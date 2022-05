"Efter finalsmällen - Chelsea slår tillbaka"

Superettan spelar en stor del på veckans första Europatips. Åtta matcher från vår näst högsta liga ska analyseras i jakten på 13 rätt. Hälften av dessa spelas under torsdagen då vi går i mål med kupongen. Även tre tillställningar från Premier League ska gå av stapeln den dagen. Under onsdagen spelas den hetaste fajten i Sevilla där finalen av Europa League går av stapeln. Jag går som vanligt för full pott och vill ni vara med mig på vägen dit är det länken här nedan som gäller för att köpa andelar.

Finalen! - 1. Eintracht Frankfurt - Rangers

Europa League ska avgöras

Det kommer bli mäktig stämning i Sevilla denna onsdagen när två av Europas mer imponerande supporterskaror kommer på besök för att sjunga sitt lag till en europeisk titel. Eintracht har gjort en ganska svag säsong i ligaspelet, men det är här fokus har legat under en längre period. I Europa har de imponerat stort och i tur och ordning slagit ut Real Betis, Barcelona och West Ham. Tre dubbelmöten där de klev in som underdogs.

Offensivt ser tyskarna väldigt intressanta ut. Rafael Borré är en anfallare av hög klass och på kanterna har Filip Kostic och unga lånet Ansgar Knauff forsat fram. Jens Petter Hauge och Daichi Kamada är två andra spelare som får ta ett stort ansvar i det offensiva spelet när Jesper Lindström är skadad och tveksam till spel. Bakåt finns det en svaghet. Martin Hinteregger finns på skadelistan samtidigt som Evan N’Dicka är ett osäkert kort efter den smäll han åkte på mot Mainz i helgen. Det är två ordinarie försvarare i trebackslinjen. Det blir intressant att se hur Glasner löser den uppgiften.

Rangers var rejält nederlagstippade i sitt dubbelmöte mot RB Leipzig i semifinalen, men lyckades ta sig hit efter en magisk kväll på Ibrox. 3-1 slutade den matchen och med totalt 3-2 tog sig skottarna till final. Otroligt med tanke på att Rangers inledde säsongen med att åka ur kvalet mot Champions League mot Malmö FF. Nu har de chans att ta sin första europeiska titel på 50 år.

Filip Helander är fortfarande på skadelistan och får sitta på läktaren denna kväll. Calvin Bassey och Connor Goldson lär starta i mittförsvaret och det är en duo som fungerat bra tillsammans. På ytterbackspositionerna har Rangers två riktiga vapen i Barisic och Tavernier. Framförallt den sistnämnda bidrar alltid med mål och assist. I övrigt kan skottarna starta med spelare som Kamara, Wright, Aribo och Kent. Dessutom är Ramsey tillbaka från sin skada.

Jag håller denna final, som alltså spelas på neutral plan i Sevilla, som helt öppen och då är det svårt att köpa den höga streckningen på tyskarna. När ettan övervärderas är det X2 som lockar mest och blir första tecken att rita ned. Räcker plånboken till föredrar jag dock att även få med ettan. Helgarderingen plockas således fram ur verktygslådan.

Missar matchen

Martin Hinteregger, Eintracht Frankfurt (knäseneskada)

Diant Ramaj, Eintracht Frankfurt (knäskada)

Danny da Costa, Eintracht Frankfurt (ljumskskada)

Filip Helander, Rangers (fotskada)

Alfredo Morelos, Rangers (lårskada)

Osäker till spel

Jesper Lindström, Eintracht Frankfurt (knäseneskada)

Evan N’Dicka, Eintracht Frankfurt (muskelskada)

Nnamdi Ofoborh, Rangers (hjärtproblem)

Kemar Roofe, Rangers (knäskada)

Ianis Hagi, Rangers (knäskada)

Skrällen! - 11. Aston Villa - Burnley

Helmotiverat Burnley tar poäng

Trots mängder av skador stod Burnley upp oväntat bra borta mot Tottenham och till sist var det bara en ordentligt tveksam VAR-straff som skiljde lagen åt. Noll poäng där innebär dock att Burnley ligger under nedflyttningsstrecket. Det skiljer en poäng upp till Leeds på säker mark och The Clarets har två matcher kvar att spela medan Leeds bara har söndagens bortamatch mot Brentford att vinka på.

Både Ben Mee och James Tarkowski saknades mot Spurs vilket gjorde att Burnley fick starta med Long, Lowton och Collins i mittförsvaret. En trio som inte har spelat speciellt mycket tillsammans, men de gjorde det bra efter förutsättningarna. På Villa Park kommer de inte testas riktigt lika mycket och i bästa fall kan Tarkowski vara tillbaka. På topp valde tränare Jackson att starta med buffeln Ashley Barnes som gjorde en helt okej insats. Men där bör Wout Weghorst ta plats igen, det är en betydligt bättre spelare i grunden.

