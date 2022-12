Experten: "Sporting kan få en jobbig eftermiddag"

Spiken! - 1. Bayern München - Barcelona

Barcelona visar klassen igen

Det ska mycket till om det inte är dessa två lag som tar sig vidare från Grupp D. Barcelona står på nio poäng och 16-1 i målskillnad efter tre gruppspelsmatcher. I helgen ställdes de blåröda mot luriga Real Sociedad i ligaspelet, men ändå valde tränare Jonatan Giráldez att rotera friskt i sin elva. Det slutade med en 2-1-seger efter att inhopparen Lucy Bronze satt dit segermålet i den 89:e minuten.

Den engelska kantspringaren kommer starta nu och på andra sidan hittas Fridolina Rolfö som gör det mycket bra på vänsterbacken i detta Barca. Irene Paredes kommer dessutom kliva in i mittförsvaret bredvid Mapi León. I övrigt kommer vi få se spelare som Walsh, Bonmati, Geyse och Pina. Den sistnämnde är en 21-årig egen talang som stod för ett rasande vackert mål senast Barcelona ställdes mot Bayern München.

Tyskarna torskade den matchen med 0-3 i Katalonien och står därmed på sex inspelade poäng. Det kunde ha varit ännu värre för när Bayern tidigare under hösten ställdes mot Benfica låg de under med 0-2 och lyckades vända till 3-2 efter två mål under matchens sista tio minuter. Då brände dessutom det portugisiska storlaget en straff mot slutet av matchen. Ett lag som Barcelona för övrigt krossade med 9-0 tidigare under säsongen.

Värdarna har ändå ett starkt lag på pappret och visst ska de ses med vettig chans att ta sig en bit i denna turnering. Lea Schüller, Lina Magull, Linda Dallmann och Klara Bühl är alla viktiga kuggar i det starka tyska landslaget. På mittfältet finns dessutom skickliga engelska landslagsspelaren Georgia Stanway. De rödklädda får dock klara sig utan kuggar som Hanna Glas, Giulia Gwinn och Jovana Damnjanovic som alla är skadade.

På tysk mark ska Bayern kunna stå upp lite bättre än när lagen möttes senast, men jag tror ändå de får svårt att hålla hela vägen. Barcelona spelar en fantastisk fotboll med fokus på teknik och passningsspel. Bayern är mer direkta i sitt spel och här kommer de troligen ha ganska lite boll och försöka såra Barca i omställningsspelet. Det räcker inte. Gästerna är klassen bättre och tar fjärde raka segern i Champions League.

Missar matchen

Hanna Glas, Bayern München (knäskada)

Giulia Gwinn, Bayern München (oklart)

Jovana Damnjovanovic, Bayern München (oklart)

Alexia Putellas, Barcelona (knäskada)

Svenskmötet! - 2. Arsenal - Juventus

Skadedrabbat Arsenal kan få problem

Arsenal leder Grupp C i Champions League efter tre spelade omgångar med sju inspelade poäng. Där hittas bland annat en galen 5-1-seger över storlaget Lyon på bortaplan. Det säger en hel del om vilken potential som finns hos svenske tränaren Jonas Eidevalls gäng. Tyvärr för The Gunners har hösten präglats av skador och det är en stor anledning till att de har tappat förstaplatsen i ligan.

Viktiga pjäser som Kim Little, Beth Mead och Lina Hurtig saknades senast mot Everton och de två förstnämnda, som är två av lagets allra bästa spelare, kan inte delta här heller. Möjligen kan Hurtig finnas med på bänken. I helgens ligamatch mot The Toffees fanns däremot försvararna Rafaella och Leah Williamson med på bänken efter en lång skadefrånvaro där den sistnämnde till och med gjorde ett inhopp. Det ger de rödvita en rejäl boost.

Offensivt handlar det mesta hos Arsenal om Miedema och Blackstenius i Meads frånvaro och det var också den förstnämnde som stod för målet i 1-1-matchen borta mot Juventus för ett par veckor sedan. Det italienska storlaget från Turin har sedan dess besegrat Inter med 2-0 i Serie A efter mål av Bonansea och Caruso medan Girelli och Beerensteyn stod för framspelningarna.

