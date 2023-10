England vinner prestigemötet - mot EM

EM-kvalet och det sydamerikanska VM-kvalet står för så gott som all underhållning på tisdagens Europatips. Geniknölarna är gnuggade och när det finns 2,5 miljoner i jackpot skjuter motivationen i taket. Tre vänskapsmatcher gör oss dessutom sällskap där bland annat Frankrike och Tyskland ska synas. Häng med på en andel!

Höjdaren! - 1. England - Italien

Ettan gillas på Wembley (till Europatipset)

När Italien bara fick med sig 1-1 från mötet med Nordmakedonien i september blev Luciano Spalletti snabbt ifrågasatt som förbundskapten. Lyckligtvis för italienarnas del spelade England 1-1 mot Ukraina vilket gav Gli Azzurri gynnsamma förutsättningar att åtminstone ordna andraplatsen bakom engelsmännen. The Three Lions parkerar in på 13 poäng medan Italien står noterade för tio.

För Italiens del gäller det att försöka hålla Ukraina bakom sig. De gulklädda har lika många poäng som Spallettis mannar och i den sista omgången möts Ukraina och Italien. Det kan mycket väl bli en direkt avgörande fight om vilka som gör England sällskap till Tyskland nästa sommar. Jag tror nämligen att Southgates kompani säkrar gruppsegern denna tisdag.

England vann som bekant det vändande mötet med 2-1 och då inbördes möten rankas högst i EM-kvalet har Southgate och company en stor psykologisk fördel inför tisdagens äventyr. En annan fördel är engelsmännens truppläge. Bland spelarna som av olika anledningar inte finns med i den italienska truppen märks bland annat Verratti, Tonali, Chiesa, Pellegrini och Immobile.

Barella, Frattesi och Berardi är lirare som såra England vid en bra dag, men spelare för spelare håller jag de vitklädda högre. Bellingham, Kane, Rice och Walker gavs ingen speltid alls i träningsmatchen mot Australien (1-0) och från bänken introducerades bland annat Rashford, Foden och Trippier. Både bredden och spetsen är makalös i Southgates trupp och jag ger England god chans att kväva Italien på Wembley.

Det finns såklart en risk att rädslan att förlora blir större än viljan att vinna, men i kraft av hemmaplan och ett bättre lag har jag svårt att se förbi engelsmännen. Italien är inget lag att leka med men när personalstyrkan inte är den bästa hos gästerna tror jag inte att de räcker till. Håller sig ettan under 60 procent när det närmar sig spelstopp är det en högst trolig spik på andelssystemet.





Spiken! - 3. Serbien - Montenegro

Upp till bevis för Serbien (till Europatipset)

Bortsett från Ungern och Serbien håller EM-kvalets Grupp G ingen vidare nivå. Åtminstone inte på det berömda pappret. Det har dock inte hindrat Dragan Stojkovic och dennes Serbien från att ställa till det. Rejält. Den delade äran borta mot Bulgarien (1-1) och de dubbla förlusterna mot Ungern har sett till att serbernas andraplats i gruppen hänger på en skör tråd. Montenegro skuggar bara två poäng bakom i tabellen och gästerna har dessutom en match färre spelad.

Det blir således ett ruskigt hett Balkanderby i Belgrad denna tisdag. Serbien vann det vändande mötet med 2-0, men trots att tisdagens värdgäng hade det mesta av bollinnehavet kom de inte till särskilt många högkaratiga målchanser. Förutsättningarna var dessutom helt annorlunda jämfört med vad som väntar denna afton. Vlahovic stod för båda målen i den vändande akten, men anfallaren finns som bekant inte med i denna samling.

Det gör inte heller Jovic vilket innebär att Serbien är oerhört beroende av att Mitrovic har en bra dag längst fram. Med handen på hjärtat såg 29-åringen inget vidare ut senast mot Ungern och jag ställer mig även frågande till hur serberna hanterar den minst sagt dalande formkurvan. Att bara skaka av sig de senaste prestationerna och gå ut och slå Montenegro är inget som görs på beställning.

Som självständig nation har gästerna aldrig deltagit i ett stort mästerskap, men när vittring finns på EM i Tyskland kommer Radulovic mannar att sälja sig dyrt på Stadion Rajko Mitic. Savic, Jankovic och Jovetic är en stabil och rutinerad centrallinje och den sistnämnda har numera fått välkommet sällskap längst fram. Krstovic gör braksuccé i Lecce där anfallaren stått för fyra mål i Serie A.

Lyckas Montenegro ligga rätt i sina positioner och vara vassa i omställningarna kan firma Jovetic/Krstovic fira stora triumfer mot serbernas inte helt övertygande backlinje. Jag förväntar mig en låst matchbild där små marginaler kommer att fälla avgörandet och över 80 procent på ettan är kraftigt överdrivet. En poäng är inte fy skam för Montenegro, men jag stänger inte dörren för att det blir fler än så. Alla tecken och skrälljobb är rätt väg att gå i derbyt.

Notabla avbräck

Igor Vujacic, Montenegro (avstängd)

Helgarderingen! - 12. Uruguay - Brasilien

Inget lämnas åt slumpen i Montevideo (till Europatipset)

Ibland går saker och ting inte som man tänkt sig. Varken för mig eller Brasilien. Jag ägnade inte en tanke åt att gardera brassarna mot Venezuela där jag, ordagrant, påstod att Fernando Diniz och company själva skulle bestämma hur stora siffrorna skulle bli. Inte särskilt stora, skulle det visa sig. Brasilien stod för ett lågvattenmärke till insats och det var inte orättvist att Bello tryckte in Venezuelas kvittering i den 85:e minuten. Ridån var total.

Skämskudden var enorm – Venezuela förlorade samtliga bortamatcher i föregående VM-kval – och onödigt stor press finns på Diniz och övrigas axlar inför trippen till Montevideo. Jag tror fortfarande att 49-åringen kan locka fram det allra bästa ur Selecao, men tisdagsnattens uppgift är verkligen inget att leka med. Framför allt inte när rutinerade pjäser som Danilo och Casemiro är osäkra till spel.

Duon tvingades utgå mot Venezuela och även om det finns väldigt skickliga ersättare i truppen skulle det vara en hård smäll om ingen av nämnda herrar kommer till spel. Bortsett från Alisson och Ederson är Marquinhos den enda defensivt inriktade spelaren som har över 10 landskamper på sitt cv. Just rutinen är en faktor som jag tror kan bli avgörande i en på förhand tight uppgift.

Det finns gott om både rutin och spets i brassarnas främre led där Neymar går i bräschen, men här finns en uppenbar risk att Brasilien blir straffade via omställningar. Marcelo Bielsa-ledda lag springer till benen kroknar och i bland annat Valverde och Núnez finns fart som gästerna kan få svårt att stoppa. I andra riktningen är Araújo världens kanske bästa försvarare i en mot en-situationer.

Kan han styra upp defensiven samtidigt som Núnez och Valverde kommer loss i offensiven ser jag inte varför Uruguay inte ska störa brassarna likt Venezuela gjorde. Även om de gulgröna har mördande inbördes statistik i modern nutid vill jag inte kasta mig över tvåan när den målas upp runt 55 procent. Jag vänder mig istället mot helgarderingen och hoppas att Uruguay kan knipa hela kakan.

Osäker till spel

Casemiro, Brasilien (ankelskada)

Danilo, Brasilien (muskelskada)

