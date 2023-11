Expertens tips inför "Europamästaren"

För den som är familjär med Tips-SM kommer det inte som en blixt från ovan att det gäller att ha så många rätt som möjligt när man tippar. Samma visa gäller i Europamästaren vilket betyder att begreppet “spelvärde” inte har samma tunga innebörd som i vanliga fall. När jag lägger andelssystemen för Fotbollskanalen vill jag ha så många rätt som möjligt med så hög utdelning som möjligt. Det kommer inte att ändras bara för att Europamästaren drar igång, men för den som deltar i tävlingen gäller det helt enkelt bara att försöka pricka in 13 rätt. Utdelningen spelar ingen roll. För att ta några exempel på kommande söndags kupong blir Roma, Real Madrid, Real Sociedad och Real Betis alla hårt betrodda favoriter. På ett system utanför Europamästaren är det fördelaktigt att gardera några av drakarna för att kunna jobba upp utdelningen. I själva tävlingen är det däremot vettigt att spika alla fyra då de står med högst vinstchans på oddsmarknaden. En annan faktor som kan vara bra att ha i åtanke är oddsen på över eller under 2,5 mål i respektive match. En förmodat målrik tillställning – över 2,5 mål – borgar för att skippa krysset medan en förmodat tight akt – under 2,5 mål – bäddar för delad pott. För att exemplifiera detta hade jag bland annat funderat på etta-tvåa mellan Tottenham och Aston Villa (match 1 med favorit på över 2,5 mål) medan X2 hade kunnat vara en sund lösning mellan Juventus och Inter (match 3 med favorit på under 2,5 mål). Istället för den klassiska “Hundringen” kommer jag att lägga ut ett 64 raders-förslag på Europatips-analyserna så länge Europamästaren pågår. Håller du eller ni inte med mig finns all anledning att registrera ert tävlande här. Sista anmälningsdagen är på söndag och det ska bli väldigt kul att dra igång tävlingen!