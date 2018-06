England får kämpa - möter lurig motståndare

Varningen - 1. Tunisien - England

Tunisien - en svår nöt att knäcka?

Under måndagskvällen kliver England in i turneringen. “The Three Lions” har misslyckats i otaliga VM-slutspel på raken men som brukligt är förväntningarna stora från fansen. Det är alltid något speciellt att följa det fotbollstokiga landet.

Gareth Southgate har tagit ut en ung trupp där det mesta kretsar kring Harry Kane. Tottenham-spelaren är inte bara lagets största stjärna utan har även fått ansvaret att bära kaptensbindeln. Noterbart är att ingen spelare i truppen någonsin vunnit en VM-match.

För motståndet under måndagen står Tunisien. “The Eagles of Carthage” stod för ett starkt kval och gick obesegrade genom sin grupp. Under våren har bland annat Costa Rica och Iran besegrats. Dessutom spelade nordafrikanerna 2-2 mot Portugal och pressade Spanien i genrepet.

Det är således långt ifrån någon slagpåse England ställs emot. Även om engelsmännen vann sin kvalgrupp i stor stil var det inte någon vidare imponerande offensiv. Detta lär inte rinna iväg och England kommer att få kämpa för segern. Tunisien skulle möjligen kunna gneta till sig ett målsnålt oavgjort resultat. Krysset rensar fint och plockas med i jakt på utdelning. X2!

Skrällen? - 3. Polen - Senegal

Senegal tar poäng i Moskva?

Grupp H är på förhand den mest ovissa av samtliga. Colombia går in som favoriter till gruppsegern och Polen tippas ta andraplatsen. Både Japan och Senegal är dock nationer som inte ska underskattas och de kommer kunna hota de två favoriterna i kampen om att ta sig vidare.

Framförallt Senegal har ett intressant lag med flera starka namn. Liverpools Sadio Mané får sägas tillhöra toppskiktet på sin position och bakom finns bland annat Napolis Kalidou Koulibaly på mittbacken och West Hams Cheikhou Kouyaté på mittfältet. Ett fysiskt lag som utan tvekan kommer att vålla bekymmer för motståndarna under VM.

Polen går in som favoriter i Moskva under tisdagen. De rödvita har dock inte imponerat nämnvärt inför VM. Det blev förvisso seger med 4-0 i genrepet men det var mot blåbärsnationen Litauen. Dessförinnan spelade polackerna 2-2 mot ett reservbetonat Chile och i mars blev det förlust på hemmaplan mot Nigeria.

Det mesta kretsar kring Robert Lewandowski i Adam Nawalkas lag. Det är den enda världsspelaren i truppen. Bakom honom är det Arkadiusz Milik, Jakub Blaszczykowski och Kamil Glik som är de största namnen. Även målvakterna Wojciech Szczesny och Lukasz Fabianski bör nämnas.

Det bör dock inte vara någon nämnvärt stor skillnad mellan dessa nationer och jag är långt ifrån säker på att Polen plockar en trepoängare. Senegal har ett lag för att överraska likt VM 2002 och här kan de definitivt inte räknas bort. Tvåan till 20 procent är ett fint rensartecken som jag plockar med på samtliga system. Helgardera tidigt!

Spiken - 6. Uruguay - Saudiarabien

Saudiarabien nollar igen!

Saudiarabien har gjort sig kända för mindre smickrande resultat. 2002 förlorade “De gröna falkarna” premiären mot Tyskland med hela 0-8 efter att Miroslav Klose stått för tre mål. Lika stor förlust blev det inte i den inledande omgången i detta mästerskap men 0-5 mot halvdana Ryssland var minst sagt ett pinsamt resultat.

Defensiven i den matchen var under all kritik. Det var total hönsgård i försvaret och Ryssland fick fina lägen så fort de vann boll på mittplan mot naiva spelare i det gröna laget. Utifrån de matcher som spelats hittills är Saudiarabien VM:s överlägset sämsta lag.

Under onsdagen ställs de mot stabila Uruguay i Rostov. De himmelsblå sydamerikanerna inledde mästerskapet med en spelmässigt halvdan insats men vann likväl med 1-0 mot Egypten. Atlético Madrid-spelaren José María Giménez blev stor matchhjälte när han knoppade in matchens enda mål i den 89:e minuten.

Även om Uruguay inte övertygade spelmässigt i den tillställningen är de alltid extremt svåra att tas med. Óscar Tabárez har ett av turneringens starkaste mittbackspar i form av Atlético-duon Diego Godin och nämnda Giménez. Bakåt är de därför otroligt svåra att göra mål på och framåt finns ständigt farliga Edinson Cavani och Luis Suárez. Den sistnämnda stod dock för en svag prestation mot Egypten och bör höja sig framöver om Uruguay ska kunna gå långt i turneringen.

Oavsett hur Suárez presterar ska Saudiarabien vara en munsbit för Uruguay. Arablandet har inte en spelare som platsar i “La Celestes” trupp och dessutom inte i närheten av samma organisation. Här blir det en klar seger för Uruguay. Trots stenhård streckning på ettan är en spik det enda alternativet!