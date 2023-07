Experten: "Djurgården får problem mot Mjällby"

Spiken! - 1. Hammarby - Norrköping

Bajen studsar tillbaka (till Europatipset)

Inte många trodde på Hammarby inför mötet med Twente. Sett till det offensiva spelet hade Bajen inte heller mycket att komma med, men den väldigt gedigna försvarsinsatsen ska inte förringas. Martí Cifuentes lotsade sina adepter till en defensiv som jag inte sett skymten av många gånger tidigare och bara 0-1 i nacken innebär att dubbelmötet lever inför returen.

En annan mindre rolig grej som inträffade i Enschede var händelserna på läktaren. Jag är inne på att ilskan över det inträffade kan ge effekt på Hammarbys insats mot Norrköping. Framför allt även på nästa veckas retur mot holländarna. Hemma på Tele2 Arena sluter publiken alltid upp bakom Bajen och här får Peking problem.

Christoffer Nyman saknas i de främre leden och utan honom finns ingen ersättare som kan suga fast bollarna på offensiv planhalva. Kontringsspelet på framför allt Victor Lind blir istället av yppersta vikt, men kan Bajen minimera antalet onödiga bolltapp anser jag att det är de grönvitas fight att förlora.

Boudahs frånvaro och Kurtulus eventuella dito till trots är värdarnas truppläge i min bok bättre än Norrköpings. Besara är alltid att lita på som chansskapare och med exekutorer som Djukanovic och Erabi får gästerna från Östergötland se upp. Degerfors var inte oävna på Platinumcars Arena och det går inte att komma ifrån det faktum att svårighetsgraden på motståndet jackas upp rejält i huvudstaden.

Med tanke på tabelläget blir jag inte förvånad om tipparna ser till att ettan håller sig inom vettiga gränser. Skulle det hända är jag väldigt intresserad av att spika Hammarby. De grönvita är med handen på hjärtat det bättre laget och chockad blir jag inte om dessa aktörer står på samma antal poäng när söndagens drabbning når vägs ände. Spiketta!

Notabla avbräck

Noah Åstrand John, Hammarby (avstängd)

Abdelrahman Boudah, Hammarby (fotskada)

Christoffer Nyman, Norrköping (avstängd)

Jesper Ceesay, Norrköping (okänt)

Osäker till spel

Edvin Kurtulus, Hammarby (huvudskada)

Draget! - 2. Mjällby - Djurgården

DIF får problem på Strandvallen (till Europatipset)

Djurgården inledde torsdagens kontinentalspel på bästa sätt när Jesper Löfgren gav Blåränderna ledningen mot Luzern. Folkfesten mynnade sedan ut i ett rejält antiklimax när schweizarna både kom ikapp och förbi. 1-2 i brakan var verkligen inte vad Kim och Tolle och deras adepter hade tänkt ha med sig till returen i alplandet.

Undermålig var inte insatsen men i vanlig ordning hade Djurgården svårt att förvalta målchanserna som skapades. Att döma ut Gurbanli efter kort tid hos de hemmahörande ska såklart undvikas, men det går inte att komma ifrån det faktum att stockholmarna verkligen behöver en anfallare som levererar när lägena väl dyker upp.

Jag tror nämligen inte att besökarna kommer att bli bortskämda med målchanser när de tar sig till Listerlandet för att mäta svärd med Mjällby. Sölvesborgarnas defensiv är alltid svår att forcera på den vackra gräsmattan och Anders Torstensson med adepter kan inte be om ett mer lämpligt tillfälle att ställas mot de regerande silvermedaljörerna från fjolåret.

Slitna ben är en faktor att ta i beaktande hos Blåränderna samtidigt som avstängningarna på Radetinac och Schüller ställer till med organisatoriska problem. Den förstnämnda har varit en viktig del i Djurgårdens starka resultat den senaste tiden medan jag anser att Schüller är DIF:s kanske viktigaste spelare alla kategorier.

Mjällby får i sin tur klara sig utan avstängda Eile samt skadade duon Nwankwo/Johansson. Kricak kan dock fylla luckan efter den förstnämnda och i offensiv riktning har David Löfquist vaknat till liv. Den rutinerade klasspelaren vet var målet är beläget och med förstärkningen av Bergström återfås den välbehövliga tyngden i anfallsspelet. Jag ser det inte som otänkbart att Bergström sänker sina gamla adepter. 1X lockar mest - avslag på tvåan.

Notabla avbräck

Noah Eile, Mjällby (avstängd)

Alexander Johansson, Mjällby (knäskada)

Silas Nwankwo, Mjällby (knäskada)

Haris Radetinac, Djurgården (avstängd)

Rasmus Schüller, Djurgården (avstängd)

Trendbrottet! - 3. IFK Göteborg - Kalmar

Det är dags för Blåvitt! (till Europatipset)

Kalmar var ytterligare ett av de svenska lagen som var i farten i veckans direkt misslyckade kontinentalspel. Att Häckens 0-0 mot Klaksvík skulle visa sig bli det bästa resultatet för svensklagen var knappast något som förutspåddes på förhand. Kalmar lyckades med konstycket att göra en Djurgården, nämligen att ta ledningen med 1-0 för att sedan tappa densamma till 1-2.

Pyunik åkte således hem med ett drömresultat till returen och jag ställer mig ytterst tveksam till att smålänningarna vänder på steken i Jerevan. Henrik Jensens gäng har under i stort sett hela säsongen överpresterat sin underliggande statistik och när gästerna har svårt att skapa målchanser tror jag att det är dags IFK Göteborg att vända på sin hemska trend.

Att ett lag som Blåvitt står noterade för blott en seger på 16 försök är helt oförklarligt uselt och lägger värdarna inte på ett kol hägrar spel i Superettan nästa säsong. Det har dock funnits spelmässiga ljusglimtar i vissa av Änglarnas insatser och under söndagen kan Askou och company inte be om lämpligare förutsättningar att ställas mot just Kalmar.

Snart skiner Poseidon kommer att dåna över hela västkusten och kan Blåvitt hämta kraft från publiken tycker jag att det luktar säsongens andra trepoängare lång väg denna söndag. Santos, Berg, Norlin och Mucolli är spelare som ska se till att det händer i offensiven och när Kalmar saknar Friedrich ska kvartetten kunna hitta rätt.

Jag känner mig bekväm i tron att Blåvitt står för en ansenlig insats och så länge förväntningarna infrias streckas ettan inom rimliga gränser för att spikas. Kalmars resande har varit sisådär och här tror jag att smålänningarna går på ytterligare en nit innan det är dags för returen mot Pyunik. Ettan singlas!

Notabla avbräck

Anders Trondsen, IFK Göteborg (muskelskada)

Suleiman Abdullahi, IFK Göteborg (muskelskada)

Emil Salomonsson, IFK Göteborg (nyckelbensskada)

Ricardo Friedrich, Kalmar (avstängd)

Osäker till spel

Hussein Carneil, IFK Göteborg (okänt)

Carl Gustafsson, Kalmar (okänt)

