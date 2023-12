Experten säger sitt: "Så slutar dödens grupp"

Att tänka på

Onsdagens Europatips är den sista omgången av Europamästaren.

Efter fem omgångar är Atlético Madrid obesegrade i Champions League.

Feyenoord har säkrat tredjeplatsen i Grupp E.

Shakhtar Donetsk har stundtals imponerat i Champions League. Onsdagens möte med Porto blir en direkt avgörande kamp om andraplatsen. Jag helgarderar.

70 procent på Cardiff smakar inte bra oavsett vilket motstånd som står på andra sidan. Jag ger Birmingham godkänd poängchans i Wales.

Match 13 är ett returmöte från FA-cupen.

Övriga spikförslag

Coventry - Coventry tog sin tredje seger på de fyra senaste när de i fredags slog tillbaka Birmingham med 2-0. Mark Robins är en tränare jag håller skyhögt i The Championship och trots att dennes material är sämre den här säsongen blir jag inte förvånad om The Sky Blues bråkar om playoff-platserna när våren står i antågande. Skicklige O’Hare stod för en doppietta mot Birmingham och är tillsammans med Wright en potentiell matchvinnare mot Southampton. The Saints har en högre lägstanivå än Coventry, men det extremt sena tappet – kvitteringen föll i den 96:e minuten – mot Watford (1-1) tror jag kan påverka gästernas självförtroende denna onsdag. Coventrys fördel av längre vila gillas skarpt liksom spelvärdet till vänster. Ettan är en häftig rövarspik.

Middlesbrough - Jag gav fullt förtroende till Michael Carrick och dennes Middlesbrough mot Ipswich. Det gick inte som planerat. Boro föll med 0-2 efter en intetsägande insats, men under onsdagen är firma Jones/Dijksteel tillbaka efter sina avstängningar. Det bör ge de rödvita en boost. Framför allt när gästande Hull dras med flera tunga avstängningar. Delap och Seri fattas för “Tigrarna” och jag har inte blivit imponerad av besökarnas prestationer på resande tass. Marginalerna har varit med de orangesvarta på främmande mark, men här tror jag att Roseniors gäng stöter på sina övermän. Trots Boros långa skadelista spikar jag ettan till godkänd procent.

Avstängningar på tipset

Emre Can (Dortmund)

Ousmane Dembélé (PSG)

Sandro Tonali (Newcastle)

Nicoló Rovella (Lazio)

Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp)

Arbnor Muja (Royal Antwerp)

Matt Crooks (Middlesbrough)

Jean Michaël Seri (Hull)

Liam Delap (Hull)