Expertens stora drag - 2,5 miljoner i jackpot

Veckans första Europatips faller först under fredagen. Två Serie A-matcher sparkar igång kupongen – som innehåller 2,5 miljoner i jackpot – innan The Championship tar över stafettpinnen. Jag har stakat ut ett par spännande drag i jakten på storkovan och via nedanstående länk är ni med på resan. Nu åker vi!

Favoriten! - 1. Genoa - Inter

Inter streckas hårt - till Europatipset

Fram till strax innan julafton hade Inter stått för en mer eller mindre fläckfri säsong. Fem dagar innan dopparedan stötte Nerazzurri på Bologna i åttondelsfinalen av Coppa Italia där både Simone Inzaghi och Thiago Motta ställde reservbetonade startelvor på benen. Egentligen var det inget större fel på Inters insats, snarare tvärtom, men bollen ville helt enkelt inte in.

Trots att de blåsvarta vann xG med drygt 3,1 - 0,5 åkte de ut i förlängning sedan Zirkzee hoppat in och frälst sitt Bologna med två framspelningar. För Inters del innebar det en missad titel men å andra sidan slipper Inzaghis gäng kriga på flera olika fronter under våren. Snabbt som attan skakade Inter av sig nederlaget när de lätt och ledigt städade av Lecce med 2-0 på lillejulafton.

Spännande mittbacken Bisseck stod för ett av målen och tillsammans med Acerbi samt Bastoni såg 23-åringen ut som säkerheten själv i de bakre leden. Inters försvarsspel tillhör de allra bästa på hela planeten. Bara sju insläppta mål på 17 ligamatcher är enastående siffror och jag tror även att den ramstarka organisationen kommer att ligga till grund för ytterligare ett starkt Champions League-slutspel.

Det skulle heller inte förvåna om gästerna lyckas göra det väldigt svårt för Genoa att hitta nätet. Resan till Marassi görs dock utan firma Cuadrado/Dimarco samtidigt som frågetecken finns för Dumfries och Lautaro Martínez. Skulle den sistnämnda vara borta från spel vill jag vara väldigt försiktig med att kasta mig över tvåan. Särskilt när den springer upp över 65 procent.

Genoa har tagit lejonparten av sina poäng framför den egna publiken och är det någonstans ett lag av Inters kaliber ska såras är det definitivt på Luigi Ferraris. Retegui och Messias är frågetecken, men i den vassa islänningen Gudmundsson finns ett hot som Inter får se upp med. Inzaghis manskap är i grunden det bättre laget, men till högervridna streck vill jag gärna göra plats för krysset. X2 ramar in detta.

Notabla avbräck

Juan Cuadrado, Inter (hälskada)

Federico Dimarco, Inter (lårskada)

Osäker till spel

Junior Messias, Genoa (muskelskada)

Mario Retegui, Genoa (muskelskada)

Lautaro Martínez, Inter (lårskada)

Denzel Dumfries, Inter (muskelskada)

Draget! - 7. Hull - Blackburn

Passande matchbild för Blackburn - till Europatipset

Kort tid för återhämtning ges lagen i The Championship som efter Boxing Day ska in i elden även denna fredag. Jag garderade både Hull och Blackburn som relativt stora favoriter i tisdags och det slog väl ut då bägge lagen föll mot Sunderland respektive Huddersfield. Hade det inte varit för Rotherhams turliga inlägg som letade sig in i mål mot Middlesbrough hade högtiden givit 13 rätt och en fin peng tillbaka på andelssystemet.

Man ska dock inte gråta över spilld mjölk när en fin möjlighet till kosing ges denna fredag. Hull lär vara revanschsugna efter debaclet mot Sunderland där Clarkes mål blev skillnaden i en annars stängd matchbild. Utan Pihlogene-Bidace – yttern är knäskadad – hade “Tigrarna” svårt att komma till i sin offensiv och det ska påpekas att nyförvärvet från Aston Villa troligen saknas även här.

Med det sagt håller jag inte Blackburns defensiv särskilt högt. Även om Philogene-Bidace inte kommer till spel finns det gott om spets i spelare som Twine, Delap, Tufan och Connolly. Kvartetten kan på egen hand lirka upp ett Blackburn som troligen åker till MKM Stadium för att försöka plocka poäng via omställningar. Det kan förvisso fungera som en vägvinnande metodik då Hull, bortsett från Ipswich, släppt in flest mål av samtliga lag inom topp 8.

