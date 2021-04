"Efter skrällen - Chelsea slår tillbaka"

Champions League rullar vidare under onsdagen med de två avslutande kvartsfinalerna. Här ska vi bland annat titta till en repris på förra säsongens final mellan Bayern München och PSG. Ett på förhand väldigt ovisst dubbelmöte. I övrigt är det blandad kompott på raden med matcher från bland annat Serie A, La Liga och Europa League. Notera att spelstopp är redan klockan 18.29 så du inte glömmer lägga in din rad. För att vara helt säker på att inte glömma kan du precis som vanligt köpa andelar i mitt system via länken här nedan.

Höjdaren! - 1. Bayern München - PSG

Stormöte i södra Tyskland

Bayern München vann allt i fjol och siktar på en dubbel denna säsong. Ligan avgjordes mer eller mindre i helgen när Die Roten besegrade värsta konkurrenten RB Leipzig med 1-0. Leon Goretzka satte då dit matchens enda mål och han bildar ett av världens allra bästa innermittfält tillsammans med Joshua Kimmich. Där finns det både kraft och spelskicklighet.

Mot Leipzig startade Bayern med Choupo-Moting på topp framför Sané, Müller och Coman. Det är en möjlig uppställning igen, men Hansi Flick har också möjligheten att sätta upp Gnabry på topp om han vill få ett rörligare anfallsspel. Robert Lewandowski är som bekant skadad. Bakåt finns både Davies och Boateng tillgängliga efter sina avstängningar i ligaspelet och då finns det gott om spelare att välja mellan i den lagdelen.

PSG spelade också seriefinal i helgen. För deras del blev det förlust med 0-1 hemma mot Lille. Parisarna dominerade den matchen med eftertryck men hade svårt att komma till riktigt farliga lägen. Neymar tappade humöret och såg rött i slutet av matchen, hans tredje sedan början av 2020. Dessutom fortsatte brassen att bråka med en motspelare i spelartunneln efteråt.

Känslan är helt klart att Neymar inte är i balans och om han är det så är han i alla fall enkel att få ur balans. Räkna med att Bayern kommer spela tufft mot superstjärnan för att få honom på dåligt humör. I övrigt har gästerna en del problem på det centrala mittfältet då Paredes är avstängd medan Verratti har testats positivt för corona. Rafinha och Herrera är tänkbara startspelare bredvid givna Gueye.

PSG är i sina bästa stunder ett väldigt bra fotbollslag, det visade de bland annat när Barcelona krossades i den förra omgången av Champions League. Väldigt mycket hänger dock på vilken sida Neymar och Mbappé har vaknat på. Fransmännen är beroende av individuella prestationer. Bayern München är mer av en maskin där alla spelare vet vad de ska göra i alla lägen och när allt ställs på sin spets brukar tyskarna vara att lita på. Här håller jag Bayern som favoriter, trots Lewandowskis frånvaro. Ettan garderas dock med krysset då den ser ut att sticka iväg lite väl mycket.

Missar matchen

Robert Lewandowski, Bayern München (knäskada)

Malik Tillman, Bayern München (knäskada)

Javi Martínez, Bayern München (mjukdelsskada)

Douglas Costa, Bayern München (vristskada)

Corentin Tolisso, Bayern München (oklart)

Leandro Paredes, PSG (avstängd)

Marco Verratti, PSG (corona)

Alessandro Florenzi, PSG (corona)

Juan Bernat, PSG (knä)

Osäker till spel

Danilo, PSG (vadskada)

Layvin Kurzawa, PSG (vadskada)

Mauro Icardi, PSG (lårskada)

Spiken! - 2. Porto - Chelsea

Porto räcker inte till

Chelsea har varit nästintill omöjliga att göra mål på sedan Thomas Tuchel tog över spakarna. Det blev bara två insläppta på tyskens 14 första tävlingsmatcher. I helgen öppnades dock dammluckorna rejält. Thiago Silva visades ut i den första halvleken och efter det släppte Chelsea in fem bollar mot bottenlaget West Bromwich hemma på Stamford Bridge. Helt otroligt.

Det ska dock mer ses som ett olycksfall i arbetet, räkna med att The Blues är tillbaka till sitt stabila jag igen under onsdagen. Framåt byttes Pulisic ut med en känning mot WBA, men där finns det mängder av alternativ för Tuchel. Mason Mount har varit lagets kanske allra bästa spelare under de senaste månaderna och han började på bänken i helgen. Den unge engelsmannen kommer garanterat kliva in från start här.

