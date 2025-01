"Envägstrafik i rivalmöte - Uniteds mardröm fortsätter"

The North West Derby och Derby della Capitale tar båda plats på söndagens Europatips. Mer än så behövs egentligen inte. Eller vad sägs om den franska Supercupfinalen? Eller Panathinaikos mot PAOK? Veckans sista dag är fullspäckad med höjdpunkter som jag går igenom i analysen!

Höjdaren! - 1. Liverpool - Manchester United

Envägstrafik i The North West Derby

Jag vet inte hur stora problem det kan finnas på en serieledares himmel, men inför mötet med West Ham hade Liverpool släppt in elva mål på sina sex senaste ligamatcher. Då svarade Arne Slot och company upp genom att köra över West Ham med 5-0. Segern var kanske den mest överlägsna jag har sett i Premier League den här säsongen och det är bara att applådera vad Slots kompani pysslar med i det engelska finrummet.

Ingenting ska tas ifrån Jürgen Klopp, men den höga lägstanivå som Liverpool har visat upp den här säsongen var de aldrig nära under tyskens ledning. The Reds har dessutom blivit mycket bättre på att kontrollera sina matcher, något som lett till att rehabstugan inte är lika välfylld som för många andra lag vid den här tiden på året. Bara Gomez är bekräftat borta från spel inför The North West Derby mot Manchester United.

Konaté och Bradley sägs vara tillbaka i träning, men jag skulle bli förvånad om någon ur duon kommer till spel på Anfield. Istället väntas Quansah ta plats bredvid Van Dijk i backlinjen vilket får ses som en liten försvagning. Med det sagt råder inget tu tal att Liverpools kraftiga favoritskap är befogat. Inte minst då United hittat in i en negativ spiral mot slutet.

Fyra raka förluster i alla tävlingar, varav tre raka utan att lyckas göra mål i Premier League, är nedslående läsning för Rúben Amorim som prickade helt fel i matchplanen mot Newcastle. Manchester United hade 0-2 i brakan redan efter 20 minuter. Efter en halvtimme genomfördes Uniteds första byte när Zirkzee fick lämna planen till förmån för Mainoo. Mot ett lag av Liverpools kaliber har Amorim inte råd med samma misstag.

Jag förväntar mig att gästerna startar med tre man på mittfältet för att ge backlinjen det skydd den behöver, men jag är samtidigt ytterst tveksam till att The Red Devils orkar stå emot trycket över 90 minuter. Liverpool har flera olika vägar till mål och Slot är dessutom vansinnigt skicklig på att vrida matchbilden till sitt lags favör. Jag spår envägstrafik i rivalmötet och spikar ettan trots halvdan procent.

Notabla avbräck

Joe Gomez, Liverpool (knäseneskada)

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Mason Mount, Manchester United (muskelskada)

Osäker till spel

Ibrahima Konaté, Liverpool (knäskada)

Conor Bradley, Liverpool (knäseneskada)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (muskelskada)

Spiken! - 2. Fulham - Ipswich

Ipswich kommer ner på jorden

Sedan Boxing Day har båda dessa lagen lagt Chelsea på rygg i Premier League. Fulhams viktoria mot rivalen var kanske den mest imponerande när The Cottagers vände 0-1 till 2-1 på Stamford Bridge, en seger som betydde sex raka utan förlust för Marco Silva och dennes adepter. Av bara farten klarade de vitsvarta även 2-2 i den senaste Premier League-matchen mot Bournemouth.

Bara en förlust i ligaspelet sedan slutet på oktober är starka papper för Fulham som i min bok är tillräckligt bra för att kunna utmana om Europaplatserna. De underliggande siffrorna stärker detta och trots att viktige Berge är ett frågetecken mot Ipswich tror jag att Silvas gäng klarar av att ta kommandot framför sin publik. Ipswich triumf mot Chelsea stod också ut på sätt och vis, men det måste också påpekas att resultatet inte motsvarade matchbilden.

