"Efter mirakelvändningen - tung smäll för storklubben"

Det är inte långt ifrån att man vill skriva ut söndagens Europatips och sätta upp det på väggen. London, Madrid, Stockholm och Paris bjuder på de tyngsta möjliga mötena som respektive stad kan servera. Spelvärdet ser dessutom ut att bli skyhögt och jag är extremt sugen på att ta mig an kupongen. Haffa en andel och häng med på resan!

Spiken! - 1. Arsenal - Tottenham

Arsenal är numret större (Europatipset)

Efter att i många år i rad fått finna sig i att sluta bakom ärkerivalen Tottenham kunde Arsenal i fjol återta tronen som Londons bästa fotbollsklubb. Att den är The Gunners att förtjäna råder det inget tu tal om då inget huvudstadslag har fler titlar i troféskåpet. Det försprånget som Tottenham hade på de rödvita tappades när de liljevita envisades med att anställa missanpassade tränare som Mourinho och Conte.

För att försöka minska glappet till Arsenal gav sig Tottenham ut på tränarjakt även denna sommar och för en gångs skull tycks Daniel Levy ha träffat helt rätt. Ange Postecoglou har på rekordtid charmat sig rakt in i hjärtan världen över och jag missar inte en intervju eller text som basuneras ut med innehåll från australiensaren. Den framåtlutade fotbollen har dessutom passat väldigt väl in hos gästerna.

Maddison, Sarr, Romero och Bissouma har alla fått ett jättelyft jämfört med i fjol och att det finns medvind hos Spurs inför The North London Derby råder det inget tvivel om. Det blåser samtidigt åt rätt håll även för Arsenal. Efter en något återhållsam viktoria mot Everton fanns det små frågetecken för hur de rödvita skulle hantera ligaledarna från Eredivisie i veckans Champions League-match.

Mikel Arteta och dennes adepter körde dock över PSV så det stod härliga till. 4-0 var en manifesterad styrkedemonstration som gav eko inför söndagens rivalmöte. Visst går det att argumentera för att Arsenal kommer in med kortare vila i benen inför denna batalj, men det är inte en faktor jag väger in särskilt tungt. I början på säsongen pallar fysiken två matcher per vecka och prestationen mot PSV krävde ingen vidare ansträngning.

Desto tuffare emot blir det här, men jag tror att Arsenal har ytterligare en växel att lägga i. Manchester United fick smaka på den rödvita vreden på denna arena och sett till oddsmarknaden värderas Arsenal som en marginellt större favorit här än mot United. Det är något jag kan tänka mig att skriva under och till vettig procent är ettan en sund spik. Detta vinner Arsenal!

Notabla avbräck

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Thomas Partey, Arsenal (ljumskskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (knäseneskada)

Ivan Perisic, Tottenham (knäskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (knäskada)

Osäker till spel

Giovani Lo Celso, Tottenham (lårskada)

Draget! - 6. Atlético Madrid - Real Madrid

Jag vill gärna göra plats för Atlético (till Europatipset)

El Derbi Madrileno står för dörren på Wanda Metropolitano där mycket av förhandssnacket snarare handlar om spelarna utanför planen än på densamma. Det råder nämligen totalt skadekaos hos både Atlético Madrid och Real Madrid inför söndagens stadsderby. Lemar, Depay, Reinildo, De Paul och Koke missade alla veckans möte med Lazio och kvintetten ser inte ut att finnas med här heller. Något som ger Diego Simeone huvudbry.

För Carlo Ancelottis del finns också en rad jobbiga avbräck att ta hänsyn till. Carvajal tvingades kasta in handduken inför veckans CL-premiär mot Union Berlin och anslöt således till en rehabstuga som redan innehöll spelare som Courtois, Militao och Vinícius Júnior. Brassen har varit tillbaka i träning sedan dess, men stadsderbyt sägs komma för snävt för att hinna bli spelklar.

Som om inte det vore nog finns det också frågetecken för Jude Bellinghams medverkan. Engelsmannen har haft en helt sagolik inledning på sitt äventyr i den helvita tröjan och var också den som sköt Union Berlin i sank på övertid. På tal om övertid tappade Atlético Madrid sin ledning mot Lazio i slutskedet där keepern Provedel skallade in 1-1. Surt är bara förnamnet, men är det någon som är sylvass på att få sina adepter att studsa tillbaka efter poängtapp är det Simeone.