Det är en sylvass offensiv kvartett och Beerensteyn satte dit Juventus mål i hemmamötet med Arsenal. En match som rent spelmässigt var helt jämn och som kunde ha gått åt vilket håll som helst. Linda Sembrant hoppade in mot Inter när Martina Rosucci skadade sig i den första halvleken. Hon var inte det enda svenska inslaget då doldisen Evelina Duljan satt på bänken. Amanda Nildén saknades däremot på grund av en skada och missar denna tillställning också.

Det är ett tungt avbräck för de svartvita då Nildén blev utsedd till månadens spelare i den italienska ligan i oktober. Italiensk damfotboll är på frammarsch och när lagen möttes i Turin visade Juve ingen överdriven respekt för det mer namnkunniga motståndet. Jag tror att gästerna kan stå upp bra även på Emirates, där Arsenal spelar sin Champions League-matcher, och garderar därför utgångsettan omgående. På andelssystemet lär även tvåan slinka med.

Missar matchen

Beth Mead, Arsenal (knäskada)

Kim Little, Arsenal (knäskada)

Teyah Goldie, Arsenal (knäskada)

Amanda Nildén, Juventus (fotskada)

Osäker till spel

Lina Hurtig, Arsenal (oklart)

Martina Rosucci, Juventus (oklart)

Överstreckningen! - 8. Rio Ave - Sporting

Starkt Sporting streckas lite väl hårt

Den portugisiska Ligacupen är i full gång och som bekant spelas turneringen först med ett gruppspel. Där inledde storlaget Sporting från huvudstaden Lissabon med att pulverisera andradivisionsgänget Farense med hela 6-0 på hemmaplan. Paulinho, Pedro Goncalves och Marcus Edwards hade lekstuga då och även Trincao såg ut att trivas. Det är en minst sagt stark offensiv kvartett.

Sebastián Coates, Manuel Ugarte och Hidemasa Morita saknades alla då på grund av VM-spel. De två förstnämnda bör dock vara tillbaka då deras Uruguay fick respass redan i gruppspelet, men däremot lär väl knappast den nyttige japanen Morita, som spelade 105 minuter mot Kroatien i måndags, finnas tillgänglig. 17-årige Dario Essugo, som fick chansen från start mot Farense, är då en tänkbar startspelare centralt.

Rio Ave inledde denna tävling med att besegra Marítimo med 1-0 på Madeira. Rio spelade då större delen av matchen med en man mer, men det dröjde ändå till den 90:e minuten innan försvararen Santos satte dit matchens enda mål. Segern var lagets fjärde på de fem senaste i alla tävlingar och formen är fin för laget från Vila do Conde. På hemmagräs kommer de ge Sporting en match.

Precis som mot Marítimo satsar troligen värdarna på en fembackslinje där målskytten Santos får sällskap av Patrick William i mitten. Pantalon startade mot Marítimo och gjorde det bra, men är Josué Sá skadefri bör han kliva in där istället. Längre fram i banan finns alternativ som Leonardo Ruíz, Abdul-Aziz Yakubu och Emmanuel Boateng som har prövat lyckan i både Levante och i den kinesiska ligan.

Rio Ave torskade klart mot Sporting när lagen möttes i ligan i augusti, men annars har de stått upp bra mot klubben från Lissabon på senare år. De sex senaste inbördes mötena har faktiskt slutat med två segrar vardera och lika många kryss. Det är inte alltid lagen tar denna tävling på fullaste allvar och kommer inte Sporting in med fullt fokus kan de få en jobbig eftermiddag. Jag streckar från höger, men här ska helst alla tecken plockas med.

Missar matchen

Joca, Rio Ave (oklart)

Neto, Sporting (knäskada)

Osäker till spel

Hidemasa Morita, Sporting (VM-spel)

Jeremiah St. Juste, Sporting (oklart)

Chico Lamba, Sporting (oklart)