"El Clásico - Barca förlänger sin positiva svit mot Real"

Onsdagens Europatips innehåller flera extremt stora favoriter. Någon av Celtic, Bayern München, Manchester United eller Manchester City behöver nog fällas för att det ska bli utdelning att tala om. Kupongen innehåller matcher från både den engelska och den franska Ligacupen, men en del ligamatcher har också letat sig in. Hetast av alla är såklart stormötet på Camp Nou, Barcelona mot Real Madrid. Det blir något att se fram emot. Som vanligt jobbar vi in 13 rätt tillsammans via andelsspelet. I söndags var det oerhört nära stora pengar.

El Clásico! - 1. Barcelona - Real Madrid

Barca rycker i toppen