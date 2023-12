Expertens spik: "Revanschlusten är stor hos Liverpool"

Spiken! - 1. Liverpool - West Ham

Liverpool spottar upp sig - till Europatipset

Trots stort spelmässigt övertag lyckades Liverpool aldrig få hål på Manchester United i söndagens North West Derby. Jag skriver under på att Klopps gäng förtjänade att vinna matchen, men rivalmötet blev också ett slags exempel på att det kan bli vanskligt att stirra sig blind på xG-siffror. Liverpool radade nämligen upp flera halvdana målchanser som gav ett högt totalt xG-värde. De riktigt stora chanserna uteblev dock.

Varken Salah, Núnez eller Díaz hade en särskilt produktiv afton vilket bland annat var till min stora förtret som hade FPL-bindeln på egyptiern. Hur som haver lär revanschlustan vara stor hos The Reds som under onsdagen tar sig an West Ham i Ligacupen. Det vankas kvartsfinal på Anfield där jag är övertygad om att Klopp vill se en reaktion inför helgens kommande tungviktsmöte med Arsenal.

Tidigare nämnda herrar är tillsammans med Alexander-Arnold kvartetten som ska göra det mot David Moyes kompani. Liverpool har vunnit åtta av de nio senaste inbördes mötena med West Ham och så länge onsdagens prestation är ansenlig har jag svårt att se The Hammers bryta trenden i hamnstaden. Londonlaget kommer närmast från 3-0 mot Wolverhampton, men i vanlig ordning hade gästerna magisk utdelning på det som skapades.

Moyes är absolut ett tränarnamn som ska benämnas med respekt, men min bestämda tro är att West Ham hade krigat om Europaplatser i Premier League med en skickligare bas vid rodret. Lyckas Liverpool stänga ytorna för omställningar för herrar som Bowen, Kudus och Paquetá tror jag att de rödklädda kan kväva The Hammers i sitt eget straffområde.

Även om oddset har smugit upp på ettan sedan det släpptes förväntar jag mig att värdföreningen kontrollerar detta från början till slut. I grund och botten råder det inget tu tal om att Liverpool är det bättre laget. Stannar ettan runt 70 procent är det en spik som faller mig i smaken. Händer inget oväntat när startelvorna släpps är det troligt att Liverpool står ensamma på andelssystemet.

Notabla avbräck

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Andrew Robertson, Liverpool (axelskada)

Thiago, Liverpool (höftskada)

Stefan Bajcetic, Liverpool (vadskada)

Diogo Jota, Liverpool (muskelskada)

Osäker till spel

Ryan Gravenberch, Liverpool (knäseneskada)

Alexis Mac Allister, Liverpool (knäskada)

Michail Antonio, West Ham (knäskada)

Skrällen! - 4. Inter - Bologna

Bologna räknas tidigt i Milano - till Europatipset

Napoli, Milan, Juventus, Roma, Atalanta och Inter är alla stora drakar som fortfarande finns kvar i Coppa Italia. När turneringen går in i åttondelsfinaler denna vecka är storlagen mer eller mindre klara favoriter att ta sig vidare. Den största utmanaren anser jag att Inter får handskas med i modehuvudstaden. Bland många mindre klubbar på uppgång i Europa är Bologna ett lag värt att följa.

Med små medel har de rödblå från Emilia-Romagna skött transfermarknaden med bravur under flera säsonger. Lewis Ferguson har stärkt sina aktier efter flytten från Aberdeen och i mittlåset ser Calafiori ut som ett spännande ämne för framtiden. Duon får samtidigt finna sig i att stå i skuggan av Zirkzee. Den väldige anfallaren kan uppehålla en backlinje på egen hand.

Bologna kommer närmast från meriterande 2-0 mot Roma och totalt tio poäng på de fyra senaste i Serie A ger råg i ryggen inför onsdagens tuffa uppgift. Inter är ett lag som klingar betydligt högre än Mottas kompani, men faktum är att Bologna har 2-1-1 på de fyra senaste inbördes mötena. Höstens 2-2 på San Siro var ett styrkebesked som jag tror kan upprepas denna afton.

