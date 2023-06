Extrem oviss europafinal

Spridda skurar råder ibland på vissa kuponger och onsdagens Europatips får sägas vara rena rama monsunregnet. Under resans gång ska vi titta till höjdpunkter som Europa Conference League-finalen och Copa Libertadores-mötet mellan River Plate och Fluminense. Djupdyk ska även göras i playoff mot La Liga, Süper Lig och Division 2 Norrland. Bongen har fint spelvärde och via nedanstående länk hittar ni till andelarna!

Finalen! - 1. Fiorentina - West Ham

Tight final att vänta i Prag (till Europatipset)

Den första upplagan av Europa Conference League avgjordes så sent som i fjol när Roma betvingade Feyenoord i finalen i Tirana. Denna säsong är finalen förflyttad till Fortuna Arena i Prag där Fiorentina ska göra upp med West Ham om pokalen. Det kommer att bli intensiv stämning på en arena som bara rymmer drygt 20 000 åskådare och jag är ruskigt spänd på att se vilket lag som vågar ta tag i taktpinnen.

Fiorentina kommer från en tabellmässigt tung säsong i Serie A där Viola hamnade utanför Europaplatserna, men sett till de lilakläddas underliggande statistik borde de snarare befunnit sig inom topp 7. Med råge. Vincenzo Italianos gäng hade bland annat högre Expected Points än tvåan Lazio och det är bara att konstatera att marginalerna inte varit på “Fios” sida.

Med det sagt ges här en gyllene möjlighet att greja Europaspel till kommande höst och i detta kontinentalspel har Fiorentina imponerat. Italienarna tog sig enkelt vidare från gruppen och har sedan i tur och ordning förpassat Braga, Sivasspor, Lech Poznan och Basel ur turneringen. Schweizarna slogs förvisso ut efter förlängning, men det berodde snarare på Fiorentinas oförmåga än Basels styrka.

West Ham vann i sin tur samtliga gruppspelsmatcher och var sedan numret större än lag som AEK Larnaca, Gent och AZ Alkmaar på sin väg hit. Efter att i fjol ha åkt ur Europa League i semifinalen jagar engelsmännen revansch i Europa Conference League, men Fiorentina kommer att bli en svår nöt att knäcka. Matchen i matchen mellan Rice och Amrabat samt den mellan González och Bowen kan mycket väl avgöra utfallet i Prag.

Fiorentinas förmåga att kunna föra en matchbild är såklart fördelaktig i en final, men West Ham trivs samtidigt väldigt bra med att lämna över bollinnehavet till sina opponenter för att sedan satsa på omställningar. Jag har ruskigt svårt att skilja lagen åt och slår inte hakan i köksbordet om detta tickar jämnt hela vägen in på slutsignalen. Spikkrysset är därför en lockande lösning. Garderingar kan förekomma på andelssystemet.

Notabla avbräck

Gianluca Scamacca, West Ham (knäskada)

Osäker till spel

Gaetano Castrovilli, Fiorentina (knäskada)

Avgörandet! - 2. Levante - Albacete

Kan Albacete vända på steken? (till Europatipset)