Chelsea hade stora problem att hålla Liam Delap i schack, men i övrigt skapade The Blues flest och bäst målchanser. En annan dag hade Ipswich fortfarande stått segerlösa hemma på Portman Road och jag stänger inte dörren för att den retroaktiva smällen kommer på Craven Cottage. Det är snarare en dörr som hålls vidöppen. The Tractor Boys har snittat nästan två baklängesmål per bortamatch och slår underifrån i huvudstaden.

Kieran McKennas taktiska fingerfärdighet kan absolut se till att Ipswich hittar nätet, men jag är övertygad om att Fulham kommer att göra fler mål. Jiménez, Wilson, Iwobi och Smith Rowe besitter fler – och framför allt vassare – spetsegenskaper än arsenalen på andra sidan och faktum är att Fulham bara har förlorat två hemmamatcher, två missvisande sådana mot Aston Villa och Wolves, under hela säsongen.

Så länge Fulham orkar upp i ansenlig nivå håller jag värdarna två snäpp högre än Ipswich och föras till protokollet bör dessutom att de förstnämnda gynnas av en dags längre vila. Det är en tung faktor när matcherna duggar tätt och min förhoppning är att Ipswich seger mot Chelsea ser till att tipparna streckar gästerna flitigt. Då tar jag tillfället i akt och spikar Fulham till rimlig procent.

Notabla avbräck

Kenny Tete, Fulham (knäskada)

Reiss Nelson, Fulham (knäseneskada)

Axel Tuanzebe, Ipswich (knäseneskada)

George Hirst, Ipswich (knäskada)

Chiedozie Ogbene, Ipswich (hälskada)

Osäker till spel

Harrison Reed, Fulham (knäskada)

Sander Berge, Fulham (ankelskada)

Massimo Luongo, Ipswich (sjukdom)

Derbyt! - 4. Roma - Lazio

Ställningstagande i Derby della Capitale

Nyårsafton i all ära, men under söndagen smäller det på riktigt när Roma och Lazio strålar samman i Derby della Capitale. Hela 15 poäng skiljer huvudstadslagen åt i tabellen, men när klockorna stannar på Stadio Olimpico kastas alla statistiska förutsättningar ut genom dörren. Lazio har knäppt mig på näsan flera gånger under säsongen där Marco Baronis gäng visat sig vara bättre än vad som sades i min spåkula.

Lazio har uppenbarligen vad som krävs för att kriga om Champions League-platserna, bara fyra lag är bättre sett till Expected Points, men den senaste tiden måste det påpekas att prestationsnivån tagit en dipp. 0-6-smällen mot Inter var startskottet på en sämre period som lett till blott en seger på de tre senaste ligamatcherna. Det var en krampaktig sådan när Lecce lades på rygg med 2-1 trots numerärt överläge i hälften av matchen.

Därefter spelade “Örnarna” 1-1 mot Atalanta, men det var ett resultat som verkligen smickrade Baroni och company. Atalanta skapade nästan 3,0 xG på Olimpico och lyckas Lazio inte stänga igen de bakre leden inför söndagens tungviktsmöte får de det hett om öronen. Framför allt när både Noslin och Pedro är ytterst tveksamma till spel på grund av skador.

Roma har ett bättre truppläge där bara Cristante saknas och efter 0-2 mot Como har Ranieri med adepter börjat se allt bättre ut. 4-1 i cupen mot Sampdoria har följts upp av 5-0(!) mot Parma samt 1-1 borta mot Milan. Dybala har stått för tre mål och en assist i sina två senaste ligamatcher och jag skulle knappast bli förvånad om argentinaren spelar en huvudroll även i Derby della Capitale.

Roma vann det senaste derbyt i april med 1-0 och jag kan definitivt se ett liknande utfall framför mig denna söndag. Giallorossi visar gryende storform och när Lazios formkurva pekar åt andra hållet lockas jag av att spika mig ur kupongens kanske allra hetaste tillställning. Stannar ettan under 40 procent när det närmar sig spelstopp håller jag mig i västerled. Roma singlas!

Notabla avbräck

Bryan Cristante, Roma (ankelskada)

Matias Vecino, Lazio (lårskada)

Osäker till spel

Tijjani Noslin, Lazio (ankelskada)

Patric, Lazio (smäll)

Manuel Lazzari, Lazio (knäseneskada)

Pedro, Lazio (knäseneskada)