Inter kommer i sin tur från en skön 2-0-seger borta mot Lazio. Supergiftiga duon Martínez/Thuram sköt “Örnarna” i sank, men sett till matchbilden ska Nerazzurri vara väldigt nöjda som lämnade den eviga staden med samtliga poäng. Över 90 minuter var Lazio väl så bra som Inter och jag tyckte att det blev uppenbart att de blåsvarta matchats tufft under hösten/vintern.

Förvånad skulle jag således inte bli om det ligger en motreaktion i korten under onsdagen. Bologna besitter tillräckligt med kapacitet för att kunna störa de hemmahörande som heller inte övertygade i förra veckans 0-0 mot Real Sociedad. När tipparna trots detta väljer att måla upp Inter runt 75 procent är det dags att dra öronen åt sig. Jag täcker upp hela vägen från start i hopp om en knall.

Notabla avbräck

Juan Cuadrado, Inter (hälskada)

Denzel Dumfries, Inter (muskelskada)

Stefan de Vrij, Inter (muskelskada)

Alexis Sánchez, Inter (muskelskada)

Riccardo Orsolini, Bologna (muskelskada)

Adama Soumaoro, Bologna (knäskada)

Jesper Karlsson, Bologna (knäskada)

Draget! - 10. Nice - Lens

Nice övervärderas mot Lens - till Europatipset

Bortsett från de mest namnstarka klubbarna i Frankrike är det två av Ligue 1:s mest intressanta herrskap som drabbar på Allianz Riviera under onsdagen. Nice har tillsammans med sin nye tränare, Francesco Farioli, skapat stora rubriker under säsongens gång medan Franck Haise är inne på sin femte säsong som bas för gästande Lens. Under fransmannens ledning har de rödgula tagit kliv för varje år som gått.

Fjolårets andraplats var kronan på verket och även om flera tunga spelare lämnade för andra uppgifter i somras tycker jag att Lens imponerar även i år. 2-1-segern hemma mot Arsenal var ett kvitto på att Lens kan mäta sig även med på pappret bättre motståndare på kontinenten. Sedan viktorian mot engelsmännen har det blåst medvind för Les Sang et Or som förra veckan bärgade Europa League-slutspel efter 2-1 mot Sevilla.

Framgången följdes upp av 2-0 hemma mot Reims vilket skvallrar om toppform inför mötet med tabelltvåan. Nämnas bör att Lens dras med avbräck som Ganso, Gradit och Machado, men trion väger trots allt någorlunda lätt jämfört med frånvarolistan för de hemmahörande. Nice får nämligen klara sig utan Ndayishimiye, Atal, Todibo samt Thuram. Kvartetten är i vanliga fall tokgivna namn i Fariolis startelva.

Grabbarna från rivieran fick en kalasstart på säsongen men har mattats av mot slutet. Blott två segrar – knappa sådana mot Toulouse och Reims – finns på kontot sedan strax innan mitten på oktober. Med en dalande formkurva samt tidigare nämnda avbräck är jag långt ifrån övertygad att de rödsvarta orkar komma upp i ansenlig nivå mot Lens. Åtminstone inte lika övertygad som det svenska folket tycks vara.

Lens trivs som fisken i vattnet mot spelförande lag och det är just en sådan uppgift som stundar under onsdagen. Gästernas energiska presspel kan få vilket motstånd som helst att skaka i knäskålarna. När ettan streckas upp runt 60 procent är jag därför tidig med handbromsen i ett bastant grepp. Allt spelvärde finns till höger i en kamp där jag ger Haises gäng god chans till minst en pinne. X2 spelas.

Notabla avbräck

Youssouf Ndayishimiye, Nice (avstängd)

Youcef Atal, Nice (avstängd)

Jean-Clair Todibo, Nice (avstängd)

Khéphren Thuram, Nice (knäskada)

Sofiane Diop, Nice (tåskada)

Kevin Danso, Lens (avstängd)

Jonathan Gradit, Lens (avstängd)

Nampalys Mendy, Lens (lårskada)

Deiver Machado, Lens (ljumskskada)

Jimmy Cabot, Lens (knäskada)

Osäker till spel

Badredine Bouanani, Nice (okänt)