Inför den första playoff-semifinalen mellan Levante och Albacete trodde jag att de sistnämnda åtminstone skulle kunna få med sig ett oavgjort resultat till returen på Ciutat de Valéncia. Sett till matchbilden var jag rätt ute i bedömningen, men Levante visade upp en effektivitet som var nära kriminellt effektiv. Att göra tre mål – den första akten slutade 3-1 till värdarna – på under 1,0 xG ser man inte varje dag. De Frutos hette den stora segerorganisatören som stod för två baljor och den offensiva mittfältaren såg onekligen till att “Grodorna” står med mer än ett ben i playoff-finalen som kommer att spelas mot antingen Alavés eller Eibar. Spelare för spelare går det att argumentera för att Levante besitter den kanske starkaste truppen i Segunda División, men jag blev inte särskilt imponerad av insatsen senast. Faktum är att det var Albacete som styrde och ställde och förutom sitt mål kostade gästerna även på sig att bränna två högkaratiga målchanser där det hade gått att kräva nätrassel. Att inte ha marginalerna på sin sida i en avgörande playoff-match är såklart påfrestande för psyket, men orkar “De mekaniska ostarna” ladda om och kräma ur sig en liknande insats på främmande mark går det att göra match av detta. Albacete visade gång efter annan prov på ett lysande kontringsspel under säsongens gång och i spelare som Marin och Dubasin finns spetsegenskaper som bör komma väl till användning i returen. Besökarna tillhörde den spanska andraligans tre bästa bortalag när grundserien gick i mål och då Levante tappade poäng i tio av 21 hemmamatcher är det dags att ställa sig frågande till tipparnas favorisering av ettan. Särskilt då de hemmahörande inte behöver vinna returen. Albacete har däremot allt att vinna och även om det inte skulle räcka till avancemang har jag svårt för att ge ettan utrymme när strecken sitter som de gör. Jag anser att styrkeförhållandena lagen emellan inte motsvaras i Valencia där X2 är vansinnigt spelvärda tecken. Så länge ettan streckas upp över 65 procent är den tämligen ointressant. Notabla avbräck José Campana, Levante (knäskada)

Pablo Martínez, Levante (knäskada)

Sergio Maestre, Albacete (muskelskada) Osäker till spel Rober Ibánez, Levante (muskelskada)

Höjdaren! - 11. River Plate - Fluminense River Plate tar revansch (till Topptipset) Tragiska scener utspelades natten mot måndagen när River Plate egentligen skulle tagit sig an Defensa y Justicia på Estadio Monumental. Matchen fick avbrytas sedan en man fallit till döds på läktaren och i en sådan tragedi är det inte svårt att sätta fotbollen i andra hand. Jag vet inte mer än så här och det är givetvis svårt att sia om hur det påverkar River Plates uppladdning till den viktiga matchen mot Fluminense. Klart är åtminstone att argentinarna behöver vinna matchen för att maximera sina chanser att nå slutspelet i Sydamerikas motsvarighet till Champions League. Blott en seger på fyra gruppspelsmatcher är inte godkänt för ett lag av Rivers kaliber, men jag känner mig samtidigt trygg i tron att Martín Demichelis lyckas lotsa sina adepter till en ansenlig insats. De bakre leden är skadeskjutna samtidigt som rutinerade spelmotorn Enzo Pérez också är borta från spel, men det finns trots allt gott om offensiv spets i Demichelis trupp. Aliendro och de la Cruz bildar ett svårforcerat och skickligt lås på mitten och på kanterna är frejdiga ungtuppar som Simón och Solari värda att hålla ögonen på. Beltrán och Borja är dessutom anfallare som vet var målet är beläget. Fluminense har i sin tur gått betydligt starkare då brassarna toppar gruppen med sina nio poäng. 5-1-segern i det vändande mötet var ett kvitto på gästernas enorma kunnande, men jag vill snabbt påpeka att Fernando Diniz och company fick god hjälp av en utvisning på González vid ställningen 2-1. Diniz “relationism” är en fröjd att skåda där Fluminense överbelastar vilken yta som helst på det gröna schackbrädet, men när “Flu” skapat sig en buffert gentemot övriga lag blir jag inte förvånad om de nöjer sig med ett kryss i Buenos Aires. River Plate är däremot all in på denna uppgift och Fluminenses formdipp med fyra förluster på de fem senaste tävlingsmatcherna torde inte få värdföreningen att darra i knäskålarna. Lyckas River stänga ner ytorna för den magiske Ganso är mycket vunnet och vikten av hemmaplan kan inte påtalas nog i Sydamerika. Stannar ettan i trakter omkring 50-55 procent spikar jag vänstertecknet. Notabla avbräck Enzo Díaz, River Plate (knäskada)

Paulo Díaz, River Plate (ankelskada)

Héctor David Martínez, River Plate (hälskada)

Emanuel Mammana, River Plate (knäskada)

Bruno Zuculini, River Plate (knäskada)

Enzo Pérez, River Plate (knäskada)

Alexsander, Fluminense (knäskada)

Keno, Fluminense (lårskada)

Marcelo, Fluminense (vadskada)

Marrony, Fluminense (lårskada)

