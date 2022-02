"Efter kritiken - Kulusevski får chansen igen"

Europajakten! - 2. Tottenham - Wolverhampton Viktiga poäng på spel Wolverhampton lyckades inte få hål på ett vilt kämpande Arsenal under torsdagen trots att de spelade med en man mer i 20 minuter. Det slutade med en 0-1-förlust och Vargarna tappade därmed mark i kampen om Champions League-platserna. Samtidigt har de orangeklädda sex pinnar upp till fyran West Ham och två matcher färre spelade. Tre poäng här och de är med i diskussionerna igen. Ska det bli en realitet måste målskyttet förbättras rejält. 19 gjorda mål på 22 matcher är den tredje sämsta noteringen i hela serien. Podence gjorde en stark insats mot Arsenal och även Trincao såg fin ut, men de lyckas inte sätta punkt för anfallen. För det är gästerna väldigt beroende av att Raúl Jiménez har en bra dag. Hee-chan Hwang är dock tillbaka från skada och han såg giftig ut innan han åkte på sin smäll. Nyförvärvet Chiquinho såg också intressant ut i sitt inhopp mot The Gunners. Tottenham stod för en usel första halvlek mot Southampton och blev överkörda trots hemmaplan. Att det stod 1-1 var ett rent skämt. I den andra akten kom Spurs ut som ett helt annat lag och när Heung-Min Son placerade in 2-1, ett mål som föregicks av en ganska elak armbåge som släpptes, kändes det som att Tottenham skulle få med sig alla tre poäng. Southampton ville dock annat och via två identiska nickmål kunde sydkustgänget vända på steken och vinna med 3-2. En totalt sett svag insats av Tottenham och det var flera spelare som inte kom upp i nivå. Pierre-Emile Höjbjerg var direkt dålig och byttes ut mot Bentancur. Ett byte som bör göras från start här. Framåt är det svårt att rucka på trion Kane, Lucas och Son som alla har skyhög potential, men Conte har ett gott öga till Kulusevski som fick ett inhopp mot The Saints. Svensken lär få speltid här också. Vilket Tottenham får vi se idag? Får vi se det Spurs som spelade den andra halvleken mot Southampton vinner de denna hemmamatch, men lirar de som under de första 45 minuterna blir det stryk. Ettan streckas lite väl hårt för min smak och jag finner mest värde i skrällen i norra London. X2 är därför av högsta prioritet, men på större system ska även ettan få plats. Missar matchen Oliver Skipp, Tottenham (ljumskskada)

Japhet Tanganga, Tottenham (knäskada)

Willy Boly, Wolverhampton (vadskada)

Yerson Mosquera, Wolverhampton (knäseneskada)

Pedro Neto, Wolverhampton (knäskada) Osäker till spel Eric Dier, Tottenham (lårskada)

Joao Moutinho, Wolverhampton (mjukdelsskada)

Höjdaren! - 5. Atalanta - Juventus Juventus utökar avståndet ner till femteplatsen Juventus var stundtals under hård press mot Sassuolo i veckans Coppa Italia, men de svartvita från Turin vann till sist med 2-1 efter ett självmål i den 88:e minuten. Innan dess hade Dybala nätat och med den lille argentinaren strax bakom nyförvärvet Dusan Vlahovic ser Juventus oerhört intressanta ut på topp. Dessutom finns Morata tillgänglig och även om spanjoren inte alltid vräker in mål är det en spelare av hög klass. Mittfältet har förstärkts av Denis Zakaria och tysken har startat två raka matcher centralt. Det ger en defensiv stadga vilket ger spelare som Rabiot, McKennie och Arthur tillåtelse att fokusera på det offensiva spelet. Bakåt är Chiellini alltjämt skadad, men Bonucci och De Ligt är ett starkt mittbackspar som verkligen inte är enkla att passera. Totalt sett är det ett ganska komplett lag Allegri har till sitt förfogande. Atalanta misslyckades med att avancera från sin cupmatch i torsdags trots hemmamatch mot Fiorentina. Laget från Bergamo drog på sig två straffar och trots att de fick avsluta med elva man mot tio släppte de blåsvarta in 2-3 på övertid. En rejäl besvikelse för Gasperinis mannar som inte såg påkopplade ut. Nu får de dessutom klara sig utan målvakten Juan Musso som är avstängd. Som tur är har Marco Sportiello återhämtat sig från sin skada och kan ta plats mellan stolparna. Ingen dålig målvakt trots allt. Framåt finns det en del frågetecken. Ilicic lider av mental ohälsa och spelar för tillfället ingen fotboll. Dessutom är colombianen Zapata ljumskskadad medan Miranchuk dras med en ömmande knäsena. Det är starka pjäser som får sitta på läktaren och frågan är vem som ska göra målen. Mot Fiorentina startade Pasalic på topp med Malinovsky och Boga strax bakom. Muriel lär kliva in från start nu, men han har haft problem med målskyttet och bara producerat fyra strutar i ligaspelet denna säsong. Juventus känns snäppet vassare än Atalanta efter det fina transferfönstret som den gamla damen gjorde och här tror jag de tar tre tunga poäng i toppstriden. Fin spiktvåa! Missar matchen Juan Musso, Atalanta (avstängd)

