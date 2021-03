"Englands 14 år långa svit förlängs"

Höjdaren! - 1. England - Polen England visar klassen England har fått en smakstart på kvalet med två komfortabla segrar mot San Marino och Albanien. Mot de förstnämnda vilade Southgate flera viktiga pjäser medan han mot Albanien spelade något som kan liknas vid en förstaelva. Harry Kane tog plats på topp och satte dit sitt första mål i den vita landslagsdressen på 16 månader. Oerhört viktigt för England även om Calvert-Lewin och Ollie Watkins är spännande alternativ på topp är det Kane som ska leda landet till framgång. Bredvid sig hade Kane Mount och Sterling med Foden, Phillips och Rice strax bakom. Stabila Premier League-spelare hela bunten. Backlinjen ser väldigt solid ut med Maguire och Stones som mittbackspar samt Shaw och Walker på kanterna. Fyra spelare som alla gjort det bra i sina klubblag mot slutet. Där finns både styrka och snabbhet. I Jordan Pickfords frånvaro är det Burnleys Nick Pope som fått chansen mellan stolparna och han har alltså hållit två raka nollor. Polen står på fyra poäng efter två omgångar då premiären mot Ungern var en otroligt svängig historia. Polen hämtade då in 0-2 till 2-2 innan Willi Orban satte dit 3-2 för ungrarna. Robert Lewandowski dök sedan upp med fem minuter kvar och frälste polackerna. Lewandowski har varit världens bästa spelare det senaste året och har bland annat nätat galna 35 gånger på 26 omgångar i Bundesliga. I söndags blev det två nya mål för “Lewa” när Andorra enkelt besegrades med 3-0. Han fick dock en smäll på knät och tvingas nu lämna landslagssamlingen innan matchen mot England. Det är givetvis ett otroligt tungt tapp för gästerna. Visst är Piatek och Milik hyfsade anfallare som kan serveras av Zielinski, men det är långt ifrån samma klass som Lewandowski bidrar med. England har inte förlorat en enda hemmamatch i kvalsammanhang sedan Kroatien var här och vann med 3-2 för 14 år sedan. En mäktig svit som Southgates lejon tänker hålla vid liv. Spelare för spelare är det också klasskillnad mellan lagen. Speciellt då det dessutom brutit ut corona i Polens landslag, något som ser ut att hålla bland annat Klich och Krychowiak borta från spel. Med dessa förutsättningar är det svårt att se något annat än en klar hemmaseger. Ettan lämnas ensam. Missar matchen Robert Lewandowski, Polen (knäskada)

Mateusz Klich, Polen (corona)

Lukasz Skorupski, Polen (corona)

Grzegorz Krychowiak, Polen (corona)

Kamil Piatkowski, Polen (corona)

Sverige-gruppen! - 3. Spanien - Kosovo Spanien ser inte bra ut Spanien har verkligen inte imponerat i början av VM-kvalet. Först blev det bara 1-1 hemma mot Grekland och i söndags var spanjorerna ytterst nära att tappa poäng igen mot ett vilt kämpande Georgien. La Furia Roja kunde till sist ta en trea efter att Dani Olmo satt dit 2-1 på övertid. Ett skott som Georgiens målvakt borde ha räddat. Där hade Luis Enrique och hans mannar en hel del tur. Problemet har varit tydligt, Spanien saknar förmågan att spela förbi ett lågt stående försvar. På sina två kvalmatcher hittills har de rödklädda bara noterats för fem skott på mål och alltså gjort tre strutar på dessa skott. Det är bra utdelning det. Det blir mest ett slags handbollsspel där Spanien rullar runt och runt utan att penetrera försvarsblocket. Värdarna skriker efter en striker av världsklass, något Morata inte är. Kosovo har bara spelat en match i kvalet och det var mot Sverige. Där blev det som bekant stryk med 0-3 och det är siffror laget från Balkan ska vara nöjda med. Blågult skapade mängder av chanser i den tillställningen. Nu är åtminstone Ibrahim Dresevic, med förflutet i Elfsborg, tillbaka från sin avstängning och tar troligen plats som mittback bredvid Torinos Vojvoda. En klar förbättring för gästerna. Framåt skapade ändå Kosovo ganska många chanser mot Sverige, åtminstone i den första halvleken. Vedat Muriqi är en riktig buffel som skapar ytor åt sina medspelare. Med kvicka lirare som Rashica, Zeneli och Celina runt omkring sig är det inte mycket som behövs för att skapa en målchans. En långboll, en nickskarv och så kan läget uppstå. Spanien är såklart enorma favoriter, både i denna match och i gruppen i stort. Spelet de visat upp hittills skrämmer dock ingen motståndare. Kosovo blev hårt ansatta av de inhemska journalisterna efter sin insats mot Sverige där förbundskaptenen bland annat fick frågor om han skulle avgå. Detta efter en enda match i kvalet. Vi lär få se ett ordentligt motiverat Kosovo nu som inte viker ner sig frivilligt och då vill jag inte räkna bort dem här. När ettan ligger kring 90 procent väljer jag att plocka med alla tecken och försöka jobba in megaskrällen! Missar matchen Bernard Berisha, Kosovo (avstängd)

Grannlandet! - 6. Österrike - Danmark Danmark kopplar greppet i Grupp F Danmark hade en riktig skrattmatch i helgen när Moldavien stod för motståndet. Vårt rödvita grannland vann med galna 8-0! Allra roligast var det att se den unga danska generationen som verkligen tog för sig. Kasper Dolberg (23) stod för två mål, Andreas Skov Olsen (21) noterades för två assist medan Mikkel Damsgaard (20) var bäst av alla med två baljor och två framspelningar. De har gjort det svårt för förbundskapten Hjulmand att ta ut sin elva mot Österrike för ingen av den trion startade i 2-0-segern mot Israel då vi fick se ett mer ordinarie Danmark. Höjbjerg och Delaney bildade då ett hårt arbetande centralt mittfält med Braithwaite, Eriksen och Poulsen framför sig. FCK:s 22-åriga anfallare Jonas Older Wind inledde på topp och satte också dit ett av målen. Vilken trupp danskarna har till sitt förfogande! Österrike inledde med att spela 2-2 mot Skottland och hade sedan också vissa problem med att bryta ner Färöarna. Alpnationen kunde dock vända 0-1 till seger med 3-1 i söndags. Inför samlingen var en farhåga att den väldige Arnautovic skulle saknas, men Österrike har istället en ny kelgris på topp. 23-årige Sasa Kalajdzic har gjort stor succé med sitt Stuttgart under säsongen och har dunkat in tre av Österrikes fem mål i kvalet. I övrigt kretsar mycket kring Marcel Sabitzer och David Alaba. Två spelare av yppersta världsklass. De är givna från start här. Det enda frågetecknet är egentligen vem som ska ersätta Grillitsch på det centrala mittfältet. Hoffenheim-mittfältaren är avstängd efter gula kort i båda matcherna. Troligen blir det Xaver Schlager, arbetshästen från Wolfsburg, som ställer upp bredvid Alaba. Vilka dueller det kommer bli mellan den duon och firma Höjbjerg/Delaney. Troligen är det Danmark och Österrike som kommer göra upp om de två första platserna i Grupp F och således är det oerhört viktiga poäng på spel i Wien. Det är också två landslag som visat bra form en längre period. Jag håller dock Danmarks trupp högre än Österrike, det finns helt enkelt några fler matchvinnare hos besökarna. Stannar högertecknet kring 40 procent provar jag att lämna tvåan ensam. Missar matchen Florian Grillitsch, Österrike (avstängd)