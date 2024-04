Efter poängtappet - revansch för stjärnorna

Den 31:a omgången i Premier League fortsätter under onsdagen där tre matcher inleder Europatipset. Därefter väntar en salig blandning av cup- och ligafotboll från Italien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Nederländerna, Grekland och Schweiz innan vi går i mål i turkiska Süper Lig. Jag har 13 gröna bockar i sikte – ni hänger väl med?

Banken! - 1. Arsenal - Luton

Klasskillnad i London - till Europatipset

Arsenal fick med sig 0-0 från toppmötet med Manchester City och av matchbilden att döma var The Gunners mest nöjda med resultatet. Totalt åtta inspelade poäng av tolv möjliga i mötena med City och Liverpool är ett kvitto på hur långt Arteta kommit med sitt projekt, men söndagens drabbning var samtidigt en missad chans att behålla förstaplatsen i Premier League.

Den gick istället till Liverpool som slog tillbaka Brighton med 2-1 och Arsenal får således finna sig i att jaga The Reds med start denna onsdag. Det är dock en jakt som ska kunna inledas med en komfortabel trepoängare. Luton möter upp i norra London där det råder enorm klasskillnad mellan lagen. Skillnaden blir dessutom ännu större med hänsyn till gästernas truppläge.

Rob Edwards krävande spelstil tar ut sin rätt på laget som radar upp den ena knä- eller muskelskadan efter den andra. Lokonga får inte delta på Emirates då han är utlånad från Arsenal och belgaren får bland annat sällskap av Bell, Adebayo, Lockyer, Ogbene och Andersen. Vill det sig riktigt illa kan även Doughty, Chong och Burke vara borta från startelvan.

Då tror jag inte att Luton har någonting att säga till om. The Hatters fick en drömstart på lördagens möte med Tottenham där nykomlingarna tog ledningen med 1-0 redan i inledningen, men därefter var det i princip bara ett lag på banan. Spurs kom både ikapp och förbi till 2-1 och när nästa lag från huvudstadens norra delar står på andra sidan kommer Luton få finna sig i att jaga skuggor.

Arsenal har mängder av olika matchvinnare i sin trupp och när Luton, bortsett från Barkley och Morris, saknar nästan samtliga av sina x-faktorer blir uppförsbacken alldeles för brant. Om Arsenal trampar gasen i botten tror jag att detta kan vara avgjort redan i halvtid och även om ettan kommer att balansera runt 90 procent finns det bättre skrälldrag på andra håll. The Gunners är en given bank.

Notabla avbräck

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Albert Sambi Lokonga, Luton (utlånad från Arsenal)

Amari’i Bell, Luton (knäseneskada)

Jacob Brown, Luton (knäskada)

Elijah Adebayo, Luton (knäseneskada)

Tom Lockyer, Luton (hjärtproblem)

Marvelous Nakamba, Luton (knäskada)

Chiedozie Ogbene, Luton (knäseneskada)

Dan Potts, Luton (knäseneskada)

Gabriel Osho, Luton (knäskada)

Mads Andersen, Luton (vadskada)

Osäker till spel

Alfie Doughty, Luton (knäseneskada)

Tahith Chong, Luton (smäll)

Reece Burke, Luton (hälskada)

Draget! - 2. Brentford - Brighton

Det är dags för Brentford! - till Europatipset

Brentford gjorde allt och lite till mot Manchester United. Förutom att sätta bollen i nät. Det kändes farligt nästan varenda gång The Bees beträdde Uniteds planhalva och en annan dag hade Thomas Frank fått glädjas åt en trepoängare med ett par måls marginal. Trots poängtappet tror jag att prestationen kan ge ringar på vattnet inför framtiden. Kanske kommer den retroaktiva utdelningen redan under onsdagen.

Brentford trivs mot lag som erbjuder ytor bakom sin backlinje och då är det väldigt passande att ställas mot Brighton. Toney, Lewis-Potter, Mbeumo och Wissa kan alla hota The Seagulls på olika sätt och jag vill även nämna värdarnas fasta situationer som en potentiellt avgörande faktor. Med Jensens känsliga högerfot och långa inkast har de rödvita ett vapen som få Premier League-lag förfogar över.

