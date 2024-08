"Elfsborg står inte utan chans i Kroatien - Rijeka är försvagat"

Starten på kontinentalspelets avgörande fortsätter under torsdagen när kvalet mot Europa League och Europa Conference League dominerar Europatipset. Ur svensk synvinkel blir Elfsborgs möte med Rijeka hyperintressant och jag ser även fram emot Panathinaikos mot Ajax. Min väg mot fullträffen tar ni del av i nedanstående analys!

Höjdaren! - 1. Rijeka - Elfsborg

Elfsborg står inte utan chans i Kroatien - till Europatipset

Det är en herrans massa år sedan Sverige stod med så bra chans att få så många klubblag i europeiska gruppspel som 2024. Malmö FF, Djurgården och Häcken har alla visat sig på styva linan i kontinentalspelet under sommaren och det råder ingen tvekan om att Elfsborg också faller in under samma kategori. Pafos från Cypern och Sheriff Tiraspol har båda fått smaka på vreden från Knalleland som från och med denna torsdag riktas mot Rijeka.

Kroaterna har deltagit i fyra Europa League-gruppspel där det senaste kom säsongen 2020/21, annars är värdarna kanske mest ihågkomna för att ha gått på pumpen mot Djurgården i Europa Conference League-kvalet säsongen 2022/23. Åtminstone ur svensk synvinkel. Den här säsongen hoppas Rijeka bryta trenden men jämfört med i fjol anser jag Zeljko Sopic mannar vara försvagade.

Förstaslipsen Labrovic har lämnat för Augsburg och den kreativa yttern Pjaca har dessutom försvunnit till Dinamo Zagreb. Nästa man på tur kan vara Marco Pasalic som bland annat kopplas ihop med en flytt till Wolverhampton. Jankovic och Fruk är två spelare som förväntas ta offensiven i hornen när Elfsborg kommer på besök, men lyckas boråsarna kväva ytorna för duon är mycket vunnet.

Oscar Hiljemark har ett perfekt truppläge att förhålla sig till och efter den snäva förlusten mot Djurgården visade Hiljemark och company prov på moral när de vann returmötet mot Sheriff Tiraspol med 2-0. Abdullai gav de gulsvarta ledningen redan i den första minuten och när Baidoo sedan spädde på till 2-0 i mitten av den andra halvleken var kombattanterna från Moldavien ett slaget lag.

Jag blev imponerad av hur Hiljemark skötte sina matchplaner i dubbelmötet och lyckas 32-åringen sätta huvudet på spiken även i Kroatien ser jag det inte som otänkbart att Elfsborg åker hem med delad pott inför returen. Fysiken i gästernas trupp är som gjord för Europaspel och även om Rijeka ska gälla som favoriter på egen mark vill jag hålla dörren på glänt för krysset. 1X räcker troligen för grön bock.

Osäker till spel

Marco Djuricin, Rijeka (hjärtproblem)

Skrällen! - 2. Molde - Cercle Brugge

Molde övervärderas - till Europatipset

Molde inledde starkt efter uppehållet med två raka segrar, men sedan dess har mycket gått emot Erling Moes manskap. Blott en seger på de fem senaste i alla tävlingar har rubbat självförtroendet och norrmännen störs inte sällan av skador på betydande spelare. Den kanske bästa av samtliga, Magnus Wolff Eikrem, håller sällan för 90 minuter och inför mötet med Cercle Brugge återfinns ett par tunga namn bland frågetecknen.

Eikrems radarpartner på topp, Gulbrandsen, saknas sedan ett tag tillbaka och vill det sig riktigt illa kan Molde även tvingas avvara Breivik, Haugen, Bakke och Berisha denna torsdagsafton. Det ger Moe få möjligheter att förändra matchbilden om originalplanen skulle gå i stöpet och även om Cercle Brugge inte imponerade mot Kilmarnock är detta en uppgift som jag tror kan passa belgarna som handen i handsken.