Aston Villa har blandat och gett för mycket under säsongen och kommer hamna på den undre halvan av tabellen. I helgens match mot Crystal Palace tog Lejonen ledningen via Ollie Watkins, men fick nöja sig med 1-1 efter att Schlupp kvitterat sent i matchen. Villa förtjänade inte mer då de endast nådde upp till 0,80 i expected goals i den tillställningen. Mer går att kräva av Gerrards mannar.

Ings och Watkins startade på topp då med Coutinho bakom sig och det är en spännande uppställning trots allt. Speciellt med McGinn, Ramsey och Luiz bakom sig. I backlinjen tvingades Ezri Konsa byta i början av den andra akten mot Crystal Palace och han ser inte ut att kunna delta här. Calum Chambers är en vettig ersättare, men hans samarbete med Tyrone Mings har inte sett hundraprocentigt ut.

Aston Villa är ett bättre lag och det är helt i sin ordning att de slutar högre upp i tabellen än Burnley. I denna match blir de dock övervärderade. Värdarna har inget mer än äran att spela för och det är inte otänkbart att Gerrard satsar hårdare på söndagens avslutning mot Manchester City. Burnley är däremot i desperat poängbehov och då är jag lite förvånad över att högersidan streckas så lågt. Gå för värdet och fyll i X2.

Missar matchen

Ezri Konsa, Aston Villa (knäskada)

Leon Bailey, Aston Villa (vristskada)

Kortney Hause, Aston Villa (magskada)

Matej Vydra, Burnley (knäskada)

Ashley Westwood, Burnley (vristskada)

Ben Mee, Burnley (knäskada)

Osäker till spel

Johann Berg Gudmundsson, Burnley (vadskada)

Jay Rodriguez, Burnley (vadskada)

James Tarkowski, Burnley (knäseneskada)

Erik Pieters, Burnley (knäskada)

Dale Stephens, Burnley (mjukdelsskada)





Spiken! - 13. Chelsea - Leicester

Chelsea studsar tillbaka

Efter Arsenals debacle i Newcastle är Chelseas Champions League-plats säkrad. En liten tröst för The Blues efter att de återigen har förlorat en final mot Liverpool efter straffläggning. Precis som i Ligacupen var det nämligen så FA-cupen avgjordes i lördags. Förra gången var det Kepa som byttes in och blev stor syndabock, nu var det Mason Mount som fick bära hundhuvudet efter en svag “sudden death-straff”.

Prestationen var dock något att bygga vidare på då Tuchels mannar var väl så bra som Klopps väloljade maskin. Kovacic kunde spela då trots sin skadekänning och bildade ett starkt innermittfält med Jorginho. Vill Tuchel spara kroaten här kan Kanté plockas in istället vilket säger en del om kvalitén på truppen. Offensivt sätts frågetecken kring både Werner och Havertz, men Lukaku, Mount och Pulisic är en tillräckligt skicklig trio för att hitta målchanser.

Leicester har två raka segrar i bagaget och har nätat åtta gånger på dessa fajter. Det ska dock sägas att de har ställts mot Watford och Norwich i dessa bataljer, två lag som redan är klara för nedflyttning och som mer eller mindre har gett upp säsongen. Jamie Vardy har stått för hälften av dessa åtta mål och det är glädjande för Rävarna att se sin striker tillbaka i gammalt gott slag. Får han vara skadefri nästa säsong finns det fortfarande mycket mål i den spelaren.

Leicester har överhuvudtaget fått tillbaka majoriteten av sina skadade spelare och kan nu ställa en slagkraftig elva på benen. Mot Watford startade Dewsbury-Hall, Maddison, Tielemans och Barnes bakom Vardy. En uppställning som mycket väl kan få sina chanser här också. Bakåt är det återigen Evans och Fofana som bildar mittbackspar med Castagne och Justin vid sidan om sig.

Inget av lagen har mer än äran att spela för här och frågan är vad det gör med motivationen. Samtidigt vill troligen Chelsea visa vad de går för efter ännu en finalförlust i helgen och här tror jag de har tryckt mycket på vikten av att ge fansen något att tro på. Det räcker till att vinna matchen. Ettan streckas lite väl högt för min smak, men det finns bättre skrällar på annat håll. Spika på!

Missar matchen

Wilfred Ndidi, Leicester (knäskada)

Ricardo Pereira, Leicester (muskelskada)

Osäker till spel

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (ryggskada)

Timo Werner, Chelsea (muskelskada)

Kai Havertz, Chelsea (knäseneskada)

Nampalys Mendy, Leicester (sjuk)

Hamza Choudhury, Leicester (mjukdelsskada)