Josip Ilicic, Atalanta (mental ohälsa)

Duván Zapata, Atalanta (ljumskskada)

Alexey Miranchuk, Atalanta (knäseneskada)

Giorgio Chiellini, Juventus (vadskada)

Federico Bernardeschi, Juventus (muskelskada)

Federico Chiesa, Juventus (knäskada)

Derbyt! - 9. Espanyol - Barcelona Högt streckat Barcelona Barcelona stod för ett starkt transferfönster och kändes pånyttfödda i den matchen mot Atlético Madrid. Katalanerna vann då med 4-2 och bland annat stod Jordi Alba för ett otroligt mål efter passning från Dani Alves. Alves hittade också nätet och fick dessutom syna det röda kortet i slutet av matchen. Brassen sitter därmed på botbänken och där finns det ett problem för Xavi att hantera. Framåt valde Xavi att starta med Gavi, Ferran Torres och nye Adama Traoré mot Atlético och de såg spännande ut. Pierre-Emerick Aubameyang fick nöja sig med ett inhopp då men efter en veckas träning i kroppen är det inte alls otänkbart att Gabon-strikern får starta här. Frågan är hur status är kring honom efter bristen på speltid i Arsenal. Han skulle behöva leverera mål när Ansu Fati garanterat saknas och även Memphis Depay ser ut att missa matchen. För Espanyol är det inget snack alls om vem det är som ska leverera målen. Raúl de Tomás, som det rapporterades om att Arsenal ville ha in som ersättare till Aubameyang, har bombat in tolv av lagets 27 fullträffar i La Liga. Senast mot Athletic Bilbao saknades strikern på grund av en avstängning och han har dessutom en liten skadekänning som stör. De senaste rapporterna skvallrar dock om att han ska vara redo för spel i detta derby. Mot Athletic hade Espanyol låga 0,58 i expected goals, men de är betydligt bättre på hemmagräset. Här har de blåvita tagit poäng i åtta av elva seriematcher och bland annat besegrat lag som Real Sociedad och Real Madrid under säsongen. Förutom RDT finns det intressanta spelare som Puado, Darder, Herrera, Embarba och Dimata redo för spel och de håller hög klass. Barcelona vann höstens möte mellan lagen med 1-0 på Camp Nou, men det ska sägas att de blåröda bara har vunnit tre av elva bortamatcher i La Liga. Även om formen är på uppåtgående har jag svårt att förlika mig med att tvåan ska streckas till över 70 procent. Detta är ett derby och Espanyol kommer sälja sig väldigt dyrt. Rensarettan ska genast åka med som komplement till tvåan. Missar matchen Óscar Gil, Espanyol (avstängd)

Keidi Baré, Espanyol (corona)

Dani Alves, Barcelona (avstängd)

Álex Balde, Barcelona (vristskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäseneskada)

Samuel Umtiti, Barcelona (forskada) Osäker till spel Clement Lenglet, Barcelona (knäseneskada)

Yusuf Demir, Barcelona (magproblem)

Sergi Roberto, Barcelona (muskelskada)

Memphis Depay, Barcelona (muskelskada)