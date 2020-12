"Efter poängtappet - United vinner övertygande"

12 rätt blev facit på Stryktipset och lite pengar tillbaka. Endast Chelsea fallerade då. Under söndagen gick det sämre och 9 rätt är såklart inte godkänt. Nya tag nu redan under tisdagen då Europatipset består av tolv brittiska matcher och en viktig ligafajt för Barcelona. Härligt värde finns att finna och 13 gröna bockar kan mycket väl ge rejält betalt. Köp en andel via länken här nedan för att vara med i gemenskapen!

Höjdaren! - 1. Manchester United - Wolverhampton

United vinner klart

Det är tätt matchande för Manchester United. I onsdags spelade de kvartsfinal i Ligacupen, på Boxing Day väntade ett ligamöte med Leicester och redan under tisdagen ska alltså Wolverhampton avhandlas. Det gäller att ha en bred trupp och det har Solskjaer. Med Wan-Bissaka småskadad fick Nilsson Lindelöf starta som högerback mot Leicester. Han tvingades byta efter en dryg timmes spel och Solskjaer hintade om att det kan vara läge att operera ryggen för att få svensken helt återställd.

Om Wan-Bissaka fortsatt inte kan spela bör Tuanzebe gå in på högerbacken medan Bailly och Maguire bildar mittbackspar. På mittfältet finns Van de Beek och Pogba som alternativ om United behöver rotera och längst fram finns Greenwood och Cavani till förfogande. Inga dussinlirare direkt. United var det bättre laget mot Leicester och borde ha dödat den matchen innan Vardy fastställde slutresultatet 2-2 i den 85:e minuten.

Wolverhampton visar svag form med endast en seger på de fem senaste omgångarna. Under söndagen tog Vargarna visserligen en moralhöjande poäng mot Tottenham efter att Saïss nickat in 1-1 i slutet av matchen, men det lär ha kostat en hel del kraft. Wolves får en dags mindre vila här och det gör mycket när schemat är så extremt komprimerat.

Espírito Santo har dessutom varit känd för att satsa på kontinuitet och inte rotera speciellt mycket under sin sejour som tränare för Wolverhampton vilket gör att det bör finnas en del trötta ben i bortalaget. Med Raúl Jiménez på skadelistan finns heller inte den där riktiga strikern som kan skapa målchanser av ingenting. Fábio Silva är en stortalang men är inte riktigt där än.

Manchester United tappar mycket mindre kvalité om de roterar vilket gör att det ska vara klar fördel hemmalaget på Old Trafford. Visst har de rödklädda haft problem med Wolves på senare tid men i dagsläget känns Solskjaers mannar om det hetare laget. Ettan ser ut att streckas något hårt men det finns bättre skrällchanser på andra ställen på kupongen. Fram med spikpistolen.

Missar matchen

Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (ryggskada)

Marcos Rojo, Manchester United (vadskada)

Johny, Wolverhampton (knäskada)

Raúl Jiménez, Wolverhampton (huvudskada)

Osäker till spel

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (mjukdelsskada)

Daniel James, Manchester United (mjukdelsskada)

Leander Dendoncker, Wolverhampton (mjukdelsskada)

Spiken! - 2. Brighton - Arsenal

Arsenal tar andra raka

Efter en hemsk höst där Arteta och större delen av spelartruppen varit extremt ifrågasatt imponerade Arsenal i hemmamatchen mot Chelsea. 3-1 slutade fajten och det var siffror i underkant. En stor anledning till det var ungdomarna. Tierney, Saka, Martinelli och Smith-Rowe var alla briljanta och löpte kopiöst mycket. Det blir inte lätt för spelare som Pépé och Willian att slå sig in i startelvan igen.

Bakåt startade Pablo Marí bredvid Holding och även fast han han orsakade en straff och nog borde åkt ut i samma sekvens var spanjoren rejäl i duellerna och dominerade luftrummet. Då Gabriel tvingats isolera sig efter att ha varit i kontakt med en person som har covid-19 blir det troligen samma mittbackspar här. Överhuvudtaget lär inte Arteta ändra speciellt mycket även om såklart en skadefri Aubameyang alltid är ett hett alternativ att spela längst fram.