I det uppställda försvarsspelet är Brentford dessutom väldigt trygga. Flera av topplagen har haft svårt att bryta ned Franks försvarsmur och jag blir inte förvånad om Brighton går samma öde till mötes. Roberto De Zerbi har deklarerat i engelsk media att han vill vänta med att förlänga sitt kontrakt, ett uttalande som knappast ger lugn och ro i truppen. Italienaren har varit fundamental för Brightons lyft och utan honom blir framtiden minst sagt oviss.

De Zerbis gäng chockade Liverpool på Anfield där de blåvita tog ledningen redan efter två minuter. Rutinerade Danny Welbeck visade var skåpet skulle stå, men trots en spelmässigt godkänd insats från engelsmannen och hans kumpaner kunde Brighton inte hålla fortet. Liverpool vände till 2-1 och med handen på hjärtat borde segern blivit betydligt större för de rödklädda.

Jag tycker fortfarande att Brighton spelar en fotboll som kan matcha de allra bästa, men när mängder av bärande pjäser – däribland Mitoma, Pedro och March – saknas får gästerna dålig utdelning på vad de skapar. Europaplatserna börjar se alltmer avlägsna ut och mot ett motiverat Brentford som jagar nytt kontrakt går jag emot Brighton. Ettan spikas till spännande procent.

Notabla avbräck

Christian Nörgaard, Brentford (ryggskada)

Ben Mee, Brentford (ankelskada)

Rico Henry, Brentford (knäskada)

Kevin Schade, Brentford (muskelskada)

Josh Dasilva, Brentford (knäskada)

Aaron Hickey, Brentford (knäseneskada)

Kaoru Mitoma, Brighton (ryggskada)

Jack Hinshelwood, Brighton (fotskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Osäker till spel

Ethan Pinnock, Brentford (ankelskada)

Joao Pedro, Brighton (knäseneskada)

James Milner, Brighton (muskelskada)

Favoriten! - 3. Manchester City - Aston Villa

Kan Villa bjuda upp till dans? - till Europatipset

0-0 i söndagens toppmöte på Etihad var tveklöst ett resultat som var mest kostsamt för Manchester City. En poäng upp till Arsenal och tre upp till Liverpool kan låta som lite, men med tanke på hur överlägsna dessa tre lag varit gentemot övriga kombattanter kommer det att krävas topprestationer hela vägen in i mål för att ha chans på titeln. I veckans omgång har Liverpool och Arsenal enkla uppgifter framför sig medan City ställs mot Aston Villa.

Så sent som i början av december gick The Citizens på pumpen med 0-1 på Villa Park och även om förutsättningarna är andra på Etihad vill jag inte underskatta den psykologiska faktorn som gästerna kan luta sig mot. En kontrollerad insats, varken mer eller mindre, gav tre poäng i derbyt mot Wolverhampton för The Villans som hoppas hålla undan från Tottenham i kampen om fjärdeplatsen.

Utan Kamara och McGinn som saknas av olika anledningar blir trippen till Eastlands ingen promenad i parken, men kan Emery sätta sitt försvarsspel är mycket vunnet. Spanjoren låter ofta sina adepter ställa upp enligt 6-2-2 när en på pappret övermäktig motståndare har bollen. Just den uppställningen använde även Mikel Arteta på framgångsrikt vis i söndags. Vikten av en dags längre vila ska heller inte underskattas för de tillresta.

Villa må inte ha samma kvalitativa defensiv som Arsenal, men skulle Guardiola återigen ställa ut en startelva utan djupledshot som Doku och Nunes kan Manchester City få vissa problem med att hitta vägar igenom gästernas försvar. Med det sagt bör revanschlustan vara enorm hos de regerande mästarna. City förlorar så gott som aldrig på hemmaplan och har de stora kanonerna vaknat på rätt sida blir det åka av.

De Bruyne, Haaland och Foden hade alla en sval kväll mot Arsenal, men trion besitter onekligen vad som krävs för att kunna lirka upp Aston Villa. I vanliga fall hade jag troligtvis spikat av ettan utan att blunda, men när kupongen innehåller både Arsenal och Bayer Leverkusen som mer troliga vinnare lockas jag av garderingar på Etihad. Det rensande krysset kan vara en väg mot större pengar.

Notabla avbräck

Kyle Walker, Manchester City (knäseneskada)

John McGinn, Aston Villa (avstängd)

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Emiliano Buendía, Aston Villa (knäskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäskada)

Osäker till spel

Nathan Aké, Manchester City (vadskada)

Ederson, Manchester City (muskelskada)

Matty Cash, Aston Villa (knäseneskada)

Jacob Ramsey, Aston Villa (fotskada)