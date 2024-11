"Elektrisk stämning - Liverpool vinner mot Real Madrid"

Liverpool är min bästa spik när onsdagens Europatips erbjuder 3,5 miljoner i jackpot! Slots gäng fortsätter att övertyga och mot ett hackigt Real Madrid tror jag att Anfield bär fram sina hjältar till tre poäng. Bologna och Middlesbrough är andra singlar som agerar bärande väggar under kvällen. Celtic och Dortmund är däremot lag som övervärderas av det svenska folket. Resten av dragen hittar ni i analysen!

Spiken! - 1. Liverpool - Real Madrid

Spiketta på ett elektriskt Anfield

Anfield har en förmåga att sluta upp när det vankas Champions League-fotboll framför elljusen och denna onsdag räknar jag med elektrisk stämning när Liverpool tar sig an Real Madrid. För drygt ett och ett halvt år sedan åkte Liverpool ur Champions League-åttondelen mot samma motståndare och vi minns alla vad som hände i CL-finalen mellan dessa lag våren 2022.

Revansch ligger således i luften och med tanke på hur Liverpool agerar just nu tror jag att hamnstaden lyser röd när domaren blåser för 90 minuter. Arne Slot har förädlat arvet från Jürgen Klopp och det är inte för inte som The Reds är tydliga favoriter till ligatiteln i Premier League. Helgens insats i 3-2-segern mot Southampton var kanske inte den bästa för säsongen, men värdarna hittar ständigt ett sätt att knipa tre poäng.

Salah kan avgöra matcher på egen hand och det vore nästan underligt om egyptiern inte erbjuds en kontraktsförlängning med hänsyn till nivån han håller just nu. Slots spelsätt är dessutom skräddarsytt för en lirare som Luis Díaz. Colombianen inledde på bänken mot Southampton men här räknar jag med att energiknippet tar plats i startelvan. Inte minst då han smällde in ett hattrick mot Leverkusen.

Den andra halvleken i 4-0-segern mot tyskarna var något i hästväg från Liverpool. Får Real Madrid smaka på samma mynt denna onsdag blir det åka av. Los Blancos gick i sin tur på pumpen – 1-3 mot Milan – senast det begav sig i Champions League. Prestationsmässigt sprakar det knappast om Carlo Ancelottis adepter och italienaren har dessutom ett tufft truppläge att förhålla sig till.

Militao, Carvajal och Tchouaméni är viktiga pjäser som saknas i defensiven medan Vinícius Júnior är otillgänglig längst fram. Utan brassen försvinner ett sylvasst hot som hade behövts för att maximera chanserna på Anfield. Mbappé och Bellingham i all ära, men här ser jag helt enkelt inte Real Madrid räcka till. I mitt tycke är Liverpool världens just nu bästa lag och till kanonprocent dubbar jag ettan som kupongens bästa spik. Etta!

Notabla avbräck

Alisson Becker, Liverpool (knäseneskada)

Diogo Jota, Liverpool (revbensskada)

Federico Chiesa, Liverpool (smäll)

Vinícius Júnior, Real Madrid (knäseneskada)

Eder Militao, Real Madrid (knäskada)

Dani Carvajal, Real Madrid (knäskada)

Aurélien Tchouaméni, Real Madrid (ankelskada)

David Alaba, Real Madrid (knäskada)

Osäker till spel

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (knäseneskada)

Kostas Tsimikas, Liverpool (smäll)

Rodrygo, Real Madrid (muskelskada)

Lucas Vázquez, Real Madrid (muskelskada)

Draget! - 2. Aston Villa - Juventus

The Villans studsar tillbaka på Villa Park

Aston Villa genomgår ett riktigt stålbad just nu. För en månad sedan tappades ledning till delad pott i den 96:e minuten mot Bournemouth och sedan dess har Unai Emerys gäng 0-1-4 på sina fem senaste i alla tävlingar. Med hänsyn till att The Villans överpresterade sina underliggande siffror under inledningen av säsongen låg en negativ svit på lut, men i lördagens möte med Crystal Palace (2-2) såg jag tillräckligt för att tro att ett trendbrott finns i korten mot Juventus.

Villa skapade över 3,0 xG – förvisso en straff, men ändå – mot Palace och vilken annan dag som helst hade värdarna haft en boost i ryggen till onsdagens uppgift i Champions League. Jag menar samtidigt att engelsmännen är bra nog för att diktera villkoren i rikets näst största stad. Framför allt då Juventus är en motståndare som kan passa de hemmahörande bra på flera olika sätt.