Brighton ledde två gånger om mot West Ham men fick nöja sig med en pinne efter att Lewis Dunk nickat bollen på Soucek och in i mål mot slutet av matchen. Tungt för Graham Potter som inte lett sitt lag till seger sedan november månad. Potter trivs dock ganska bra mot just Arsenal. Han var som bekant nära att slå ut The Gunners ur Europa League med Östersund och förra säsongen vann Brighton hemmamötet med Arsenal med 2-1.

Då blev Leno skadad efter att Maupay gått in sent i en duell och nu väntar ett spännande möte mellan två. Leno var fly förbannad på fransmannen efter skadan i juni och vill definitivt inte släppa in något mål från honom. Maupay har varit kall mot slutet men nätade mot The Hammers för första gången sedan början av oktober. Han och Welbeck är en jobbig duo att möta.

Brighton har fem raka utan förlust mot Arsenal men har en del problem nu. Lallana och Connolly är tveksamma till spel med känningar i ljumskarna medan Tariq Lamptey, succéspelaren på högerkanten, inte kan delta. Till detta ska läggas att Brighton får en vilodag mindre än Arsenal. Jag tror Arsenal drar nytta över att ha lite fräschare ben i truppen och plockar hem en välbehövlig trepoängare. Tvåan spikas.

Missar matchen

Tariq Lamptey, Brighton (muskelskada)

Florin Andone, Brighton (knäskada)

José Izquierdo, Brighton (knäseneskada)

Gabriel, Arsenal (isolering)

Thomas Partey, Arsenal (lårskada)

Osäker till spel

Adam Lallana, Brighton (ljumskskada)

Aaron Connolly, Brighton (ljumskskada)

Willian, Arsenal (sjukdom)

David Luiz, Arsenal (sjukdom)

Reiss Nelson, Arsenal (huvudskada)

Skrällchansen! - 13. Barcelona - Eibar

Barcelona överstreckas

Efter en usel start på säsongen har Barcelona en bra bit upp till toppen av La Liga men tio poäng på de fyra senaste omgångarna gör åtminstone att de rödblå har kravlat sig upp på en Europaplats. Upp till serieledarna Atlético skiljer det åtta poäng trots en match mer spelad. Det finns således inte utrymme för katalanerna att tappa poäng i matcher som denna. Barca saknar dock flera viktiga kuggar.

Lionel Messi, den viktigaste av dem alla, har fått förlängt julfirande samtidigt som han dras med en vristskada. Han finns inte med här. Det gör inte heller skadade trion Piqué, Fati och Roberto eller avstängda Jordi Alba. Blytunga avbräck. Framåt får Koeman hoppas att Coutinho, Griezmann och Braithwaite fixar biffen. Ungdomar som Pedri och Dest kommer också dra ett tungt lass.

Eibar har två raka förluster i ligaspelet och har även de en hel hög med skador. Enrich och Muto är två viktiga pjäser som inte kommer finnas med på planen denna tisdag. Offensivt finns det ändå fin kvalité i Pedro Léon, Inui, Gil och Kike. U21-landslagsmannen Alejandro Pozo är en annan spelare att hålla ögonen på. Det är en lirare med en stor framtid.

Eibar ligger precis ovanför giljotinen med en pinne tillgodo på Valladolid under strecket. Baskerna behöver således poängen lika mycket som Barcelona gör och kommer sälja sig dyrt. De hade en väldigt fin period i november och början av december där gästerna plockade poäng mot både Valencia och Real Sociedad samt besegrade Real Betis på bortaplan. Kan Eibar komma upp i den nivån ska de inte vara chanslösa här.

Barcelona har 8-0 i målskillnad på de två senaste inbördes mötena med Eibar och ska givetvis gälla som klara favoriter. Utan Messi på plan ska de dock inte streckas i trakterna kring 90 procent som fallet är nu. X2 rensar magiskt bland kuponghögarna och jag väljer att plocka med alla tecken redan från start. Kan Eibar plocka poäng blir utdelningen god.

Missar matchen

Jordi Alba, Barcelona (avstängd)

Lionel Messi, Barcelona (vristskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäskada)

Gerard Piqué, Barcelona (knäskada)

Sergi Roberto, Barcelona (lårskada)

Yoshinori Muto, Eibar (knäskada)

Paulo Oliveira, Eibar (knäseneskada)

José Ángel Valdés, Eibar (knäskada)

Sergi Enrich, Eibar (muskelskada)

Roberto Correa, Eibar (muskelskada)

Damian Kadzior, Eibar (sjuk)

Osäker till spel

Ousmane Dembélé, Barcelona (muskelskada)