Porto skrällde ordentligt när de tog sig till den här kvartsfinalen genom att slå ut Juventus. Detta trots att de fick spela med en man mindre under en stor del av matchen sedan Mehdi Taremi dragit på sig ett oerhört onödigt rött kort. Iraniern är avstängd nu. Stor hjälte i Turin var Sérgio Oliveira som satte dit båda målen, ett på straff och ett på en frispark där Ronaldo inte direkt imponerade i muren. Även Oliveira är dock avstängd nu.

Det är Portos två klart bästa målskyttar under säsongen så visst kommer det märkas. Ansvaret faller istället tungt på Moussa Marega att försöka skapa någonting. Han kan få sällskap på topp av spanjoren Toni Martínez som avgjorde senaste ligamatchen mot Santa Clara på övertid. Bakåt hänger allt på Pepe som 38 år gammal och var helt makalöst bra mot Juventus. Portugisen måste göra ännu en jätteinsats om dubbelmötet ska leva efter onsdag.

Jag har väldigt svårt att se hur Porto ska lyckas göra mål i den här matchen som spelas på neutral plan i Sevilla. Med sina två bästa målskyttar borta kommer värdarna inte lyckas bryta igenom Tuchels försvarsmur. Samtidigt finns det så mycket klass framåt hos de brittiska besökarna att de kommer hitta nätet. Det har rapporterats om bråk mellan spelare efter matchen mot WBA och i träning i veckan, men jag tror att Chelsea kan vända den negativa energin till en riktig urladdning här. Tvåan är ytterst trolig och spikas.

Missar matchen

Sérgio Oliveira, Porto (avstängd)

Mehdi Taremi, Porto (avstängd)

Christian Pulisic, Chelsea (knäseneskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Osäker till spel

Mouhamed Mbaye, Porto (knäskada)

Champions League-jakten! - 3. Juventus - Napoli

Juventus tar sig samman

I skuggan av Champions League ska det spelas en ligamatch i Italien mellan två lag som väldigt gärna vill ta sig in i nästa säsongs upplaga av turneringen. För tillfället ligger både Juventus och Napoli på 56 poäng vardera och har tre lag framför sig i tabellen. Juventus kommer in i den här matchen med ett par sämre prestationer i ryggen. Chockförlusten hemma mot Benevento innan uppehållet följdes upp av ett kryss i derbyt mot Torino för några dagar sedan.

2-2 slutade den matchen efter att Cristiano Ronaldo kvitterat med cirka tio minuter kvar att spela. Andrea Pirlo var inte alls nöjd efter matchen med alla misstag som Juve stod för. Merih Demiral och Leonardo Bonucci saknades då på grund av corona medan Dybala, McKennie och Arthur straffades av klubben för att ha brutit mot corona-restriktionerna genom att gå på fest. Trion ska dock vara förlåtna och bör finnas med i truppen här.

Napoli går betydligt bättre för tillfället och har fyra raka segrar i ryggen. I lördags ställdes de ljusblå mot bottenlaget Crotone hemma i Neapel och lyckades släppa in tre mål. Fyra baljor gjordes dock framåt och Napoli vann därmed matchen. Insigne, Osimhen och Mertens startade längst fram och alla tre hittade nätet. Det är en grym offensiv trio och dessutom finns Politano, Petagna och Lozano tillgängliga.

Bakåt var Koulibaly avstängd mot Crotone och kanske kan det förklara varför de släppte in tre baljor. Nu är försvarsjätten tillbaka igen och kommer kliva rakt in i startelvan. Troligen blir det Maksimovic som tar plats bredvid, men även Manolas är ett hett alternativ. På mittfältet saknas skadade Demme, men Bakayoko kan ta hans plats utan att Napoli förlorar för mycket kraft.

Napoli vann lagens förra möte mot varandra för ungefär två månader sedan och för tillfället är besökarna ett betydligt mer harmoniskt fotbollslag. Dessutom ska det sägas att Corriere dello Sport skriver att ytterligare en icke nämnd Juventus-spelare ska ha testats positivt för corona. Med oklarheter i hemmatruppen lockar värdet på tvåan oerhört mycket. Jag lutar åt att chansspika Napoli, men beroende vad som händer närmare spelstopp kan krysset mycket väl plockas med i andelssystemet.

Missar matchen

Merih Demiral, Juventus (corona)

Leonardo Bonucci, Juventus (corona)

Diego Demme, Napoli (muskelskada)

Faouzi Ghoulam, Napoli (knäskada)