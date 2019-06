Ett föryngrat Italien imponerar stort

Fortsatt mycket landskamper på veckans inledande tips. Hela nio stycken matcher från EM-kvalet ska analyseras där stora favoriter hittas i bland annat Italien och Ryssland. Dam-VM går in på sin andra gruppspelsomgång och tre fajter plockas med därifrån. Avslutningsvis tittar vi till Division 2 Östra Götaland där Nosaby kliver in som favoriter i ett Skånederby. Dags igen att jobba in 13.