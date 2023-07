Experten: "Jag räknar med Blåvitt i El Västico"

Flera heta matcher från Allsvenskan inleder söndagens Europatips. El Västico samt Hammarby - Kalmar är fighter som jag kommer att följa under lupp innan Superettan och Eliteserien tar över stafettpinnen. I det norska finrummet försöker jag fälla ett par drakar innan Veikkausliiga tar oss i mål. Med lite flyt ska det gå att karva ur gedigen utdelning på denna kupong. Häng med på en andel!

Derbyt! - 1. Elfsborg - IFK Göteborg

Jag räknar med Blåvitt i El Västico (till Topptipset)

För ett par veckor sedan rekade jag Elfsborg som vinnare av Allsvenskan och efter de två omgångarna sedan uppehållet har jag inte vacklat i tron. Jimmy Thelins mannar känns som ett färdigt lag och är det någon gång boråsarna ska upprepa bedriften från 2012 är det nu. Blott en förlust på 14 omgångar är väldigt stabila siffror och det är bara att konstatera att Thelin träffat helt rätt i de bakre leden.

Valdimarsson blir inte kvar på Borås Arena i många säsonger till och framför sig har den isländska burväktaren seriens kanske mest atletiska mittlås i form av Holmén och Lagerbielke. Trions fysiska förmåga tillåter värdarna att göra det de trivs allra bäst med i merparten av matcherna. Nämligen att pressa motståndarna högt. Helst så nära offensivt straffområde som möjligt.

Qasem kliver inte sällan fram som spjutspetsen i Elfsborgs press och ynglingens förmåga att locka in motståndarna i vanskliga ytor påminner inte så lite om en viss Martin Ödegaard i Arsenal. Qasem är heller inte sen med att ta sig in i boxen när boråsarna väl vunnit bollen och jag anser att det bara är en tidsfråga innan det lossnar för honom i poängprotokollet. Något för Allsvenskan Fantasy-vurmare att hålla ett öga på.

Okkels är en annan lirare som visar glödhet form just nu, men desto mer oroande är att Römer lämnar värdarna om drygt två veckor. Dansken är navet i Jimmy Thelins lagbygge och utan honom finns risk att lägstanivån sjunker om inte nyförvärvet Thomassen går in och levererar direkt. När IFK Göteborg står på andra sidan kommer Elfsborg troligen att få ta tag i taktpinnen, något de inte är lika trygga med som tidigare nämnda presspel. Lyckas Blåvitt ta sig in bakom värdarnas backlinje finns ytor att utnyttja och jag vill inte räkna bort gästerna helt och hållet.

Särskilt inte när ettan nosar på över 80 procent. Änglarnas prestation i jumbofinalen mot Varberg (1-2) var allt annat än vacker, men här bör Askous manskap kunna trivas med den spelmässiga tillvaron. Jag skriver givetvis under på att Elfsborg ska gälla som favoriter, men jag är inte beredd att köpa ettan till vilken procent som helst. Argument finns för högersidan (X2) och jag gör gärna plats för samtliga tecken i hopp om en knall.

Notabla avbräck

Emil Salomonsson, IFK Göteborg (axelskada)

Sebastian Ohlsson, IFK Göteborg (fotskada)

Hussein Carneil, IFK Göteborg (okänt)

Osäker till spel

Suleiman Abdullahi, IFK Göteborg (okänt)

Fortsättningen! - 2. Hammarby - Kalmar

Kalmars mörka trend håller i sig (till Topptipset)

Kalmar gick på uppehåll med tio inspelade poäng på vårens avslutande fyra matcher. Henrik Jensen kunde således slappa med fläsksvål istället för bakläxa i hängmattan, men sett till dansken och dennes mannars underliggande statistik hade Kalmar marginalerna på sin sida. Faktiskt en otroligt stor portion marginaler. Enligt Expected Points – förväntat antal inspelade poäng – borde gästerna snarare befinna sig på den nedre halvan än i närheten av toppstriden.

Bara Värnamo och Varberg kom under våren upp i ett sämre xG-värde än KFF som behöver se över den offensiva strukturen om de ämnar att stanna kvar på den övre halvan. Det finns absolut positiva tendenser i smålänningarnas spel, men innan dessa sitter över en längre period blir jag inte förvånad om poängtappen fortsätter att komma. Efter uppehållet har vinden nämligen vänt.

