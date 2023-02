Efter tappet - Spurs tappar i stormötet igen

Det kryllar av intressanta matcher på söndagens Europatips där vi bland annat ska titta till ett derby från Milano och ett prestigemöte från södra Frankrike. Först ut är dock ett oerhört spännande möte från Premier League där Tottenham söker revansch på Manchester City. 4 miljoner kronor i jackpot ramar in kupongen och andelar till mitt system hittar ni i vanlig ordning via länken här nedan.

Toppmötet! - 1. Tottenham - Manchester City

Knapp fördel City i norra London (till Europatipset)

Det var verkligen en match med två ansikten när dessa lag möttes på Etihad för några veckor sedan. Spurs ledde då med 2-0 i paus, men föll ihop fullständigt under matchens avslutande 45 minuter när Mahrez och Haaland dunkade in fyra baljor. Spurs visade i alla fall att Guardiolas gäng kan störas och de vitklädda från norra London har betydligt mycket mer att ge än vad de har visat upp under den första halvan av ligasäsongen.

Senaste ligamatchen slutade med seger med 1-0 borta mot Fulham trots en usel insats. Harry Kane hittade då målet från ingenstans och med honom på topp går det aldrig att räkna bort detta hemmalag. Ihop med Kulusevski, som gör en strålande säsong, lär han få ett par chanser här också. Värdarna ser dessutom klart starkare ut nu än vad de gjorde för ett par veckor sedan efter att Porro och Danjuma hämtats in. Spelare som kommer spela viktiga roller under våren.

Manchester City har haft ett ganska turbulent år där Guardiola har gått ut och sågat klubben, fansen och spelarna för att vara för bekväma. Den krävande spanjoren anser att de blivit så vana vid att vinna att jobbet inte längre läggs ner. Hans offentliga utspel gjorde att det skar sig med Joao Cancelo som lämnat klubben för Bayern München. Ingen ersättare har hämtats in och det är ett högt spel som Pep spelar.

Efter vändningen mot Tottenham har City besegrat Wolverhampton med 3-0 i ligan och Arsenal med 1-0 i FA-cupen. Det var dock ett reservbetonat Arsenal som spelade helt jämnt på Etihad mot ett ordinarie Manchester-lag. Det finns enorm spets i De Bruyne, Haaland, Mahrez och Álvarez som såklart kan vinna matcher på egen hand, men visst finns det tecken på att gästerna inte riktigt är lika omöjliga att rå på som för något år sedan.

Tottenham har faktiskt bara förlorat tre av sina åtta senaste matcher mot Manchester City och lär trivas bra med den förväntade matchbilden där de kan lägga sig lågt med hela laget och sticka iväg på snabba omställning. Aké, Akanji och company i gästernas backlinje är inte omöjliga att passera och när tvåan streckas lite väl högt kan den inte lämnas ensam. Jag garderar omgående med ett kryss och på andelssystemet kan mycket väl ettan åka med också.

Missar matchen

Lucas Moura, Tottenham (hälseneskada)

John Stones, Manchester City (knäseneskada)

Osäker till spel

Richarlison, Tottenham (mjukdelsskada)

Phil Foden, Manchester City (fotskada)

Derbyt! - 3. Inter - Milan

Inter är kungar av Milano (till Europatipset)

Napoli går fram som en slåttermaskin i toppen av Serie A och känslan är att Inter är det enda lag som har någon som helst chans att hänga på i kampen om ligatiteln. Ska Inzaghis mannar kunna hinna ikapp måste de dock mer eller mindre gå rent under åren och det ställer jag mig väldigt tveksam till om de klarar. Under söndagen ska de dock gälla som klara favoriter i derbyt mot sina ärkerivaler.

De blåsvarta visar helt okej form och kommer närmast från en 1-0-seger mot svåra Atalanta i cupen. Lautaro Martínez spelade fram till matchens enda mål och argentinaren visar strålande form med sex mål och en framspelning på sina sju senaste tävlingsmatcher för klubben. Mot Atalanta hade han Lukaku bredvid sig, men där kan även Dzeko ta plats. En minst sagt hyfsad uppställning. Skadeläget är dessutom väldigt bra.