I helgens 0-0-match mot Milan tvingades Thiago Motta att spela utan en renodlad anfallare vilket verkligen påverkade Juves offensiv i negativ bemärkelse. Inget av lagen var nära att hitta nätet och när Vlahovic riskerar att missa även denna uppgift blir jag inte förvånad om “Den gamla damen” drabbas av samma problem på Villa Park. Yildiz, Conceicao och Koopmeiners är spelare som kan hota, men håller Villa trion i schack saknar Juventus en plan B.

Engelsmännens truppläge är inte heller optimalt då kuggarna Konsa och Onana dras med skador, men jag tycker att Emery har fler olika medel att röra sig med än Motta. Aston Villa kan välja att spela långt på Watkins som är en skicklig targetspelare och i andravågorna är bland annat McGinn och Rogers livsfarliga med sin fysik. Baileys en mot en-förmåga är ett annat hot medan Durán kan spela en huvudroll som inhoppare.

Jag spår en reaktion från The Villans sida och hoppas på en ansenlig insats från värdarna. Om så blir fallet ligger ettan nära till hands och när vänstertecknet ser ut att streckas inom förmånliga gränser ämnar jag att spika mig ur drabbningen på Villa Park. Juventus är inga duvungar men här saknas för mycket för att kunna stå upp på bästa sätt. Ettan lämnas på egna ben.

Notabla avbräck

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäseneskada)

Jacob Ramsey, Aston Villa (knäseneskada)

Paul Pogba, Juventus (avstängd)

Bremer, Juventus (knäskada)

Nicolás González, Juventus (lårskada)

Arkadiusz Milik, Juventus (knäskada)

Juan Cabal, Juventus (knäskada)

Osäker till spel

Amadou Onana, Aston Villa (fotskada)

Ezri Konsa, Aston Villa (höftskada)

Douglas Luiz, Juventus (muskelskada)

Weston McKennie, Juventus (muskelskada)

Dusan Vlahovic, Juventus (muskelskada)

Skrällen! - 4. Dinamo Zagreb - Dortmund

Dortmund är en favorit i fara

Jag har varit kritisk mot Dortmund under i stort sett hela säsongen och även om Nuri Sahins adepter blixtrar till titt som tätt finner jag ingen större anledning att backa tyskarna borta mot Dinamo Zagreb. Framför allt inte när det svenska folket går all in på att de gulsvarta bara städar av kroaterna utan problem. Hittills har Sahins gäng inte visat särskilt mycket i sitt spel som talar för att detta blir en promenad i parken.

Dortmund har släppt in 18 mål på sina tio ligamatcher och är väldigt känsliga för omställningar när de tappar bollen på offensiv planhalva. Schlotterbecks uppspelsfot är någon form av trygghet, men när övriga lirare i de bakre leden tvingas ta hand om distribueringen ser det långt ifrån lika säkert ut. Lyckas Dinamo Zagreb stänga ytorna för Schlotterbeck är mycket vunnet.

Gästerna kommer närmast från 4-0 mot Freiburg vilket jag tror lurar tipparna att kasta sig över tvåan. Då vill jag passa på att nämna att resultatet inte speglade matchbilden. Dortmund skapade inte ens 1,5 xG över 90 minuter och jag skulle bli förvånad om tyskarna visar samma mördande effektivitet i Zagreb. Adeyemi saknas på grund av skada och när även Guirassy är tveksam till spel är besökarnas offensiv försvagad.

På tal om avbräck kan Petkovic vara ett sådant för Dinamo Zagreb, men det finns med det sagt andra spelare som kan bidra i kroaternas offensiv. Då tänker jag främst på Marko Pjaca och Martin Baturina. Den förstnämnda spelade fram till två av målen i 4-1-segern mot Slovan Bratislava och Baturina är kanske en av kontinentens allra mest spännande talanger för tillfället.

Får Baturina komma rättvänd mot Dortmunds skakiga backlinje kan det rassla i nätet och som tidigare skrivits är jag inte beredd att backa BVB till vilken procent som helst. När tvåan målas upp över 70 procent är det onekligen dags att dra öronen åt sig i Kroatien. I min bok råder det garderingstvång på Maksimirstadion där jag är snabbt framme med heltäckningsmattan.

Notabla avbräck

Petar Sucic, Dinamo Zagreb (muskelskada)

Juan Córdoba, Dinamo Zagreb (smäll)

Karim Adeyemi, Dortmund (knäseneskada)

Niklas Süle, Dortmund (ankelskada)

Osäker till spel

Bruno Petkovic, Dinamo Zagreb (muskelskada)

Josip Micic, Dinamo Zagreb (vadskada)

Arijan Ademi, Dinamo Zagreb (smäll)

Ivan Nevistic, Dinamo Zagreb (ryggskada)

Serhou Guirassy, Dortmund (sjukdom)