Blackburn har dessutom ilska att profitera på efter 0-3 mot Huddersfield. Jon Dahl Tomassons gäng dominerade det mesta av bollinnehavet mot The Terriers, men danskens adepter hade samtidigt väldigt svårt att komma till högkaratiga målchanser. Szmodics, Sigurdsson och min personliga favorit, Moran, hade alla en mer eller mindre blek tisdag på John Smith’s Stadium.

När Blackburn förväntas ta tag i taktpinnen har de ofta problem, men som tidigare nämnts blir detta ett ypperligt tillfälle att satsa på kontringar. Jag ser en väldigt böljande akt framför mig i Kingston upon Hull där aktörerna frekvent byter målchanser med varandra. Oddsmarknaden är inne på samma linje och då blickar jag omgående mot “gubben” (etta-tvåa). Ska något tecken skippas är det förmodligen krysset.

Notabla avbräck

Ryan Allsop, Hull (ryggskada)

Jaden Philogene-Bidace, Hull (knäskada)

Rúben Vinagre, Hull (knäseneskada)

Tyrhys Dolan, Blackburn (knäskada)

Ryan Hedges, Blackburn (knäseneskada)

Joe Rankin-Costello, Blackburn (knäseneskada)

Aynsley Pears, Blackburn (fotskada)

Osäker till spel

Sam Gallagher, Blackburn (vadskada)

Höjdaren! - 13. West Bromwich - Leeds

Viktiga poäng på spel i Birmingham - till Europatipset

Tungviktsmöte från rikets näst största stad dit Leeds åker med sänkt självförtroende. The Peacocks gavs en gyllene möjlighet att knapra in på toppduon Leicester/Ipswich som i tisdags mötte varandra, men Leeds resa till Preston slutade inte som önskat. Daniel Farkes manskap uppträdde väldigt frustrerat mot The Lilywhites som drog det längsta strået (2-1) efter ett sent avgörande.

När Meslier drog på sig en barnslig utvisning – keepern saknas här – i början av den andra halvleken blev det uppenbart att Leeds inte hade huvudet på skaft. Med det sagt var de vitklädda det spelförande laget och en annan dag hade de lämnat Deepdale med minst en poäng. Blott en seger på de fyra senaste omgångarna kan tyckas alarmerande, men då vill jag också påpeka att spelschemat var betydligt tuffare än tidigare.

Lyckas Daniel Farke ta sina adepter i kragen är jag tämligen övertygad om att gästerna kommer upp i nivå på The Hawthorns. Om inte annat lär det behövas då ett hungrigt West Bromwich står på andra sidan. Efter 1-0-segern mot Norwich är Jonas Olssons gamla lag bara sex poäng bakom Leeds i tabellen vilket ger extra tändvätska inför fredagens batalj framför den egna publiken.

Thomas-Asante stod för matchens enda mål och det rådde inget tu tal om att West Bromwich förtjänade segern. Det bör samtidigt föras till protokollet att The Baggies spelade i numerärt överläge i en dryg timme sedan Sainz sett rött. Å ena sidan är det en fördel att ha sparade krafter till fredagen, men å andra sidan var resultatet också ett kvitto på att Carlos Corberáns mannar har problem i sin offensiv.

Firma Maja/Dike dras fortfarande med skador och jag har gång efter annan slagits av att West Bromwichs kreativitet inte är på nödvändig nivå för absolut toppstrid i The Championship. Leeds besitter däremot inte dessa problem och trots nackdelen av bortaplan är det högersidan som faller mig allra mest i smaken. Tvåan är en möjlig chansspik till runt 40 procent. Vid gardering lockas jag främst av krysset.

Notabla avbräck

Daryl Dike, West Bromwich (hälskada)

Josh Maja, West Bromwich (ankelskada)

Matt Phillips, West Bromwich (knäseneskada)

Illan Meslier, Leeds (avstängd)

Stuart Dallas, Leeds (benskada)

Jamie Shackleton, Leeds (rumpskada)