Det är det inte för Milan som återigen får klara sig utan målvakten Maignan och försvarsklippan Tomori. En duo som verkligen skulle ha behövts i förra helgens match mot Sassuolo. Trots att den tillställningen spelades här på San Siro torskade de rödsvarta med galna 2-5. Det nederlaget kom efter en 0-4-förlust mot Lazio. Nio insläppta på två matcher gör att Piolis position som tränare för klubben har börjat ifrågasättas.

Milan är nu uppe i sex raka tävlingsmatcher utan seger och är i skriande behov av en framgång. Från mittfältet och framåt ser det ändå ganska bra ut. Tonali har en hög högstanivå och kan absolut mäta sig med Barella på Inters mittfält. Offensivt måste Rafael Leao kliva in från start nu och tillsammans med Giroud, Saelemaekers och den offensiva ytterbacken Hernández finns det hot i detta Milan.

Jag är dock inne på att det inte räcker denna gång. När lagen möttes i Supercupen i Saudiarabien i januari vann Inter med klara 3-0. En tillställning där båda gängen mer eller mindre spelade med sina bästa elvor. Jag tror att Inter drar det längsta strået igen och även fast ettan ser ut att streckas något för högt väljer jag att spika de blåsvarta i derbyt.

Missar matchen

Dalbert, Inter (knäskada)

Fikayo Tomori, Milan (lårskada)

Mike Maignan, Milan (vadskada)

Alessandro Florenzi, Milan (knäseneskada)

Zlatan Ibrahimovic, Milan (knäskada)

Osäker till spel

Marcelo Brozovic, Inter (vadskada)

Samir Handanovic, Inter (muskelskada)

Sergino Dest, Milan (muskelskada)

Ismaël Bennacer, Milan (muskelskada)

Överstreckningen! - 6. Barcelona - Sevilla

Ett hårt matchande Barcelona streckas högt (till Europatipset)

Barcelona gjorde en fin bortamatch mot svåra Real Betis och lyckades vinna med 2-1. Därmed håller de avståndet ner till Real Madrid. Dembélé är den enda skadan som Xavi behöver hantera och därmed finns det en bred trupp att välja spelare från. Mot Betis startade Lewandowski på topp med Raphinha och Gavi vid sidan av sig. Ansu Fati fick nöja sig med ett inhopp då och är en tänkbar startspelare.

Bakåt har Araújo och Christensen hittat ett bra partnerskap och de blåröda har bara släppt in ett mål på sina fem senaste tävlingsmatcher. Det är imponerande siffror och som det brukar heta kan anfall vinna matcher, men det är försvar som vinner mästerskap. Det mesta är således frid och fröjd hos hemmalaget som inte har förlorat en match sedan oktober. Det är dock något som tipparna verkligen har tagit notis av.

Ettan ser ut att hamna någonstans kring 85-90 procent och det är för mycket. Sevilla är trots allt ett lag som under Sampaolis ledning har börjat sin klättring uppåt i tabellen. 3-0 mot Elche var den tredje segern på de fyra senaste omgångarna och den marockanske VM-spelaren En-Nesyri visade klass med två fullträffar. Dessutom stod Acuna för en riktig kanon i den segern.

Navas skadade sig och finns inte med här, men Montiel är faktiskt ingen försvagning, snarare tvärtom. På mittfältet finns Gudelj, Fernando och Rakitic som har ett långt förflutet i Barcelona. Den trion får ett svårt uppdrag att hantera Pedri, Busquets och De Jong, men kvalité finns där också. Framåt är Lamela tillbaka från avstängning och där finns även spelare som Suso och Gómez att tillgå. Bakåt ser det lite tunnare ut.

Barcelona har vunnit fyra av de fem senaste inbördes mötena och nu är Sevilla sämre än på flera år. Samtidigt är gästerna på rätt väg och som jag redan har varit inne på börjar ettan stiga alldeles för mycket i graderna. När procenten sticker iväg över 80 procent måste garderingar övervägas och jag vill helst få med alla tecken på Camp Nou. Vi håller en extra tumme för en superskräll i Katalonien.

Missar matchen

Ousmane Dembélé, Barcelona (muskelskada)

Marko Dimitrovic, Sevilla (muskelskada)

Jesús Navas, Sevilla (knäseneskada)

Jesús Corona, Sevilla (knäskada)

Osäker till spel

Alex Telles, Sevilla (oklart)

Marcao, Sevilla (knäseneskada)

