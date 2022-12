England övervärderas - det ligger en skräll på lut

Två nya åttondelsfinaler från VM ska analyseras på detta Europatips och en europeisk stornation kommer ha en skrattmatch medan den andra får kämpa desto hårdare. Matcher från lägre divisioner i Spanien och Italien samt en cupfajt från Portugal tar oss sedan hela vägen i mål. Dags att sätta igång och glöm inte att köpa era andelar via länken här nedan.

Spiken! - 1. Frankrike - Polen

Frankrike tar sig enkelt vidare

Det är få lag som har tagit sig till slutspel i VM genom att prestera så dåligt som Polen har gjort. Att Sveriges banemän från playoff-finalen har tagit sig så här långt beror enbart på målvakten Szczesny som varit makalöst bra. Juventus keeper räddade straff mot både Saudiarabien och Argentina och då de tog sig vidare på målskillnad är det tveklöst det som varit den stora skillnaden mellan Polen och Mexiko.

Spelmässigt har det däremot sett torftigt ut i samtliga tre gruppspelsmatcher och storstjärnan Robert Lewandowski har fått få bollar att arbeta med. Ett mål står han på och det var efter en riktig försvarstavla i mötet med saudierna. När Polen ställdes mot Argentina senast var de helt utspelade och då borde de vitröda förlorat med större siffror än 0-2. Kamil Glik och de andra i det polska försvaret får svårt att hänga med nu också.

Frankrike torskade sin avslutande gruppspelsmatch mot ett vilt kämpande Tunisien, men det är inget som är värt att lägga någon större vikt vid. Deschamps valde då att rotera kraftigt i sin trupp och luftade reserverna. Värt att notera från den matchen var att Disasi fick spela högerback istället för Pavard. En ovan plats för honom och efteråt kom det fram att vare sig förbundskapten eller spelare varit nöjda med Pavards inställning under mästerskapet.

Nu kommer dock Koundé kliva in på den positionen medan lirare som Rabiot, Griezmann, Dembélé, Giroud och inte minst Mbappé startar framför. Den sistnämnde kommer troligen ställas mot Matty Cash ute på kanten och där kommer det bli åka av. Frankrike imponerade egentligen inte speciellt mycket när Danmark besegrades med 2-1, men de blåklädda visade en förmåga att trycka på gasen när det behövdes.

Det skiljer väldigt mycket i kvalité mellan dessa två lag och de enda två polska spelarna som hade kunnat ta plats i det franska landslaget är just Lewandowski och Szczesny. I övrigt ser det mediokert ut, speciellt när en spelare som Zielinski inte alls har kommit upp i nivå i Qatar. Detta blir kattens lek med råttan och Frankrike tar sig vidare hur enkelt som helst. Bortse från överstreckning och spika ettan.

Missar matchen

Lucas Hernández, Frankrike (knäskada)

Karim Benzema, Frankrike (lårskada)

Skrällchansen! - 2. England - Senegal

England övervärderas

Gareth Southgate har varit under press hemifrån för sitt sätt att leda det engelska landslaget på och visst borde han kunna få ut mer av sitt material. Mot Iran torskade faktiskt Lejonen xG knappt trots att de vann med 6-2. Då gjorde England sex mål på 1,57 i xG vilket verkligen får räknas som maxutdelning. Enligt samma statistik förlorade de vitklädda sedan mot USA.

Mot Wales roterade Southgate en hel del och de två yttrar som kom in, Rashford och Foden, visade verkligen att de vill vara kvar i startelvan. Tillsammans stod de för alla tre mål och Foden fixade dessutom frisparken som Rashford satte dit. Saka och Sterling kan få svårt att få tillbaka sina platser. I övrigt lär Southgate gå på gamla beprövade kort vilket innebär en backlinje med Shaw, Maguire, Stones och Walker. Inte den säkraste i mästerskapet.

