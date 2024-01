Experten: "Helgens höjdare - Arsenal slår ut Liverpool"

Att tänka på

West Ham såg inget vidare ut mot Brighton (0-0) och jag gillar inte The Hammers förutsättningar mot Bristol City heller. Gardera i hopp om en knall.

Bolton går starkt i League One och ska inte skojas bort mot ett Luton som inte trivs som bäst i spelförande kostym. X2 är tecken i min smak.

Jag missar inte gärna ettan i match 5 där ett målglatt Peterborough tar emot Leeds.

Lazio har frågetecken för både Immobile och Alberto borta mot Udinese.

Bägge de grekiska matcherna spelas inför tomma läktare.

Match 13 är ett baskiskt derby i Copa del Rey. Jag höjer ett varningens finger för Eibar.

Övriga spikförslag

Wrexham - Trots sin egenskap av nykomlingar har Wrexham verkligen tagit för sig i League Two. Poplaget från Wales befinner sig bara två poäng från serieledning och jag tror inte att gästerna hade gjort bort sig i League One heller. Där återfinns Shrewsbury som står på andra sidan i söndagens FA-cupmatch. The Shrews har det betydligt tyngre i tredjeligan där de tillsammans med bottenduon Cheltenham/Fleetwood förlorat flest antal matcher (14) av samtliga lag. En ihålig defensiv är akilleshälen som jag tror att Wrexham kan utnyttja. Gästerna har spets i Mullin, Fletcher och McClean som är en trio Shrewsbury får se upp med. Jag gillar tvåan och spikar upp till 50 procent.

Juventus - Jag blindspikade Juventus på fredagens Topptips där “Den gamla damen” slaktade Salernitana med 6-1 i Coppa Italia. Under söndagen går returen av stapeln i Salerno där aktörerna går i klinch i Serie A. Även om Juve får klara sig utan Locatelli tror jag att Allegris gäng upprepar bedriften från bara ett par dagar sedan. Salernitana är förmodligen ligans sämsta lag och när nyckelspelaren Dia går skadad har värdarna nästan ingenting att komma med i offensiv riktning. Juventus blir hårt streckade men jag anser att det är befogat. Spiktvåa.

Avstängningar på tipset

Illan Meslier (Leeds)

Nicoló Fagioli (Juventus)

Paul Pogba (Juventus)

Manuel Locatelli (Juventus)