Oavsett vilket truppläge Molde har är det nämligen alltid full fart framåt som gäller. Är de tillresta inte på sin vakt kan det bli åka av på Aker Stadion, men värdföreningen får samtidigt se upp med eldkraften som finns i belgarnas offensiv. Somers och Augusto är lirare som kan såra Molde på flera olika sätt och det ska dessutom höjas ett stort varningens finger för fjolårets skytteligavinnare i Jupiler League.

Kévin Denkey smällde in 27 kassar i fjol och trots att anfallaren inlett mållöst den här säsongen – Togolesen brände bland annat en straff i returen mot Kilmarnock – är det en spelare som inte kräver särskilt många målchanser för att hitta nätet. Med hänsyn till hur ihåliga Molde såg ut i returmötet med Silkeborg (2-3) blir jag inte förvånad om Denkey lyckas med sin produktion denna afton.

En böljande och målrik tillställning ligger i korten i Möre og Romsdal fylke vilket gör att jag absolut inte vill gå utan den lågt streckade tvåan. Drygt tio procent på högertecknet är på tok för bra för att missa. Jag har med det sagt stor respekt för Molde på sin hemmabana och på de större systembyggena ska man inte skämmas för att strössla med tecken. Tillåter plånboken är hela spannet att föredra.

Notabla avbräck

Fredrik Gulbrandsen, Molde (muskelskada)

Nils De Wilde, Cercle Brugge (muskelskada)

Osäker till spel

Emil Breivik, Molde (ankelskada)

Kristoffer Haugen, Molde (ankelskada)

Johan Bakke, Molde (smäll)

Veton Berisha, Molde (muskelskada)

Malamine Efekele, Cercle Brugge (smäll)

Ibrahim Diakité, Cercle Brugge (muskelskada)

Spiken! - 4. Panathinaikos - Ajax

Ettan gillas i Grekland - till Europatipset

Det blåser upp till ett riktigt tungviktsmöte på Olympiastadion i Aten under torsdagen. Panathinaikos mot Ajax smäller högt ur väldigt många avseenden och det finns även intressanta svenska synvinklar på drabbningen. Benjamin Tahirovic ser inte ut att prioriteras särskilt högt av Francesco Farioli i Ajax, men Alexander Jeremejeff tycks däremot ha fått en nytändning i Panathinaikos.

Den gänglige anfallaren stod för ett av målen i 2-1-segern hemma mot Botev Plovdiv och bidrog därefter med en doppietta i returen i Bulgarien. 4-0-viktorian på främmande mark var ett styrkebesked från de grönklädda som är en aktad maktfaktor på hemmaplan i dessa sammanhang. Ajax är väl medvetna om detta men jag tror att holländarna kan få det tufft emot i Aten.

Jeremejeff kan åstadkomma mycket på egen hand och när han backas upp av klasspelare som Bakasetas, Djuricic och Mancini får Ajax svårt att hålla tätt i det egna straffområdet. Just försvarsspelet var ett signum för Farioli när han i fjol såg till att Nice släppte in minst antal mål i hela Ligue 1, men i en klubb som Ajax är det knappast defensiven som förväntas vara utslagsgivande.

Jättarna från Amsterdam hade större spelmässiga problem med Vojvodina än vad totalt 4-1 över 180 minuter berättar och det är uppenbart att de vitröda har en bra bit att vandra innan de är tillbaka på ansenlig nivå. Positivt är åtminstone att Rulli förväntas vara tillbaka mellan stolparna efter att ha spelat OS med Argentina, men startsträckan under en ny tränare kan vara lång även för en målvakt.

Panathinaikos har i sin tur frågetecken för kaptenen Schenkeveld, men i kraft av hemmaplan tror jag ändå att grekerna ska kunna stå för en respektabel prestation. I min bok är det knappa favoritskapet för Diego Alonsos manskap befogat och skulle ettan hålla sig omkring 40-45 procent när det närmar sig spelstopp är det en spik som lockar. Jag lämnar Panathinaikos allena.

Notabla avbräck

Gastón Ávila, Ajax (knäskada)

Owen Wijndal, Ajax (armskada)

Amourricho Van Axel-Dongen, Ajax (knäskada)

Osäker till spel

Bart Schenkeveld, Panathinaikos (sjukdom)

Tonny Vilhena, Panathinaikos (sjukdom)