Senegal behövde vinna sin sista gruppspelsmatch mot Ecuador för att ta sig vidare och det var precis vad Terangas Lejon gjorde. Efter Caicedos kvittering i den andra halvleken låg västafrikanerna pyrt till, men då klev den stora ledaren Kalidou Koulibaly fram och tryckte in segermålet efter en frispark. Efter Sadio Manés skada inför mästerskapet har mittbacken från Chelsea fått ta ett ännu större ansvar.

Nu ställs han mot flera av sina lagkamrater och det blir spännande att se vem som får bragging rights i omklädningsrummet framöver. Koulibaly kommer i vilket fall som helst starta i mittförsvaret tillsammans med RB Leipzigs Abdou Diallo. En fysiskt stark duo som ska kunna hantera mållösa Kane. På mittfältet saknas Evertons Idrissa Gueye på grund av avstängning, men Nampalys Mendy kan kliva in istället och det är en duktig ersättare.

Senegal förlorade sin premiär mot Nederländerna med 0-2, men höll då jämna steg med Oranje i 85 minuter. En match de lika gärna kunde ha vunnit. På topp finns spelare som Dia och Sarr som mycket väl kan ta sig förbi Maguire och hans lagkamrater. Detta känns betydligt öppnare än vad streckningen gör gällande och det ligger en skräll på lut. Jag väljer därför att plocka med alla tecken från start där högersidan ger bra betalt.

Missar matchen

Idrissa Gueye, Senegal (avstängd)

Storfavoriten! - 10. Genoa - Cittadella

Genoa streckas alldeles för hårt

Genoa lyckades som bekant inte hålla sig kvar i Serie A i fjol och har därför fått börja om i divisionen under. Där har de rödblåa visserligen startat helt okej, men målskyttet har inte riktigt fungerat. 16 fullträffar totalt är det elva lag som överträffar efter 16 omgångar. Veteranen Massimo Coda, som vräkt in 42 ligamål för Lecce under de två senaste säsongerna, har stått för sex av dessa och är väldigt viktig för detta Genoa.

Varken han, Puscas, Gudmundsson eller någon av de andra offensiva pjäserna hittade dock nätet i förra omgången mot Perugia som slutade med en 0-1-förlust. Det var fjärde raka omgången utan seger för hemmalaget som dessutom har tre raka kryss på det egna gräset i ligaspelet. Med spelare som Strootman och Ilsanker till förfogande på mittfältet ska såklart Genoa hållas högt i denna serie, men här blir de alldeles för betrodda av tipparna.

Cittadella har varit svåra att besegra under hösten och har tagit poäng i tio av 14 omgångar. Sju av dessa matcher har slutat med delad pott och det gör att laget befinner sig en bit ifrån playoff-platserna. Det finns dock bara en förlust noterad på de sju senaste omgångarna i Serie B och närmast kommer Cittadella från en ganska bra prestation mot Cosenza, även om matchen slutade 1-1.

Målet gjordes av Mirko Antonucci och det var andra matchen i rad som han nätade. Totalt har det blivit fyra mål i ligaspelet för 23-åringen denna höst. Viktigt att han fortsätter att leverera när den tilltänkta målskytten Mamadou Tounkara inte har hittat rätt en enda gång hittills under säsongen. Giacomo Beretta är en annan anfallare som det går att kräva mycket mer av.

Genoa ska såklart hållas som favoriter mot de flesta lag i denna serie hemma i Genua, men nu har streckningen spårat ut. Jag hade kunnat köpa en etta i trakterna av 60 procent, men nu verkar det som att den hamnar runt 20 procentenheter högre än så. Då måste det garderas och på mitt andelssystem kommer jag garanterat plocka med alla tecken och hålla tummarna för en skräll så knogarna vitnar.

Missar matchen

Marko Pajac, Genoa (knäskada)

Osäker till spel

Petar Brlek, Genoa (muskelskada)

Carlos Embalo, Cittadella (sjuk)

Raúl Asencio, Cittadella (oklart)

Gian Filippo Felicioli, Cittadella (oklart)

Enrico Baldini, Cittadella (knäskada)