1-1 mot Mjällby var en poäng som Kalmar ska vara tacksamma över och i förra omgången noterades Jensen och company för säsongens hittills största förlust. 0-4 i baken mot Elfsborg sved även om det ska sägas att Friedrichs utvisning gjorde uppförsbacken omöjlig. Brassen, som jag anser vara gästernas viktigaste spelare, är således avstängd när resan går till huvudstaden och det kommer tveklöst att påverka KFF negativt.

Det vore att fara med osanning om jag påstod att Hammarby rosade marknaden i våras, men efter 2-1-triumfen mot Sirius har Cifuentes och övriga välbehövlig medvind i ryggen. Erabi stod för ett av målen och tillsammans med alltid nyttiga Besara kan anfallaren ställa till med problem även för Kalmar. Det finns dessutom gott om sparkapital i bland andra Djukanovic och Madjed.

Bajen kan mer än vad de hittills har visat upp och med hänsyn till dessa lags inledande trender efter uppehållet lutar jag starkt åt vänster på Tele2 Arena. Publiken sluter alltid upp bakom de grönvita och skulle Hammarby tidigt spräcka dödläget finns alla möjligheter att behålla Kalmar i en lurig rävsax. Stannar ettan i trakter omkring 55 procent är det en spik som faller mig i smaken.

Notabla avbräck

Abdelrahman Boudah, Hammarby (muskelskada)

Ricardo Friedrich, Kalmar (avstängd)

Carl Gustafsson, Kalmar (huvudskada)

Osäker till spel

Loret Sadiku, Hammarby (muskelskada)

August Mikkelsen, Hammarby (okänt)

Spiken! - 3. Mjällby - Norrköping

Mjällby är solida på Strandvallen (till Topptipset)

Mjällby har inte mycket till övers för Malmö FF och 2-1-segern på Eleda Stadion var, är och förblir säsongens tveklöst största höjdpunkt. Anders Torstensson lät sina adepter tålmodigt vänta ut MFF:s attacker varpå de gulsvartas omställningsspel samt fasta situationer ställde till med alla möjliga sorters problem för mesta mästarna. Fenger och Löfquist var en nagel i ljusblå ögon så länge de orkade och jag är framför allt imponerad över den sistnämndas renässans.

Efter uppehållet står “Löken” noterad för 1+2 och jag blir inte förvånad om det fortsätter att rassla in personliga poäng framöver. För att krydda offensiven ytterligare har Mjällby hämtat tillbaka Jacob Bergström från Djurgården. Anfallarens kraft och inte oävna djupledsspel är guld värt för MAIF sedan Alexander Johansson tvingats till rehab på grund av en knäskada.

I matchen mot MFF visade Mjällby dessutom prov på hur extremt farliga de är vid fasta situationer. Mot ett relativt kortvuxet Norrköping finns god chans att förvalta såväl hörnor som inkast och frisparkar på bästa sätt. Inte minst då Marco Lund fattas gästerna efter sitt röda kort mot Halmstad. 1-2 mot hallänningarna var ytterligare en tung smäll för Peking som är segerlösa i sina sex senaste matcher.

Glen Riddersholm har i viss mån styrt upp gästernas defensiv, men i matchbilder där östgötarna förväntats vara spelförande kan jag räkna på en hand hur många gånger de imponerat. Utan Sigurdsson har Nyman sett väldigt ensam ut på topp och lyckas Mjällby minimera ytorna för Khazeni och Lind ser jag inte Norrköping med någon tydlig plan B på Strandvallen.

Gräs är inte gästernas kopp kaffe och när Mjällby dessutom är erkänt starka framför den egna publiken lockas jag av vänstersidan. Håller sig ettan i trakter runt 45 procent är det en högaktuell spik och på denna analys kommer jag att lämna vänstertecknet allena. På andelssystemet är det inte omöjligt att krysset smygs med om plånboken tillåter.

Notabla avbräck

Herman Johansson, Mjällby (avstängd)

Alexander Johansson, Mjällby (knäskada)

Silas Nwankwo, Mjällby (knäskada)

Marco Lund, Norrköping (avstängd)

Osäker till spel

Jesper Ceesay, Norrköping (okänt)

