga i sommar. Detta dubbelmöte känns väldigt ovisst på förhand, men i första matchen på polsk mark ska det vara klar fördel Lech Poznan. Publiktrycket på Stadion Miejski är mäktigt och här väntas fullsatt vilket innebär 40.000 galna supportrar. Djurgården kommer inte vika ner sig, men jag tror de främst får rikta in sig på att hålla nere siffrorna till returen. Ettan spikas. Missar matchen Rasmus Schüller, Djurgården (avstängd) Osäker till spel Oliver Berg, Djurgården (oklart)

Isak Alemayehu, Djurgården (oklart)

Spiken! - 2. Manchester United - Real Betis United tar hem första akten (till Europatipset) Manchester United stod för en riktigt pinsam insats borta mot Liverpool och blev fullständigt förnedrade. 0-7 slutade den matchen och det är flera spelare som förtjänar en släng av sleven efter den bataljen. Luke Shaw såg ut som en korpspelare och Bruno Fernandes var på sitt allra sämsta humör. Bland annat försökte han få Ten Hag att byta ut honom och knuffade faktiskt på en linjedomare. Inget kaptensuppträdande precis. Vi kan nog räkna med att Ten Hag har gjort sin röst hörd efter den genomklappningen och vi bör få se ett hemmalag som springer ut på Old Trafford fullt beslutna att bjuda sin publik på något annat. Detta är trots allt ett lag som gått väldigt bra en längre period och som dessutom vann en titel (Ligacupen) för inte så längesedan. Varane och Martínez kommer göra allt för att hålla tätt bakåt och framåt finns mäktige Marcus Rashford som visat klass denna säsong. Real Betis kommer närmast från 0-0 mot Real Madrid vilket säger det mesta om de grönvitas kapacitet. Det var den fjärde raka seriematchen med poäng och gänget från Sevilla jagar en Champions League-plats. I höstas vann Betis enkelt sin grupp med HJK, Ludogorets och Roma i denna turnering efter fem segrar och ett kryss. Det är således inga duvungar som kommer på besök. Fekir blir borta resten av säsongen medan Canales inte riktigt ännu är redo för comeback och det är två spelare som hade behövts. Borja Iglesias får nu dra ett tungt lass när det kommer till målproduktionen. Bakåt ser det stabilare ut med Carvalho och Rodríguez på det centrala mittfältet framför mittbackarna Pezzella och Luiz Felipe. Längst bak hittas rutinerade chilenaren Claudio Bravo. Ingen enkel uppställning att bryta sig igenom. Jag tror dock att Manchester United kommer sätta högsta fart från start och ösa på för fullt av ren frustration. De rödklädda har inte torskat en match på Old Trafford sedan Real Sociedad var här i september och de förlorar inte detta heller. Stannar ettan kring 70 procent är det en utmärkt spik att bygga systemet kring. Missar matchen Christian Eriksen, Manchester United (vristskada)

Donny van de Beek, Manchester United (knäskada)

Nabil Fekir, Real Betis (knäskada)

Juan Cruz, Real Betis (lårskada) Osäker till spel Anthony Martial, Manchester United (höftskada)

Sergio Canales, Real Betis (lårskada)

Skrällen! - 3. Sporting - Arsenal Roterande Arsenal får det svårt (till Europatipset) Arsenal har verkligen visat styrka under säsongen med flera segrar som plockats på övertid. Efter dramatiska trepoängare mot Manchester United och Aston Villa var det nu återigen dags att vända sent när 0-2 förvandlades till 3-2 hemma mot Bournemouth. Hjälten hette oväntat nog Reiss Nelson och när hans vänsterslägga gick in exploderade Emirates på ett sätt den arenan aldrig tidigare har gjort. Med fem poäng ner till Manchester City i Premier League är det givetvis ligatiteln som prioriteras och Arteta kommer rotera en hel del här. Tyvärr ser bänken allt tunnare ut, speciellt offensivt, då Trossard skadade sig mot Bournemouth. Gabriel Jesus kan visserligen finnas med i truppen för första gången sedan VM, men han kommer matchas in långsamt. I övrigt bör lirare som Kiwior, Jorginho, Tierney och Holding få speltid och det är något som värdarna ska kunna utnyttja. Sporting har redan besegrat ett lag från norra London i Lissabon då de slog Tottenham med 1-0 i höstens gruppspel av Champions League. Ett gruppspel de slutade trea i och därför har Sporting redan spelat en slutspelsmatch i Europa League. Då slogs Midtjylland ut med totalt 5-1. I ligan finns tre raka vinster i bagaget och de grönvita behöver fortsätta på segerspåret då de först ligger fyra i Primeira Liga med en bit upp till Champions League-platserna. Här får värdarna klara sig utan avstängda mittfältaren Manuel Ugarte och det är ett avbräck. Hidemasa Morita, som var så bra med sitt Japan i VM, får då dra ett extra tungt lass centralt. Med Coates i backlinjen och trion Trincao, Pedro Goncalves och Edwards på topp finns det klass i hemmalaget. Speciellt den sistnämnde lär vara spelsugen här då han har fått sin fotbollsfostran i Tottenham och säkerligen inte hyser några varmare känslor för värsta rivalen. Det finns också möjlighet för Sporting att plocka in ett bekant ansikte. Bellerín tillhör nämligen portugiserna nuförtiden och med tanke på avslutet i Arsenal har han en poäng att bevisa. Värdarna vet att de måste ha ett bra resultat med sig till London om detta dubbelmöte ska sluta lyckligt och kommer gå för fullt. Arsenal har däremot söndagens match mot Fulham i sikte och utan 100-procentigt fokus samt med en roterad elva vinner de inte denna enskilda match. Skippa den överstreckade tvåan och spela 1X. Missar matchen Daniel Braganca, Sporting (knäskada)

Leandro Trossard, Arsenal (muskelskada)

Mohamed Elneny, Arsenal (knäskada) Osäker till spel Eddie Nketiah, Arsenal (mjukdelsskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