Under argentinarens ledning har “Madrassmakarna” lyckats undvika långa svackor och att dra nytta av hemmaplansfördel i derbyt är en faktor som onekligen ska vägas in tungt. Morata och Griezmann är en duo som kan såra Real Madrid på egen hand när det vankas omställningar. Liknande spetsegenskaper finns hos bland annat Rodrygo i gästernas trupp, men jag har svårt att komma ifrån Real Madrids avbräckslista.

Bellingham är som sagt ett frågetecken, men skulle även engelsmannen missa denna batalj är jag inte blyg för att fundera på tvåan som ett potentiellt avslag. Truppinfo kommer att följas extremt noggrant ju närmare spelstopp vi kommer. På denna analys nöjer jag mig med “gubben” (etta-tvåa) då det finns tillräckligt mycket spets för att derbyt ska få se en vinnare efter 90 minuter.

Notabla avbräck

Thomas Lemar, Atlético Madrid (hälskada)

Memphis Depay, Atlético Madrid (lårskada)

Reinildo Mandava, Atlético Madrid (knäskada)

Rodrigo de Paul, Atlético Madrid (muskelskada)

Dani Carvajal, Real Madrid (muskelskada)

Arda Güler, Real Madrid (knäskada)

Thibaut Courtois, Real Madrid (knäskada)

Eder Militao, Real Madrid (knäskada)

Osäker till spel

Koke, Atlético Madrid (muskelskada)

Caglar Söyüncü, Atlético Madrid (ljumskskada)

Vinícius Júnior, Real Madrid (lårskada)

Jude Bellingham, Real Madrid (smäll)

Favoriten! - 13. PSG - Marseille

Ettan streckas hårt i Paris (till Europatipset)

PSG gjorde jobbet mot Dortmund där Luis Enriques gäng tålmodigt monterade ned tyskarna. Att trötta ut en motståndare med bollinnehav är Enriques paradgren och när orken tryter på opponenterna finns oerhörda spetsegenskaper hos spelare som Dembélé och Mbappé. När parisarna blir varma i spelsättet som Enrique försöker implementera blir höjden helt otrolig.

Med det sagt behöver prestationsnivån höjas jämfört med matchen mot Nice. Där hade PSG svårt att ta sig till högkaratiga målchanser, något som återspeglades i att värdarna stannade under 1,0 xG. Trots det lyckades Mbappé göra två mål tack vare två individuella prestationer. Har superstjärnan en bra dag är det långt ifrån otänkbart att han sänker Marseille på egen hand.

Nämnas bör att parisarna har ett tufft skadeläge att förhålla sig till, men bortsett Mendes och Asensio är det knappast några spelare som hade varit högaktuella för en startelva. Marquinhos leder de bakre leden med järnhand och på mitten är Zaïre-Emery ett superlöfte som bara väntar på att slå igenom. Där sitter PSG på en juvel och Marseille behöver onekligen vara vaksamma över hela banan.

Les Olympiens anländer till huvudstaden med 3-3 i ryggsäcken från torsdagens möte med Ajax. Matchbilden svängde åt alla möjliga håll under 90 minuter och Marseille visade gång efter annan prov på spets i sina omställningar. Aubameyang, Harit och Ndiaye gick i bräschen för dessa och trion bör få stora ytor att operera på även på Parc des Princes. Faktum är att besökarnas xPTS är högre än PSG:s efter fem omgångar.

Huruvida det kommer att synas på det gröna schackbrädet återstår att se, men även om jag skriver under på PSG:s favoritskap är över 70 procent på ettan i överkant. Skulle det sjunka närmare spelstopp kommer jag att överväga ettan som en spik, men till rådande förutsättningar blickar jag definitivt mot garderingar. Den lågt streckade tvåan sticker ut som ett vettigt sällskap.

Notabla avbräck

Marco Asensio, PSG (fotskada)

Nuno Mendes, PSG (knäseneskada)

Nordi Mukiele, PSG (knäseneskada)

Presnel Kimpembe, PSG (hälskada)

Kang-in Lee, PSG (muskelskada)

Pape Gueye, Marseille (avstängd)

Ismaïla Sarr, Marseille (muskelskada)

Osäker till spel

Fabián Ruiz, PSG (lårskada)

TILL EUROPATIPSET